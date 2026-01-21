Tudi brisače iz čistega bombaža lahko sčasoma izgubijo svojo značilno mehkobo in puhast videz, zaradi česar uporaba po prhanju ni več tako prijetna kot nekoč. Zakaj do tega pride in katere dejavnike pri negi tekstila je smiselno upoštevati, razkrivamo v nadaljevanju članka, kjer predstavljamo tudi manj naravno sestavino, ki lahko pripomore k izboljšanju stanja vaših brisač.

Kaj povzroča trdoto in slabšo vpojnost brisač?

Kot pravi Gathered., so glavni razlogi za spremenjeno strukturo brisač: - kopičenje mineralov iz trde vode, predvsem kalcija in magnezija, ki se vežejo na vlakna; - ostanki detergentov in mehčalcev, ki se s pranjem nalagajo v tkanini in ustvarjajo neviden sloj; - maščobe in olja, ki se s kože prenesejo na brisače in se pri nižjih temperaturah ne odstranijo popolnoma; - neustrezno sušenje ali dolgotrajno shranjevanje v vlažnem okolju. Vse našteto vpliva na to, da vlakna postanejo manj prožna, brisače pa izgubijo mehkobo in vpojnost.

Naravni pristopi lahko prispevajo k ohranjanju mehkih brisač

Naravna rešitev

Ker se vse več ljudi izogiba agresivnim kemičnim mehčalcem, se v zadnjem času pojavljajo tudi naravni pristopi k vzdrževanju tekstila. Med njimi so že dolgo uveljavljene metode, kot sta uporaba kisa ali sode bikarbone, občasno pa se pojavijo tudi manj znani predlogi. Eden takšnih je uporaba shiitake gob v prahu kot dodatka pri pranju brisač.

Shiitake gobe - naravni dodatek za nego perila

Shiitake (Lentinula edodes) sodijo med najbolj raziskane užitne gobe. Tradicionalno se uporabljajo v azijski kuhinji, hkrati pa so predmet številnih znanstvenih raziskav zaradi svoje biokemične sestave. Bogate so z biološko aktivnimi snovmi, kot so glukani, med njimi lentinan, eritadenin ter prehranske vlaknine, minerali in vitamin D2, katerega vsebnost je večja pri gobah, izpostavljenih UV-svetlobi. Kot poroča House Beautiful, se shiitake gobe v prahu zaradi svojih naravnih lastnosti vse pogosteje omenjajo tudi kot dodatek pri pranju brisač. Dodatek gobnega prahu pri pranju naj bi pomagal razgraditi nabiranje maščob in ostankov, ki se sčasoma začnejo kopičiti v vlaknih brisač in s tem prispeval k boljši mehkobi ter prijetnejšemu občutku ob uporabi. Gobe tako delujejo kot naravni mehčalec, ki ne pusti ostankov dišav ali filmov, kot jih pustijo nekateri mehčalci.

Shiitake gobe se tradicionalno uporabljajo v azijski kuhinji

Kako uporabiti shiitake prah pri pranju brisač

Uporaba shiitake gob v prahu pri pranju brisač je presenetljivo preprosta. Za pranje potrebujete le gladko mlet prah iz suhih shiitake gob. Gobe lahko posušite sami in jih zmeljete v mešalniku ali kavnem mlinčku, lahko pa uporabite že pripravljen prah, ki je na voljo v trgovinah. Nato približno eno žlico prahu dodajte neposredno v boben pralnega stroja skupaj z mokrimi brisačami in perite na temperaturi, priporočljivo med 40 in 60 stopinjami Celzija, da se učinek optimalno pokaže. Za še boljši rezultat lahko prahu dodate tudi žličko sode bikarbone, ki pomaga nevtralizirati ostanke detergentov in izboljšati mehkobo brisač. Za razliko od običajnih mehčalcev, ki tkanino le prekrijejo z dišavami ali kemičnimi sloji, naj bi shiitake prah deloval globlje v vlakna in tako prispeval k mehkejšim in bolj vpojnim brisačam, ki so prijetnejše na dotik.

Naravna pomoč ali trend? Kaj pravi stroka