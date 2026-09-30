Če imate doma sušilni stroj, vas bo morda presenetilo, da lahko navadna teniška žogica izboljša rezultate sušenja. Gre za preprost gospodinjski trik, ki ga priporočajo številni strokovnjaki za nego perila, še posebej pri sušenju puhovk, odej, vzglavnikov in debelih brisač.
Kako deluje?
Med sušenjem se teniška žogica premika med perilom in ga nenehno razdvaja. Tako zrak lažje kroži med tkaninami, vlaga hitreje izhlapeva, perilo pa se manj sprijema v velike kepe.
Posledica je lahko hitrejše sušenje, bolj puhasto perilo in manj gub.
Še posebej koristna pri puhovkah in odejah
Trik je najbolj učinkovit pri kosih, polnjenih s puhom ali sintetičnim polnilom. Teniška žogica med vrtenjem razbija zgoščene grudice polnila ter pomaga ohraniti volumen in mehkobo.
Prav zato mnogi proizvajalci in strokovnjaki priporočajo uporabo dveh ali treh čistih teniških žogic pri sušenju puhovk, vzglavnikov in prešitih odej.
Na kaj morate biti pozorni?
Uporabite čiste in suhe teniške žogice, da ne bi na perilu pustile umazanije ali sledi. Če vas moti zvok udarjanja v boben, lahko žogice položite v čisto nogavico in jo zavežete.
Lahko nadomestijo mehčalec?
Deloma da. Ker pomagajo mehansko zrahljati vlakna, je perilo pogosto mehkejše tudi brez dodatnega mehčalca. To je dobrodošla novica predvsem za brisače, saj prevelika uporaba mehčalca lahko zmanjša njihovo vpojnost.
Ste že poskusili ta trik?
Vir: TPortal, Greeny Place, The Economic Times
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