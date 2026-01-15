Kopalnica – vključno s straniščno školjko – je lahko, če pozabimo na redno in temeljito čiščenje, najbolj umazan prostor v stanovanju. Poleg tega se zgodi, da se odtočna cev zaradi velike količine toaletnega papirja občasno zamaši.

Tablete za pomivalni stroj so v osnovi narejene za strojno pomivanje posode, a njihova uporabnost se tu nikakor ne konča. Marsikdo jih že uporablja za čiščenje pralnega stroja, pečice ali odstranjevanje zažganih ostankov na posodi.