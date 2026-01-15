Kako vam lahko v kopalnici pridejo prav tablete za pomivanje posode?
Kopalnica – vključno s straniščno školjko – je lahko, če pozabimo na redno in temeljito čiščenje, najbolj umazan prostor v stanovanju. Poleg tega se zgodi, da se odtočna cev zaradi velike količine toaletnega papirja občasno zamaši.
Tablete za pomivalni stroj so v osnovi narejene za strojno pomivanje posode, a njihova uporabnost se tu nikakor ne konča. Marsikdo jih že uporablja za čiščenje pralnega stroja, pečice ali odstranjevanje zažganih ostankov na posodi.
Četudi doma nimate pomivalnega stroja, je priporočljivo, da hranite škatlico teh tablet, saj so uporabne za čiščenje več predmetov in površin – med drugim poskrbijo tudi za čisto notranjost vaše straniščne školjke.
Kakšen je postopek?
Eno tableto za pomivanje posode vrzite v straniščno školjko. Počakajte nekaj minut, da se ta raztopi, nato pa notranjost zdrgnite s krtačo. Pustite približno pol ure, nato pa splaknite z vodo. Za še boljše rezultate lahko tableto pustite delovati čez noč.
Tableta za pomivalni stroj učinkovito odmaši odtočno cev
Tableta za pomivalni stroj pomaga tako pri odstranjevanju umazanije kot pri odmaševanju zamašene školjke.
Če se v kopalnici pojavlja neprijeten vonj in voda iz školjke odteka prepočasi, lahko tableto za pralni stroj uporabite ne le kot čistilo, temveč tudi kot sredstvo za odmaševanje. Eno tableto za pomivalni stroj vrzite v straniščno školjko in jo prelijte z dvema kozarcema vroče vode. Ta metoda deluje v primeru rahlo zamašenega odtoka, če je odtok popolnoma zamašen, pa boste morali poiskati drug način.
