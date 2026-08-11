Prstni odtisi na kuhinjskih omaricah, pečici, hladilniku ali steklenih površinah lahko pokvarijo videz tudi sicer brezhibno čistega doma. Marsikdo zato posega po specializiranih čistilih, vendar se lahko učinkovita rešitev skriva v izdelku, ki ga ima večina gospodinjstev že doma. Po poročanju britanskega medija Express, ki ga povzema tudi Net.hr, je na družbenih omrežjih veliko pozornosti pritegnil nenavaden trik ustvarjalke vsebin Mari Parsons. Namesto dragih čistil za odstranjevanje mastnih odtisov uporablja otroški šampon.

Zakaj deluje otroški šampon?

icon-expand Prstni odtisi na hladilniku - tudi vas spravljajo ob živce? FOTO: Shutterstock

Parsonsova pravi, da je iskala način, kako odstraniti madeže brez agresivnih kemikalij in neprijetnih vonjav. Njena rešitev je presenetljivo preprosta: nekaj kapljic otroškega šampona, malo tople vode in krpa iz mikrovlaken. Mešanica naj bi učinkovito odstranila mastne sledi s pečice, kuhalne plošče, vrat in kuhinjskih elementov. Strokovnjaki za čiščenje pojasnjujejo, da šampon razgrajuje maščobo podobno kot pri umivanju las. Otroški šampon je še posebej primeren, ker vsebuje manj agresivnih sestavin, barvil in dišav, zato je nežnejši do občutljivih površin.

Tudi kis ostaja preverjena klasika

Čeprav splet navdušujejo novi gospodinjski triki, mnogi še vedno prisegajo na alkoholni kis. Zaradi svoje kislosti učinkovito odstranjuje maščobo in umazanijo ter vrača sijaj različnim površinam. Za čiščenje stekla in ogledal strokovnjaki priporočajo mešanico vode in kisa, ki pomaga odstraniti madeže brez lis. Prav tako je kis učinkovita rešitev za inox aparate, na katerih se prstni odtisi pogosto najhitreje poznajo. Pomembno pa je, da površino po čiščenju obrišete še s čisto vlažno krpo in jo nato osušite.

Pazite pri naravnem kamnu

Čeprav je kis zelo uporaben pomočnik pri čiščenju, ni primeren za vse materiale. Strokovnjaki opozarjajo, da ga nikoli ne smemo uporabljati na marmorju, granitu in drugih površinah iz naravnega kamna, saj lahko trajno poškoduje njihov videz. Včasih so najpreprostejše rešitve res najboljše. Preden naslednjič posežete po dragem čistilu, morda velja preizkusiti nekaj kapljic otroškega šampona in krpo iz mikrovlaken. Rezultat vas lahko prijetno preseneti.