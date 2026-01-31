Tablete aspirina za bolj belo perilo

V vroči vodi raztopite pet tablet aspirina in oblačila za nekaj ur namočite vanjo, nato pa operite po standardnem postopku. Vaša oblačila bodo spet tako bela kot takrat, ko ste jih prinesli iz trgovine. Vsaj tako trdijo govorice, ki se širijo naokrog.

icon-expand Salicilna kislina nima nikakršnega belilnega učinka na tkanine. FOTO: Dreamstime

Znanost, ki stoji za temi tabletami, žal nasveta ne podpira. Najverjetneje so se govorice o tem, da aspirin lahko pobeli oblačila, začele zato, ker je bil aspirin leta 1899 patentiran od nemškega podjetja za tekstilne barve. Kemična spojina aspirina je acetilsalicilna kislina, ki se ob izpostavljenosti vlagi razgradi v salicilno kislino. Ta pa nima nikakršnega belilnega učinka na tkanine. Tisto, zaradi česar so morda vaša oblačila po tem triku lahko zares videti bolj bela, je namakanje v vroči vodi. Vroča voda pomaga zrahljati vlakna tkanine, zato ima pralni stroj v nadaljevanju veliko lažje delo.

Sol pomaga proti bledenju barv vašega perila

Da preprečite bledenje barvnega perila, preden zaženete cikel pranja, v pralni stroj dodajte eno skodelico soli. Ta nasvet v resnici ni povsem iz trte zvit. Soli v različnih spojinah se pogosto uporabljajo kot jedkasto sredstvo za utrjevanje barv med začetnim postopkom barvanja tkanin. Iz tega razloga je sol tudi pogosto sestavina organskih barvil.

icon-expand Sol nima nobenega učinka na bledenje barvnega perila. FOTO: Dreamstime

Vendar pa je težava v tem, da ima sol omenjene pozitivne učinke na obarvani tekstil samo v stopnji razvoja materiala. Ko oblačila enkrat pridejo v omaro, je barva že popolnoma 'utrjena', zato sol ne bo imela nobenega učinka na bledenje ali proti njemu.

Kava v pralnem stroju ohranja črna oblačila zares črna

Vodi za izpiranje dodajte dve skodelici kave, da vaša oblačila ostanejo temna. Kava je v resnici precej učinkovito barvilo, vendar pa pralni stroj v povprečju pri izpiranju porabi 16 litrov vode.

icon-expand Učinek kave na vaša temna oblačila bo tako minimalen, da je dodajanje pravzaprav brez pomena. FOTO: iStockphoto

Kaj torej lahko pričakujemo, če tej količini dodamo le dve skodelici kave, ki je že tako ali tako razredčena z vodo? Odgovor je na dlani – učinek bo tako minimalen, da je škoda vsake kapljice te tekočine. Enako velja za čaj, za katerega prav tako mnogi verjamejo, da pomaga proti bledenju temnih oblačil.

Z limono povečamo učinkovitost detergenta

Nekateri verjamejo, da limonin sok, ki ga dodamo v pralni stroj, poveča učinkovitost detergenta. Znanost bi v osnovi temu tudi pritrdila, saj ta lahko pripomore k odstranjevanju nabiranja umazanije in ostankov detergenta in mehčalca, ki ostanejo na oblačilih. Dejstvo je, da prav vse kisline, ne le limonina, lahko pomagajo do bolj čistega perila. Toda ena limona, iz katere lahko iztisnemo v povprečju le nekaj žlic soka, žal ne bo dovolj za vidne rezultate.

icon-expand Limonin sok naj bi povečal učinkovitost detergenta za perilo. FOTO: Dreamstime

Skrčena oblačila lahko reši balzam za lase

Kos oblačila, ki se je med pranjem skrčil, za približno 15 minut namočite v vrč z mlačno vodo in balzamom. Nato ga razgrnite na čisto brisačo in pustite, da se posuši. Balzam na naše lase deluje zelo podobno kot na vlakna tkanine, in sicer tako, da jih zrahlja.

icon-expand Namakanje skrčenega oblačila v vodi in balzamu za lase res lahko pomaga? FOTO: Adobe Stock

Pri lasišču to pomeni, da so lasje lažji in se manj zapletajo, pri tekstilu pa razrahlja zapletena vlakna, ki so posledica krčenja oblačila. Pri naravnem materialu, kot je denimo volna, je ta trik ob ne tako zelo drastičnem skrčenju zares učinkovit. Vendar pa zagotovo ne bo rešil vaših premajhnih kavbojk ali skrčene bombažne srajce.

S kisom lahko razkužimo oblačila

Dodajte samo eno četrtino skodelice kisa v vodo za izpiranje, da razkužite oblačila, svetujejo na spletu. Destilirani beli kis je čudežni pomočnik pri pranju perila, vendar zaradi njegove razmeroma nizke koncentracija ocetne kisline raztopina ni dovolj močna, da bi popolnoma razkužila oblačila in preprečila širjenje bakterij in virusov. Vseeno pa lahko pomaga pri manjših težavah in boju proti neprijetnemu vonju.

icon-expand Dodajte samo eno četrtino skodelice kisa v vodo za izpiranje, da razkužite oblačila, svetujejo na spletu. FOTO: Shutterstock