Sčasoma se v pomivalnih strojih nabirajo umazanija, ostanki milnice in hrane, kar vpliva na njihovo učinkovitost. Takšno stanje ni ugodno le za bakterije, temveč tudi zmanjšuje delovanje samega stroja. Redno čiščenje je nujno za njegovo dolgo in pravilno delovanje. Strokovnjakinja za gospodinjske aparate, Lara Brittain, je razkrila preprost, a zelo učinkovit način čiščenja, ki ne zahteva dragih kemikalij, ampak samo eno sestavino, ki jo imamo skoraj vsi že doma.

Zakaj je redno čiščenje pomivalnega stroja tako pomembno za njegovo brezhibno delovanje?

Zmotno je misliti, da se pomivalni stroj čisti sam med pranjem. Dejansko se v skritih delih, kot so filtri, brizgalne roke in tesnila, nabirajo ostanki hrane, maščoba, vodni kamen in detergent. Strokovnjakinja pojasnjuje: "Pomivalni stroji pomivajo vašo posodo, a se ne morejo očistiti sami. Sčasoma se v njih naberejo razne nečistoče." To nakopičeno umazanijo je treba ročno odstraniti, saj zmanjšuje učinkovitost pomivanja in lahko povzroči neprijetne vonjave ter higienske težave.

Brittainova dodaja: "Obstajajo enostavne stvari, ki jih lahko storite, da bo deloval s polno zmogljivostjo." Vedno izperite posodo pod tekočo vodo, preden jo položite v stroj. To bo zmanjšalo količino ostankov v pomivalnem stroju. Prav tako je pomembno redno čistiti filter, ki ga najdemo na dnu stroja, običajno na sredini. Večino časa je dovolj, da ga splaknete pod vodo, včasih pa ga bo treba temeljito predrgniti.

Enostaven trik za čiščenje s pomočjo belega alkoholnega kisa za optimalno učinkovitost

Po čiščenju filtra pride na vrsto glavni trik, ki bo temeljito očistil notranjost pomivalnega stroja. Potrebujete le kozarec belega alkoholnega kisa. Strokovnjakinja svetuje: "Majhen trik je, da nalijete kozarec kisa v prazen pomivalni stroj. Nato ga vključite na program z visoko temperaturo." Kis bo razgradil vse trdovratne madeže hrane, naslage milnice in umazanijo. Ni vam treba skrbeti, da bi pomivalni stroj prevzel vonj po kisu, saj kislina deluje kot naravno čistilo in dezinfekcijsko sredstvo, ki je hkrati varno za napravo in ne pušča sledi vonja.

