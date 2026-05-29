Vaš parket je videti star, brez sijaja in kljub rednemu čiščenju nikoli zares čist? Niste edini – plast prahu in drobnih prask sčasoma prekrije naravno lepoto lesa. Dobra novica pa je, da za obnovo ne potrebujete dragih čistil ali profesionalnega poliranja. Rešitev se skriva kar v vaši kuhinji. S preprosto kombinacijo kisa in olivnega olja lahko lesena tla očistite, zaščitite in jim povrnete tisti topel sijaj, zaradi katerega prostor takoj deluje bolj urejen. Metoda je poceni, naravna in presenetljivo učinkovita – vendar je pomembno, da jo uporabite pravilno.

Zakaj je olivno olje prava izbira za vaš parket

Glavna prednost uporabe olivnega olja je v tem, da les dejansko nahrani, namesto da bi ga le prekril s filmom. Olje pomaga prikriti manjše praske in odrgnine, zaradi česar so tla videti kot nova. Ko ga zmešate s kisom, dobite močno čistilo, ki razgradi umazanijo, hkrati pa parketu podari tisto bogato teksturo, ki jo vsi iščemo, poroča stran Net.hr. Ta metoda je izjemno priljubljena, ker je preprosta, poceni in dostopna vsakomur, poleg tega pa natanko veste, katere sestavine nanašate na svoja tla, kjer se morda igrajo vaši otroci ali hišni ljubljenčki.

Mešanica kisa in olivnega olja ne le očisti, temveč les tudi globinsko zaščiti pred izsušitvijo in obrabo.

Recept za domače čistilo in koraki do sijočih tal

Tu je seznam, ki ga potrebujete za vaše novo domače čistilo: voda, beli kis in samo par žlic olivnega olja. Če želite, da vaša hiša še čudovito diši, dodajte nekaj kapljic limoninega eteričnega olja, ki je odlično za uničevanje mikrobov.

icon-expand Vedno preverite delovanje čistila na skritem delu parketa. FOTO: Adobe Stock

Postopek je preprost: vlijte vse sestavine v pršilko in dobro pretresite. Tla čistite po delih – popršite manjšo površino in jo takoj obrišite. Zelo pomembno je, da lesa nikoli preveč ne zmočite, saj lahko preveč vode les trajno poškoduje ali povzroči, da se napne.

Na kaj morate biti pazljivi? Hišni ljubljenčki in spolzka tla