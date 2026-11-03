1. Stare majice spremenite v krpe za čiščenje

Stare bombažne majice so odlične za brisanje prahu, kuhinjskih površin in polic. Razrežite jih na manjše kose, ki jih lahko po uporabi operete in znova uporabite. Tako boste zmanjšali porabo papirnatih brisač in prihranili pri nakupu čistilnih pripomočkov. Spletna stran The Spruce med preprostimi načini ponovne uporabe tekstila izpostavlja prav izdelavo domačih čistilnih krp.

2. Iz starih kavbojk izdelajte uporabne pripomočke

Jeans je trpežen material, zato so tudi obrabljene kavbojke lahko še kako uporabne. Iz nepoškodovanih delov lahko izdelate vrečko za vrtnarsko orodje, žepe za shranjevanje drobnarij ali trpežne krpe za umazana opravila v garaži. Če radi ustvarjate, lahko iz hlačnic sešijete tudi preprost organizator za obešanje na steno v delavnici.

icon-expand Iz starih kavbojk izdelajte uporabne pripomočke. FOTO: Adobe Stock

3. Majico spremenite v vrečko za nakupovanje

Za doma izdelano vrečko potrebujete staro majico, škarje in po želji iglo ter nit. Odrežite rokave, povečajte odprtino za vrat in zašijte spodnji rob. Če šivanja ne želite, lahko spodnji del razrežete na trakove in jih zvežete skupaj. Izberite dovolj čvrsto majico, saj se lahko tanek in raztegljiv material pod težo nakupa hitro raztegne.

4. Iz starih oblačil ustvarite okrasne blazine

Oblačila, ki imajo za vas poseben pomen, lahko spremenite v okrasno blazino ali manjšo odejo. Izrežite kvadrate iz različnih tkanin, jih sestavite v želeni vzorec in sešijte. Pred uporabo materiale operite, saj se lahko pri pranju različno skrčijo. Tako boste dobili unikaten dodatek za dom, hkrati pa ohranili spomin na oblačila, ki jih ne nosite več.

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5. Pajkice uporabite na vrtu

Stare raztegljive pajkice lahko razrežete na trakove in jih uporabite za privezovanje paradižnika ali drugih rastlin ob oporo. Mehka tkanina se prilagaja rasti stebel in jih ob pravilni uporabi ne poškoduje tako hitro kot pretesna vez. Trakov ne zategujte preveč ter jih občasno preverite, da imajo rastline dovolj prostora za rast.

6. Izdelajte zaščito pred prepihom

Debelejša stara oblačila lahko uporabite za izdelavo dolgega tekstilnega valja, ki ga položite ob spodnji rob vrat. Napolnite ga lahko z ustreznimi ostanki čistega blaga in ga oblečete v prevleko, ki jo je mogoče oprati. Takšna rešitev lahko zmanjša občutek prepiha, vendar ne nadomesti ustreznega tesnjenja oken in vrat. Tkanine ne postavljajte ob grelnike ali druge vire toplote.

icon-expand Ustvarite podstavek za posodo. FOTO: Adobe Stock

7. Ostanke blaga shranite za poznejšo uporabo

Manjše kose tekstila lahko uporabite za krpanje oblačil, izdelavo okrasnih predmetov ali popravilo poškodovanih prevlek. Razvrstite jih po materialu in velikosti, da jih boste pozneje lažje našli. Priročniki organizacije Dún Laoghaire-Rathdown County Council med možnostmi ponovne uporabe tekstila omenjajo tudi izdelavo čistilnih krp iz odsluženih oblačil. Močno umazanih, plesnivih ali s kemikalijami onesnaženih tkanin ne uporabljajte za izdelke, ki prihajajo v stik s kožo. Če materiala ne morete več uporabiti, preverite možnosti oddaje v zbiralnico tekstila.

8. Stara oblačila spremenite v zaščito pred prepihom

Debelejše majice, trenirke ali flanelaste srajce lahko uporabite za izdelavo preprostega zamaška za prepih, ki ga položite ob spodnji rob vrat. Oblačilo zvijte v dolg valj in ga po potrebi napolnite z ostanki blaga, nato pa konce zašijte ali ga vstavite v prevleko, ki jo lahko operete. Takšen pripomoček pomaga zmanjšati vdor hladnega zraka skozi režo pod vrati in izboljša občutek udobja v prostoru. Najprimernejša so debelejša oblačila, ki dobro ohranjajo obliko. Zamašek redno preverjajte in ga ne nameščajte ob grelnike ali druge vire toplote.

Stara oblačila so lahko še vedno koristna

Preden izpraznite omaro, preverite, kaj lahko še uporabite. Oblačila, ki so primerna za nošenje, podarite ali prodajte, poškodovane kose pa predelajte v praktične pripomočke. Z nekaj ustvarjalnosti lahko prihranite denar, zmanjšate količino odpadkov in doma uporabite stvari, ki bi sicer končale v smeteh.

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