Urejena okolica ni rezultat popolnosti ali celodnevnega dela. Največkrat gre za dobre navade, nekaj organizacije in predvsem za to, da je pravo orodje vedno pripravljeno, ko ga potrebujemo.
Urejen dom se začne z rednim vzdrževanjem
Veliko ljudi vzdrževanje doma in vrta odlaša do konca tedna ali prostega dne. Takrat se manjša opravila nakopičijo in hitro nastane občutek, da nas čaka cel dan dela.
Ljudje, ki imajo okolico hiše praviloma urejeno skozi vse leto, pristopajo drugače. Če opazijo nekaj vej, ki jih je treba obrezati, to naredijo takoj. Če je treba pomesti dovoz ali pokositi manjši del trate, opravilo ne čaka več tednov.
Prav redno vzdrževanje je eden najpreprostejših načinov, da se izognemo velikim sezonskim akcijam in napornim koncem tedna.
Največ časa izgubimo pri iskanju orodja
Verjetno poznate situacijo: opazite vejo, ki bi jo bilo treba odrezati, a ugotovite, da morate najprej poiskati škarje, podaljšek za elektriko ali pravo baterijo. Petminutno opravilo se hitro spremeni v polurni projekt.
Zato ni naključje, da imajo najbolj organizirani lastniki hiš in vrtov navadno urejen tudi prostor za orodje. Ko je vse na svojem mestu in pripravljeno za uporabo, je veliko večja verjetnost, da bomo opravilo tudi dejansko izvedli.
Zakaj vse več ljudi izbira akumulatorska orodja?
Pri delu okoli hiše pogosto uporabljamo različne naprave: kosilnico, škarje za živo mejo, pihalnik listja, vrtalnik, vijačnik ali žago. Če ima vsaka svoje baterije, polnilnike in dodatno opremo, hitro nastaneta nered in zmeda.
Prav zato postajajo vse bolj priljubljeni akumulatorski sistemi, ki povezujejo več različnih naprav v eno celoto. Takšen je tudi Einhell Power X-Change, pri katerem lahko ena baterija napaja več kot 350 različnih orodij za dom, vrt in delavnico.
To pomeni, da lahko z isto baterijo pokosite trato, obrežete živo mejo, nato pa se lotite še manjšega popravila v delavnici. Namesto kopičenja različnih baterij in polnilnikov uporabljate enoten sistem, ki poenostavi delo in organizacijo.
Organizirajte delo po območjih
Še ena navada, ki močno vpliva na urejenost okolice, je način organizacije dela.
Namesto da se lotite vseh opravil hkrati, si dom razdelite na posamezna območja:
- vhod in dovoz,
- terasa in okolica hiše,
- vrt,
- zelenice in sadovnjak.
Ko zaključite eno območje, se šele nato prestavite na naslednje. Tako hitreje opazite napredek in ostanete bolj motivirani.
Urejena okolica je rezultat dobrih navad
Najlepše urejeni domovi niso nujno tisti, kjer lastniki vsak konec tedna ure in ure delajo na vrtu. Pogosto gre za ljudi, ki si znajo delo organizirati, manjša opravila opravijo sproti in uporabljajo rešitve, ki jim prihranijo čas.
Ko je orodje vedno pripravljeno, ko ni iskanja kablov, polnilnikov in različnih baterij ter ko lahko za večino opravil uporabljate enoten sistem, postane vzdrževanje doma precej bolj preprosto. Sistem Einhell Power X-Change je zasnovan prav s tem ciljem: ena baterija, več kot 350 orodij in manj zapletov pri vsakodnevnem delu okoli hiše, na vrtu ali v delavnici.