Pravilna uporaba pralnega stroja je pomembna ne le zaradi vaših oblačil in drugih predmetov, ki jih želite oprati, ampak tudi z vidika življenjske dobe pralnega stroja.

icon-expand Preobremenitev bobna lahko zmanjša učinkovitost pralnega stroja. FOTO: Shutterstock

Pranje perila ni vaše najljubše opravilo?

Če se pranja ne veselite, potem niste nobena izjema. Pogosto vas lahko v želji, da čim prej končate, zamika, da bi v boben pralnega stroja stlačili čim več umazanih oblačil. S tem bi tudi prihranili vodo in čas, kajne? Na žalost pa bo, če boben preveč napolnite, rezultat ravno obraten. Oblačila bodo slabo oprana in postopek boste morali ponoviti – porabili boste torej dvojno količino časa, praška ter nenazadnje elektrike in vode.

Če ne veste, kako napolniti pralni stroj na pravi način, si lahko pomagate s trikom z dlanjo.

Po mnenju strokovnjakov za pranje perila lahko enostavno preverite, ali je vaš pralni stroj preobremenjen. V boben položite roko. Če je v njem ravno dovolj prostora za iztegnjeno dlan, potem je količina umazanega perila ravno pravšnja. Če je prostora premalo, je najbolje, da odstranite kos oblačila ali dva. Če imate preveč prostora, lahko dodate kakšno majico, hlače ali morda brisačo, da prihranite vodo in energijo.

Torej, zakaj je ustrezna količina perila v bobnu tako pomembna?

Zakaj bi vas moralo skrbeti za pravilno količino perila? Prvič, preobremenitev bobna lahko zmanjša učinkovitost pralnega stroja. Ta bo imel precej težje delo, pri čemer lahko pride tudi do pregoritve naprave. Poleg tega, da lahko pride do preobremenjenosti pralnega stroja, preveč napolnjen boben otežuje, da bi se oblačila med pranjem premikala. Če so preveč zbita, se ne bodo pravilno sprala in na njih lahko ostanejo sledovi pralnega praška. Seveda je odveč tudi poudarjanje, da se ne bodo sprali niti madeži. Čeprav se morda zdi smiselno, da svoj pralni stroj napolnite do vrha, s tem res ne boste naredili nobene usluge sebi ali svojim oblačilom. Uporabite trik z dlanjo, da dosežete popolno in učinkovito oprana oblačila prav vsakič.