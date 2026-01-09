Zimsko vreme je do obutve neizprosno: ceste so pogosto posipane s soljo, ki se na površini čevljev posuši v značilne bele obroče, taljenje snega pa pušča neenakomerne vodne madeže. Sol prodre v material čevljev, zaradi česar usnje otrdi in razpoka, semiš postane pust, tkanina pa se lahko razbarva. A to še ne pomeni, da so vaši najljubši čevlji uničeni. S pravilnim čiščenjem in nego jim lahko hitro povrnete lep videz in jih brez skrbi nosite do konca zime. Zato je pomembno, da čevlje po zimskih sprehodih redno čistite.

Osnovno čiščenje po vsakem nošenju

Po prihodu domov čevlje najprej pustite, da se posušijo pri sobni temperaturi. Nikoli jih ne postavljajte na radiator, saj lahko toplota poškoduje usnje in sintetične materiale. Nato z mehko krtačo ali suho krpo odstranite blato, sneg in prah. Ta korak je ključen, saj prepreči, da bi sol še globlje prodrla v material in povzročila dodatno škodo.

Odstranjevanje solnih madežev iz usnja z vodo in kisom

Že vidne bele madeže lahko iz čevljev odstranite z nekaj previdnosti. Za čiščenje potrebujete vodo, beli kis in mehko krpo. V posodi zmešajte raztopino iz enake količine vode in belega kisa. Mehko krpo rahlo navlažite in z njo nežno obrišite madeže. Kis namreč nevtralizira sol, ne da bi poškodoval večino materialov. Po čiščenju čevlje obrišite s čisto vlažno krpo in jih pustite, da se posušijo na zraku, stran od neposredne vročine.

Usnjene čevlje po čiščenju vedno negujte s kremo ali balzamom za usnje, da povrnete vlago in prožnost. Pri semišu bodite še posebej previdni. Priporočljiva je uporaba posebne krtače in čistila za semiš, s katerima po čiščenju obnovite teksturo materiala. Pri tem se je treba izogibati pretiranemu močenju. Ko se čevlji posušijo, jih nežno skrtačite, da se jim povrne značilna struktura.

Odstranjevanje solnih madežev iz tkanin

Sol ne prizanaša niti čevljem iz blaga, tekstilnim supergam ali zimskim škornjem s tkaninastimi deli. Na teh materialih se pogosto pojavijo sivkasti ali beli madeži, ki so še posebej vidni po sušenju. Najprej čevlje nežno skrtačite s suho krtačo, da odstranite posušeno sol in umazanijo. Nato pripravite raztopino iz vode in majhne količine blagega detergenta ali kisa ter z mehko krpo ali gobico madeže nežno popivnajte, ne da bi jih drgnili. Pomembno je, da tkanine ne premočite, saj lahko to povzroči še izrazitejše lise. Po čiščenju površino obrišite s čisto vlažno krpo in čevlje pustite, da se posušijo na zraku.

