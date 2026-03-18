Sčasoma se v pomivalnih strojih nabirajo umazanija, ostanki milnice in hrane, kar vpliva na njihovo učinkovitost. Takšno stanje ni ugodno le za bakterije, temveč tudi zmanjšuje delovanje samega stroja. Redno čiščenje je nujno za njegovo dolgo in pravilno delovanje. Strokovnjakinja za gospodinjske aparate, Lara Brittain, je razkrila preprost, a zelo učinkovit način čiščenja, ki ne zahteva dragih kemikalij, ampak samo eno sestavino, ki jo imamo skoraj vsi že doma.
Zakaj je redno čiščenje pomivalnega stroja tako pomembno za njegovo brezhibno delovanje?
Zmotno je misliti, da se pomivalni stroj čisti sam med pranjem. Dejansko se v skritih delih, kot so filtri, brizgalne roke in tesnila, nabirajo ostanki hrane, maščoba, vodni kamen in detergent. Strokovnjakinja pojasnjuje: "Pomivalni stroji pomivajo vašo posodo, a se ne morejo očistiti sami. Sčasoma se v njih naberejo razne nečistoče." To nakopičeno umazanijo je treba ročno odstraniti, saj zmanjšuje učinkovitost pomivanja in lahko povzroči neprijetne vonjave ter higienske težave.
Brittainova dodaja: "Obstajajo enostavne stvari, ki jih lahko storite, da bo deloval s polno zmogljivostjo." Vedno izperite posodo pod tekočo vodo, preden jo položite v stroj. To bo zmanjšalo količino ostankov v pomivalnem stroju. Prav tako je pomembno redno čistiti filter, ki ga najdemo na dnu stroja, običajno na sredini. Večino časa je dovolj, da ga splaknete pod vodo, včasih pa ga bo treba temeljito predrgniti.
Enostaven trik za čiščenje s pomočjo belega alkoholnega kisa za optimalno učinkovitost
Po čiščenju filtra pride na vrsto glavni trik, ki bo temeljito očistil notranjost pomivalnega stroja. Potrebujete le kozarec belega alkoholnega kisa. Strokovnjakinja svetuje: "Majhen trik je, da nalijete kozarec kisa v prazen pomivalni stroj. Nato ga vključite na program z visoko temperaturo." Kis bo razgradil vse trdovratne madeže hrane, naslage milnice in umazanijo. Ni vam treba skrbeti, da bi pomivalni stroj prevzel vonj po kisu, saj kislina deluje kot naravno čistilo in dezinfekcijsko sredstvo, ki je hkrati varno za napravo in ne pušča sledi vonja.
Če želite še temeljitejše čiščenje, strokovnjakinja predlaga odstranitev predalov in košar ter njihovo drgnjenje z gobico ali staro zobno ščetko. S tem lahko dosežete vse kotičke in odstranite nabrano umazanijo. Za čiščenje lahko uporabite detergent za posodo ali kis, lahko pa dodate tudi malo sode bikarbone za dodatno pomoč pri raztapljanju umazanije. Ne pozabite tudi obrisati tesnil na vratih!
Ta princip čiščenja z alkoholnim kisom je učinkovit tudi za pralne stroje. Kis zlahka očisti boben, predal za detergent in tesnilo na vratih. Ta sestavina ne bo le poskrbela, da bo aparat bleščeče čist, temveč bo tudi izjemno zmehčala vaše perilo. Uporabite enako metodo kot pri pomivalnem stroju: dodajte kozarec kisa v prazen stroj in vključite program pranja pri visoki temperaturi. Perilo bo po takšnem čiščenju čisto, sveže in opazno mehkejše na dotik, hkrati pa bo poskrbljeno za dolgotrajno delovanje pralnega stroja.
