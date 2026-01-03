Vplivnica 'Keepitsimplesparkles' na svojem profilu pogosto deli nasvete, kako z malo truda urediti in ohranjati svoj dom čist in urejen ter kako si olajšati gospodinjska opravila. Nedavno je tako s svojimi sledilci delila trik, kako do čiste in predvsem popolnoma suhe kuhinjske posode, kozarcev, krožnikov in pribora.

Kuhinjska krpa vam pomaga do suhe posode in to brez brisanja.

Čeprav ima prav vsak pomivalni stroj funkcijo, s katero naj bi po pranju posušil posodo, se zaradi nabiranja kondenza občasno zgodi, da na posodi še vedno ostanejo kapljice. Seveda lahko pustite odprta vrata in počakate, da se ta posuši, a na srečo obstaja hitrejši način.

Ko boste naslednjič takoj po zaključenem ciklu odprli vrata pomivalnega stroja in opazili, da je posoda še vedno mokra, poskusite ta trik.

Počakajte, da pralni stroj zaključi svoj cikel pranja, nato pa odprite vratca in vanj položite suho kuhinjsko krpo. Zaprite in počakajte približno eno uro. Kuhinjska krpa bo absorbirala vso vlago, ki je ostala na posodi, vi pa boste prihranili čas, ki bi ga sicer porabili za brisanje le-te.