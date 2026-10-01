Urejena okolica ni rezultat popolnosti ali celodnevnega dela. Največkrat gre za dobre navade, nekaj organizacije in predvsem za to, da je pravo orodje vedno pripravljeno, ko ga potrebujemo.

Urejen dom se začne z rednim vzdrževanjem

Veliko ljudi vzdrževanje doma in vrta odlaša do konca tedna ali prostega dne. Takrat se manjša opravila nakopičijo in hitro nastane občutek, da nas čaka cel dan dela. Ljudje, ki imajo okolico hiše praviloma urejeno skozi vse leto, pristopajo drugače. Če opazijo nekaj vej, ki jih je treba obrezati, to naredijo takoj. Če je treba pomesti dovoz ali pokositi manjši del trate, opravilo ne čaka več tednov. Prav redno vzdrževanje je eden najpreprostejših načinov, da se izognemo velikim sezonskim akcijam in napornim koncem tedna.

icon-expand Redno vzdrževanje je eden najpreprostejših načinov, da se izognemo velikim sezonskim akcijam in napornim vikendom. FOTO: Arhiv naročnika

Največ časa izgubimo pri iskanju orodja

Verjetno poznate situacijo: opazite vejo, ki bi jo bilo treba odrezati, a ugotovite, da morate najprej poiskati škarje, podaljšek za elektriko ali pravo baterijo. Petminutno opravilo se hitro spremeni v polurni projekt. Zato ni naključje, da imajo najbolj organizirani lastniki hiš in vrtov navadno urejen tudi prostor za orodje. Ko je vse na svojem mestu in pripravljeno za uporabo, je veliko večja verjetnost, da bomo opravilo tudi dejansko izvedli.

icon-expand Einhell Power X-Change je akumulatorski sistem pri katerem lahko ena baterija napaja več kot 350 različnih orodij za dom, vrt in delavnico. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj vse več ljudi izbira akumulatorska orodja?

Pri delu okoli hiše pogosto uporabljamo različne naprave: kosilnico, škarje za živo mejo, pihalnik listja, vrtalnik, vijačnik ali žago. Če ima vsaka svoje baterije, polnilnike in dodatno opremo, hitro nastaneta nered in zmeda. Prav zato postajajo vse bolj priljubljeni akumulatorski sistemi, ki povezujejo več različnih naprav v eno celoto. Takšen je tudi Einhell Power X-Change , pri katerem lahko ena baterija napaja več kot 350 različnih orodij za dom, vrt in delavnico. To pomeni, da lahko z isto baterijo pokosite trato, obrežete živo mejo, nato pa se lotite še manjšega popravila v delavnici. Namesto kopičenja različnih baterij in polnilnikov uporabljate enoten sistem , ki poenostavi delo in organizacijo.

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Organizirajte delo po območjih

Še ena navada, ki močno vpliva na urejenost okolice, je način organizacije dela. Namesto da se lotite vseh opravil hkrati, si dom razdelite na posamezna območja:

- vhod in dovoz,

- terasa in okolica hiše,

- vrt,

- zelenice in sadovnjak. Ko zaključite eno območje, se šele nato prestavite na naslednje. Tako hitreje opazite napredek in ostanete bolj motivirani.

icon-expand Namesto kopičenja različnih baterij in polnilnikov uporabljate enoten sistem, ki poenostavi delo in organizacijo. FOTO: Arhiv naročnika

Urejena okolica je rezultat dobrih navad