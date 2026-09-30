Če ste že kdaj iz shrambe potegnili krompir, iz katerega so poganjali dolgi kalčki, niste edini. Kaljenje je naraven proces, vendar ga lahko nepravilno shranjevanje močno pospeši. Že naše babice so vedele, kaj povzroča prehitro kaljenje, a to napako še vedno dela veliko gospodinjstev. Najpogosteje gre za shranjevanje krompirja in čebule na istem mestu.

icon-expand Krompir FOTO: Adobe Stock

Krompir in čebula nista dobra soseda

Marsikdo ima v shrambi eno košaro za krompir in drugo za čebulo, pogosto pa sta shranjena kar skupaj. Čeprav je to praktično, strokovnjaki priporočajo drugače. Po podatkih organizacije EUFIC (European Food Information Council) je krompir bolje hraniti stran od čebule, česna in nekaterih vrst sadja, saj lahko ti pospešijo kaljenje in skrajšajo njegovo obstojnost. Preprost trik je torej, da krompir prestavite v ločeno posodo ali na drugo polico. Čebula namreč sprošča plin etilen, ki pospešuje kaljenje in gnitje krompirja.

icon-expand Močno kaljen, mehak ali naguban krompir je treba zavreči. FOTO: Adobe Stock

Pomembni so tudi tema, hlad in zrak

Strokovnjaki poudarjajo, da krompir najbolje uspeva v hladnem, temnem in dobro prezračenem prostoru. Toplota spodbuja kaljenje, svetloba pa lahko povzroči zelenenje gomoljev. Idealna temperatura za shranjevanje krompirja je med približno 7 in 12 stopinjami Celzija. Zato so kleti, shrambe ali hladnejši prostori običajno boljša izbira kot ogrevane kuhinje.

icon-expand Krompir bo ostal svež dlje časa, če ga boste hranili v hladnem in temnem prostoru ter ločeno od čebule. FOTO: Adobe Stock

Pomembna je tudi embalaža

Krompir naj bo shranjen v papirnati vrečki, leseni gajbici ali mrežasti košari, kjer lahko zrak nemoteno kroži. Plastične vrečke namreč zadržujejo vlago, kar povečuje tveganje za kvarjenje.

Če želite zmanjšati količino zavržene hrane in podaljšati svežino krompirja, potem upoštevajte le nekaj osnovnih pravil: hranite ga v temi, na hladnem, v zračni embalaži in predvsem stran od čebule. Prav ta majhna sprememba lahko poskrbi, da bo krompir uporaben precej dlje in da vas v shrambi ne bodo pričakali neželeni kalčki.