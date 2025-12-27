Prah, drobtine hrane, lasje in odmrle kožne celice se hitro ujamejo v vlakna mehke in puhaste preproge, lastnikom hišnih ljubljenčkov pa lahko živalska dlaka še oteži vzdrževanje čistoče preproge.

icon-expand Prah, drobtine hrane, lasje in odmrle kožne celice se hitro ujamejo v vlakna mehke in puhaste preproge. FOTO: Shutterstock

Čeprav so električni sesalniki pri tem nepogrešljivi, včasih niso dovolj močni, da bi iz preproge potegnili vso umazanijo.

Gumijasta rokavica

Za odstranjevanje dlak in las lahko uporabite gumijasto rokavico. Ta pripomoček sicer uporabljamo pri umazanih delih, da zaščitimo svoje roke, pri tem pa ima rokavica še eno funkcijo. Gumijasta rokavica zlahka potegne dlako hišnih ljubljenčkov iz preproge. Nadenite si jo na roko, jo rahlo navlažite, vendar pazite, da ni preveč premočena, in s kratkimi gibi drgnite po preprogi, s katere želite odstraniti dlako. Na rokavici boste opazili šope dlak, ki jih samo še odvržete v smetnjak.

Kako deluje gumijasta rokavica?

Morda se sliši nenavadno, toda guma med drgnjenjem ustvarja statično elektriko, zato se bo umazanija na preprogi prilepila na rokavico in jo bo tako lažje odstraniti. Mokra gumijasta rokavica bo ustvarila še večje trenje, lasje pa se bodo bolj sprijeli.

Gumijasto strgalo za okna

icon-expand Rokavice, mehčalec in strgalo za čiščenje oken so odlični pripomočki za čiščenje preproge. FOTO: Profimedia

Namesto rokavice lahko uporabite tudi gumijasto strgalo za okna. Izkaže se, da je tudi ta pripomoček uspešen pri odstranjevanju dlak hišnih ljubljenčkov – saj je vendar narejen iz podobnega materiala.

Mehčalec za perilo

Mehčalec za perilo je še eno sredstvo, ki lahko pomaga odstraniti umazanijo, ujeto v preprogi. Deluje ravno nasprotno od gume, saj nevtralizira vso statično elektriko, ki se oprime vlaken preproge, in zato ima sposobnost zmehčati vso umazanijo, zaradi česar jo bo lažje odstraniti. V razpršilko zmešajte vodo in mehčalec v razmerju 3 proti 1 ter popršite preprogo po mestih, kjer se je nabrala dlaka hišnih ljubljenčkov. Pazite, da z močenjem ne pretiravate. Ko se preproga posuši, dlake preprosto posesajte.