Trik za čiščenje ploščic: uporabite čistilo z nevtralnim pH

Namesto sode bikarbone, ki lahko na nekaterih površinah pušča ostanke, strokovnjaki priporočajo uporabo čistila, namenjenega ploščicam. Najboljša izbira za redno čiščenje je čistilo z nevtralnim pH, ki pomaga odstraniti vsakodnevno umazanijo, ne da bi po nepotrebnem obremenjevalo fuge in površino. Tudi italijanski proizvajalec keramičnih ploščic Marca Corona priporoča uporabo nevtralnega čistila, razredčenega v vodi. Opozarja tudi, da lahko voski in sredstva za dodajanje sijaja na ploščicah ustvarijo film, na katerem se hitreje nabirata prah in umazanija.

Kako očistiti ploščice, da bodo spet lepe in sijoče?

Postopek je preprost, pomembno pa je, da posameznih korakov ne preskočite. Najprej odstranite prah in drobtine. Ploščice pometite ali posesajte, saj lahko drobni delci med brisanjem opraskajo površino. Pripravite čistilno raztopino. V toplo vodo dodajte ustrezno količino čistila za ploščice z nevtralnim pH. Upoštevajte navodila proizvajalca. Površino obrišite s krpo iz mikrovlaken. Delajte po manjših površinah in ne uporabljajte preveč vode. Po potrebi sperite s čisto vodo. Tako odstranite ostanke čistila, ki bi sicer lahko pustili lise. Ploščice obrišite do suhega. S čisto krpo iz mikrovlaken preprečite nastanek vodnih madežev in poudarite naravni sijaj površine. Podobna navodila za nego keramičnih in porcelanskih ploščic navaja tudi proizvajalec Lea Ceramiche, ki posebej poudarja pomen izpiranja in uporabe kakovostnih krp iz mikrovlaken.

icon-expand Za lepo ohranjene ploščice ne potrebujemo zapletenih domačih receptov. FOTO: Shutterstock

Zakaj ploščice po čiščenju včasih niso več sijoče?

Razlog ni vedno umazanija. Pogosto se na površini nabirajo ostanki prevelike količine čistila, ki ustvarijo moten sloj. Če pri čiščenju vedno uporabljamo isto umazano vodo, umazanijo samo raznašamo po prostoru. Britansko Nacionalno združenje za keramične ploščice NCCA opozarja, da lahko preveč čistila povzroči lepljiv občutek in sledi na površini. Težavo lahko poslabšajo tudi sredstva za poliranje, ki na ploščicah puščajo spolzek sloj. Zato je pomembno, da čistil ne dodajamo več, kot je priporočeno, vodo redno menjamo in površino po potrebi dobro speremo.

icon-expand Pozor pri čiščenju: kis in agresivna sredstva lahko poškodujejo ploščice. FOTO: Dreamstime

Pozor pri čiščenju: kis in agresivna sredstva lahko poškodujejo ploščice

Čeprav na spletu pogosto najdemo nasvete za čiščenje s kisom, limoninim sokom ali močnimi gospodinjskimi čistili, takšni postopki niso primerni za vse površine. Posebej previdni moramo biti pri marmorju, travertinu in drugih naravnih kamnih, saj jih kisline lahko trajno poškodujejo. Tudi fuge so lahko občutljive na prepogosto uporabo agresivnih čistil. Nemški proizvajalec čistilnih naprav zato svetuje, da pri naravnem kamnu uporabljamo čistila, primerna za konkretno vrsto površine, pred uporabo močnejšega sredstva pa ga preizkusimo na manj vidnem mestu. Za lepo ohranjene ploščice tako ne potrebujemo zapletenih domačih receptov. Redno odstranjevanje prahu, ustrezno čistilo, čista voda in temeljito brisanje so pogosto vse, kar potrebujemo, da površine znova dobijo urejen in svež videz.

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