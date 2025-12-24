Čeprav v večini domov danes težavo z neprijetnimi vonjavami, ki nastanejo v kuhinji rešuje napa, pa lahko situacija postane neprijetna, ko se moramo po hitrem kosilu denimo odpraviti od doma. Ali pa, ko nam napa slučajno preneha delovati. Hrvaška blogerka Ana Mladenovic je na Instagramu razkrila trik, kako lahko širjenje teh neprijetnih vonjav preprosto preprečimo.

Kaj potrebujemo, če želimo zaustaviti širjenje neprijetnih vonjav po svojem domu?

icon-expand Jabolko ima dobro sposobnost vpijanja vonjav. FOTO: Shutterstock

Vse, kar potrebujemo za ta trik, je eno jabolko. Da, prav ste prebrali. 'Instagramerka' je v kratkem videu pojasnila, kako je mogoče intenziven vonj po ribah ali drugi hrani nevtralizirati, in sicer tako, da med peko ali cvrtjem v olje dodamo večji košček jabolka. Ta sadež ima dobro sposobnost vpijanja vonjav, zato ostane prostor po kuhanju svež in prijeten.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji

Ta trik je nadvse razveselil Anine sledilce, ki so potrdili, da res deluje. Nekateri so v komentarjih razkrili, da se ga poslužujejo že leta, za nekatere pa je bil povsem novo odkritje. "Kje si bila vse moje življenje?" je komentiral en sledilec. Anin nasvet je pokazal, da lahko z majhnimi triki v gospodinjstvu naredimo veliko razliko. Ko boste naslednjič pripravljali ribe, ga velja preizkusiti – morda bo postal del vaše kulinarične rutine.

Dodatni nasveti, da stanovanje po peki rib ne bo smrdelo

Poleg koščka jabolka v ponvi obstajajo tudi druge metode, s katerimi preprečimo širjenje neprijetnih vonjav po stanovanju. Med peko rib v bližini štedilnika ali pečice lahko obesite mokro brisačo. Te namreč prav tako odlično absorbirajo vonjave po ribah. Po peki rib in morskih sadežev v pečici lahko težavo rešimo celo z nekaj kapljicami vanilijeve esence, ki jih dodamo v skodelico vode. Postavimo jih v pečico in pustimo, da se počasi segreje. V nekaj minutah bo naša pečica spet zadišala po svežem.

icon-expand Po peki rib lahko v stanovanju ostanejo neprijetne vonjave. FOTO: Dreamstime

