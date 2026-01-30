Z jajci, ki jih kupimo v trgovini, navadno ni težav, saj že proizvajalec poskrbi, da ta do nas pridejo čista in lepo zložena v kartonu. V kolikor kupujemo jajca neposredno od kmeta ali pa imamo celo domače kokoši, je pomembno, da jih, preden jih shranimo v kuhinji ali shrambi, dobro očistimo. Kako se tega lotiti, da ne poškodujemo notranjosti, preberite v nadaljevanju.

icon-expand Okužba se navadno zgodi ob stiku z umazanimi tlemi v kokošnjaku. FOTO: Adobe Stock

Znesena jajca so sterilna, a se ob stiku z umazanimi površinami hitro okužijo

Jajce je dovzetno za napad mikroorganizmov na več načinov. Če je okužena že kokoš, potem se okužba lahko prenese na jajce še pred izvalitvijo, vendar pa se kontaminacija v največ primerih zgodi kasneje in je posledica neustreznega rokovanja z jajci. Jajca zdravih kokoši so takoj po izvalitvi sterilna, vendar pa se na lupino, ko ta pride v stik s tlemi ali drugimi nečistimi površinami, hitro primejo škodljivi mikroorganizmi. Da se temu izognemo, je zato pomembno vedeti, kako hranimo jajca pred uporabo.

Jajčna lupina je prevlečena s tanko beljakovinsko zaščito

Debelina lupine kokošjega jajca se giblje med 0,26 mm in 0,36 mm. Zunanjo površino prekriva tanka kutikula, ki ščiti notranjost jajca pred vdorom mikroorganizmov. Ta beljakovinska plast služi kot fizična ovira, vendar pa lahko vlaga povzroči prehajanje mikroorganizmov skozi pore.

icon-expand Jajca so zelo dovzetna za okužbo z mikrorganizmi. FOTO: Adobe Stock

Umivanje jajc z vodo je odsvetovano, saj spodbuja rast bakterij.

Če je le mogoče, se zato pri čiščenju jajc poskušamo izogibati uporabi vode. Namesto spiranja z vodo raje uporabimo rahlo grobo krpo, s katero zdrgnemo umazanijo ali morebitne iztrebke. Pri tej metodi se poleg vode izogibamo tudi raznim čistilom. Za čiščenje lupine se dobro obnese naravna goba lufa ali pa gobica za pomivanje posode, ki jo seveda po uporabi zavržemo. Za bolj zasušene madeže pa si lahko pomagamo celo s papirjem za brušenje.

Najpogostejša bakterija je salmonela

Najpogostejša bakterija, ki se ji želimo izogniti in se prenaša s hrano živalskega izvora, je salmonela. Vendar pa je potrebno poudariti, da okužbo s salmonelo tvegamo le, če so na jajčni lupini bakterije, jajce pa nameravamo zaužiti surovo.

icon-expand Salmonela je najpogostejša bakterija, ki jo najdemo v jajcih. FOTO: Shutterstock

Spiranje jajc z vodo

Včasih so jajca preveč umazana, da bi jih bilo mogoče očistiti samo s suho gobo ali krpo. V tem primeru nam ne preostane drugega, kot da jajce speremo pod tekočo vodo. Da zmanjšamo možnost okužbe, uporabimo vodo, ki je toplejša od temperature jajca, vsekakor pa ne vroča ali mrzla. Hladna voda lahko povzroči, da pore v jajčni lupini omogočijo vdor bakterij na površini, česar zares ne želimo. Jajc tudi nikoli ne potapljamo ali namakamo v vodi. Jajca operemo pod tekočo vodo, obrišemo s suho krpo in jih položimo v čisto košaro. Za razkužitev jih popršimo z belim kisom ter pustimo, da se posušijo.