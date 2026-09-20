Zakaj usnjena jakna postane trda?

Usnje je naraven material, ki se skozi čas spreminja. Če je dolgo shranjeno ali izpostavljeno suhemu zraku, soncu oziroma neustrezni negi, lahko izgubi del svoje prožnosti in postane trše. Strokovnjaki za nego usnja pojasnjujejo, da se pri dolgo shranjenem usnju maščobe in vlaga, ki pomagajo ohranjati prožnost, sčasoma zmanjšajo. Zaradi tega se vlakna med seboj bolj oprimejo, material pa postane manj gibljiv. Trdota pa ni vedno znak poškodbe. Nova usnjena jakna je lahko že od začetka precej toga, še posebej, če je izdelana iz debelejšega usnja. Takšen material se z rednim nošenjem postopoma prilagodi telesu.

Najprej preverite, iz kakšnega usnja je jakna

Preden se lotite mehčanja, preverite etiketo in navodila proizvajalca. Različne vrste usnja zahtevajo različno nego.

icon-expand Usnje je naraven material, ki se skozi čas spreminja. FOTO: Adobe Stock

Tanjše jagnječje in ovčje usnje je praviloma mehkejše in občutljivejše, zato pri njem ni prostora za agresivno drgnjenje ali obilno nanašanje negovalnih sredstev. Debelejše goveje usnje je bolj robustno, vendar tudi pri njem velja, da pretirana količina izdelka ni dobra rešitev. Posebej previdni bodite pri semišu in drugih odprtoporoznih vrstah usnja - takšne materiale je treba obravnavati drugače kot gladko usnje, pri zahtevnejših madežih pa priporoča strokovno čiščenje.

Kako zmehčati trdo usnjeno jakno?

Če je jakna samo toga, vendar ni suha, razpokana ali poškodovana, je prvi korak presenetljivo preprost: nosite jo. Gibanje pomaga, da se usnje postopoma prilagodi telesu. Jakno lahko oblečete za krajši čas doma in med nošenjem normalno premikate roke, komolce in ramena. Pri tem je pomembno, da usnja ne zvijate na silo. Sodobni vodniki za nego usnja, med njimi Jacketstown, kot enega najvarnejših načinov mehčanja novega usnja navajajo prav postopno nošenje in nežno upogibanje na mestih, kjer se jakna naravno giblje. Če je usnje poleg togosti tudi vidno suho, lahko pride v poštev kakovosten negovalni izdelek, namenjen prav usnju.

Preberi še 9 stvari, ki naj nikoli ne končajo v vašem sušilnem stroju

Negovalno sredstvo lahko povrne prožnost

Pri suhem usnju je lahko koristna posebna krema oziroma balzam za nego usnja. Izdelek naj bo primeren za vrsto usnja, iz katere je izdelana jakna. Pred uporabo ga vedno najprej preizkusite na majhnem, manj vidnem delu. Nekateri izdelki lahko usnje potemnijo ali spremenijo njegov videz, kar je še posebej opazno pri svetlejših materialih. Nato na mehko krpo nanesite majhno količino izdelka in ga nežno razporedite po površini. Ni treba, da je jakna prekrita z debelo plastjo. Kot poudarja Veg Tan Club, je pri negi usnja bolje uporabiti tanek nanos in po potrebi postopek pozneje ponoviti, kot pa ga naenkrat preveč namazati. Po nanosu pustite jakno, da sredstvo vpije, nato pa odstranite morebitne ostanke s čisto mehko krpo.

Olivno olje ni dobra rešitev

Na spletu lahko najdemo številne domače nasvete, med katerimi je tudi uporaba olivnega ali kokosovega olja. Temu se je bolje izogniti. Kuhinjska olja niso izdelana za nego usnja in lahko povzročijo potemnitev, masten videz ter druge spremembe na površini. Pri prekomerni uporabi lahko material ostane tudi neprijetno masten. Podobno opozorilo velja za različne kreme za roke, vazelin in druga gospodinjska sredstva. Pri usnjeni jakni je varneje uporabiti izdelek, ki je namenjen negi usnja in je primeren za konkretno vrsto materiala.

icon-expand Jakne ne sušite na radiatorju. FOTO: Adobe Stock

Jakne ne sušite na radiatorju

Če je usnjena jakna postala trda zato, ker se je zmočila, je še posebej pomembno, kako jo posušite. Nikakor je ne postavljajte neposredno na radiator in je ne sušite s sušilnikom za lase. Visoka temperatura lahko spremeni obliko usnja in ga dodatno izsuši. AllSaints pri negi svojih usnjenih jaken svetuje, da se mokro usnje posuši naravno in brez neposrednega vira toplote. Jakno obesite na primeren obešalnik ter jo pustite v prostoru, kjer lahko počasi izgubi vlago. Tudi neposredna sončna svetloba ni dobra izbira.

Kaj pa, če je usnje že razpokano?

Tu domači postopki niso več najboljša rešitev. Če je usnje samo nekoliko trše, lahko pravilna nega in redno nošenje pomagata. Če pa opazite globoke razpoke, luščenje površine, poškodovan zaščitni sloj ali plesen, lahko napačen poseg stanje še poslabša. Jacketstown pri takšnih poškodbah svetuje, da se mehčanja ne lotevate na silo, temveč jakno prepustite strokovnjaku za nego oziroma popravilo usnja. Podobno velja za dražje ali posebno občutljive kose. Če je jakna izdelana iz finega jagnječjega usnja ali ima posebno obdelano površino, je vredno preveriti priporočila proizvajalca, preden nanjo nanesete kakršen koli izdelek.

Preberi še Zato morate pulover občasno oprati s kisom

Najbolj pomembna je preventiva

Trdega usnja ni vedno mogoče preprečiti, lahko pa njegovo staranje precej upočasnite. Jakno hranite v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru, stran od neposrednega sonca. Za shranjevanje je primernejša zračna vreča za oblačila kot neprepustna plastična embalaža. Lederzentrum svetuje tudi redno uporabo usnjenih oblačil, saj gibanje pomaga ohranjati njihovo prožnost. Če jakna več mesecev visi v omari, se lahko usnje sčasoma otrdi. Najpomembnejše pravilo je preprosto: usnja ne poskušajte na hitro spremeniti iz trdega v popolnoma mehkega. Postopen pristop, pravilna nega in naravno sušenje bodo praviloma varnejši od domačih čudežnih rešitev.

Preberi še Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila