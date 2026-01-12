Vodni kamen lahko povzroči, da je tudi najčistejša kopalnica videti umazana. Najpogosteje se nabere na področjih, ki so večino časa mokra, to je okoli pipe, tuš kabine, kopalne kadi in straniščne školjke. Rjavi, beli ali sivi madeži pa se lahko pojavijo tudi v straniščnih školjkah in kotličkih ter nenazadnje na glavi tuša.

Glava prhe je zaradi vsakodnevnega stika z vodo precej nagnjena k nabiranju vodnega kamna, ta pa lahko povzroči zamašitev. Vodni kamen nastane, ko po izhlapevanju trde vode na površini ostanejo usedline kalcija in magnezija. Čeprav je kamen neprijeten na pogled, zdravju ni škodljiv, a vseeno lahko poškoduje vaše naprave, vključno z vodno prho, ki tako postane manj učinkovita ali celo poči, če težave ne rešimo pravočasno.

Problem nabiranja vodnega kamna okoli vodnih šob ni le estetski, ampak vpliva tudi na pretok vode. Enostavna rešitev je, da glavo odstranimo in jo zavijemo v plastično vrečko ali posodo, v katero smo predhodno nalili beli kis. Preprosto ga nalijemo v vrečko za shranjevanje hrane, vanjo potopimo glavo prhe in zgoraj zatesnimo z elastičnim trakom ali gumico.

Pustimo namakati dve uri, nato pa obrišemo, da odstranimo morebitne ostanke. Speremo z vodo in privijemo nazaj na cev za tuširanje. Razlika bo vidna takoj. Da bi preprečili kopičenje vodnega kamna, postopek ponovimo enkrat mesečno.

Namesto belega kisa lahko uporabimo tudi trgovinsko sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki ga prav tako nalijemo v plastično vrečko ali pa v neživilsko posodo.