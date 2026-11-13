Zakaj se ogledalo po vročem prhanju sploh zarosi?

Ko se prhamo z vročo vodo, se zrak v kopalnici napolni z vodno paro. Ko ta pride v stik s hladnejšo površino ogledala, se del vlage spremeni v drobne kapljice vode. Te razpršijo svetlobo, zato je odsev moten in komaj prepoznaven. Pojav je povsem običajen, zlasti v manjših kopalnicah, kjer se hitro nabere vlaga, prezračevanje pa ni dovolj učinkovito. Če ogledalo obrišemo z brisačo, odstranimo kapljice, vendar s tem ne preprečimo njihovega ponovnega nastanka.

icon-expand Se po prhanju ne morete pogledati v ogledalo, ker ga prekrije para? FOTO: Adobe Stock

Kako preprečiti rosenje kopalniškega ogledala s peno za britje?

Postopek je preprost in ne zahteva posebnih čistil. Najprej poskrbite, da je ogledalo čisto in suho, nato pa na njegovo površino nanesite majhno količino pene za britje. S čisto krpo iz mikrovlaken peno nežno razmažite po steklu. Nato ogledalo temeljito spolirajte s suho stranjo krpe, dokler ne izginejo vse vidne sledi. Na površini naj ostane čim tanjši sloj, brez belih madežev in lis. Kot pojasnjujejo v ameriškem Muzeju znanosti v Bostonu (Museum of Science), lahko snovi v peni za britje vplivajo na način, kako se vlaga oprime stekla. Namesto številnih drobnih kapljic, ki razpršijo svetlobo in ustvarijo značilno motno površino, se lahko vlaga razporedi v tanjši sloj. Tako ogledalo ostane bolj pregledno. Pena za britje lahko na steklu ustvari tanek sloj, ki spremeni način nabiranja vlage. Učinek je lahko začasen, njegova obstojnost pa je odvisna od izdelka, količine nanosa in razmer v kopalnici.

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Ali trik s peno za britje res deluje?

Pri tem gospodinjskem nasvetu velja nekaj previdnosti. Preizkus na portalu Apartment Therapy ni pokazal, da bi uporabljena pena zanesljivo preprečila rosenje ogledala. Tudi revija Ideal Home opozarja, da lahko po nanosu ostanejo sledi, rezultat pa ni vedno takšen, kot obljubljajo spletni posnetki. Če se odločite za preizkus, zato začnite na manjšem delu ogledala. Uporabite malo pene in jo dobro spolirajte, da ne bo pustila mastnega ali motnega filma. Če se pojavijo lise, površino očistite z ustreznim čistilom za steklo. Trik je smiseln predvsem kot poceni poskus, saj ne potrebujete posebnega izdelka proti rosenju. Vseeno pa ni nadomestilo za dobro prezračevanje, ki pomaga odstraniti vlago iz celotne kopalnice.

icon-expand Pena za britje lahko na steklu ustvari tanek sloj. FOTO: Dreamstime

Kako zmanjšati rosenje ogledala brez posebnih pripomočkov?

Najzanesljivejši način za obvladovanje vlage je, da jo po prhanju čim prej odvedete iz prostora. Pomagajo naslednji ukrepi: Vključite prezračevalno napravo. Če imate v kopalnici ventilator, ga uporabljajte med prhanjem in pustite delovati še nekaj časa po njem. Odprite okno, če je to mogoče. Tako boste omogočili izmenjavo vlažnega zraka s svežim. Po prhanju obrišite mokre površine. S tem odstranite odvečno vodo in zmanjšate dolgotrajno zadrževanje vlage. Preverite delovanje prezračevanja. Če se ogledala in stene redno močno rosijo, je to lahko znak, da se vlaga iz kopalnice odvaja prepočasi. Razmislite o ogrevanem ogledalu. Nekateri modeli imajo vgrajeno grelno plast, ki preprečuje, da bi površina postala dovolj hladna za nastanek kondenzacije.

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