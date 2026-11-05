Uši v otroških laseh so neprijetno presenečenje, ki pogosto sproži pravo čistilno akcijo. Starši perejo posteljnino, brisače, oblačila in plišaste igrače, posesajo kavč ter preverjajo celo avtosedeže. Toda ali je treba res očistiti vse, česar se je otrok dotaknil? Ne. Naglavne uši zunaj lasišča ne preživijo dolgo, zato je pomembno predvsem ciljno čiščenje predmetov, ki so bili v neposrednem stiku z otrokovimi lasmi.

Uši v stanovanju: kaj je treba vedeti, preden začnete čistiti?

Naglavne uši se najpogosteje prenašajo z neposrednim stikom glave z glavo. Ne skačejo in ne letajo, temveč se plazijo z las na lase. Prenos prek predmetov, kot so oblačila, posteljnina in oblazinjeno pohištvo, je manj pogost, vendar mogoč. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) lahko odrasle naglavne uši zunaj človekovega lasišča preživijo največ približno en do dva dni. Zato je smiselno očistiti predvsem predmete, ki jih je otrok uporabljal v 48 urah pred začetkom odpravljanja uši. Najpomembnejše je, da najprej poskrbite za ustrezno odstranjevanje uši in gnid z lasišča. Čiščenje stanovanja je le dopolnilni ukrep, ne nadomestilo za razuševanje.

icon-expand Uši v otroških laseh so neprijetno presenečenje, ki pogosto sproži pravo čistilno akcijo. FOTO: Shutterstock

Posteljnina, prevleke in brisače: kaj storiti z njimi?

Posteljnina, prevleke za vzglavnike, rjuhe, odeje in brisače sodijo med prve predmete, ki jim je smiselno nameniti pozornost. Predvsem če je otrok v zadnjih dveh dneh spal na vzglavniku, se z njim stiskal ali si z brisačo brisal lase. Posteljnino in prevleke operite pri približno 60 stopinjah Celzija, če to dovoljujejo navodila proizvajalca. Enako storite z brisačami, ki so bile v stiku z otrokovimi lasmi. Po pranju perilo dobro posušite. Čisto posteljnino namestite po opravljenem postopku odstranjevanja uši. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča pranje glavnikov, krtač, perila, oblačil, brisač in posteljnine, ki so bili v stiku z lasmi, v vroči vodi pri približno 60 stopinjah Celzija. Ni pa treba prati vsega tekstila v stanovanju. Osredotočite se na predmete, ki jih je otrok dejansko uporabljal in so bili v stiku z njegovimi lasmi.

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icon-expand Posteljnino in prevleke operite pri približno 60 stopinjah Celzija. FOTO: Shutterstock

Sedežna garnitura in kavč: zadostuje temeljito sesanje

Kavč je eden izmed predmetov, na katere starši pogosto pozabijo. Otroci na njem gledajo televizijo, ležijo, se igrajo ali zaspijo, zato lahko pride do stika las z oblazinjenim pohištvom. Če je otrok v zadnjih 48 urah počival na kavču ali naslanjaču, posesajte površino, predvsem: - sedežne blazine, - naslonjala, - vzglavne dele, - špranje med blazinami. Enako velja za preproge in oblazinjene stole, na katerih je otrok počival z glavo. Ni potrebe po globinskem čiščenju celotne sedežne garniture, parnem čiščenju ali uporabi posebnih kemičnih sredstev. Finska zdravstvena služba mesta Helsinki celo poudarja, da čiščenje pohištva in notranjosti avtomobila zaradi naglavnih uši praviloma ni potrebno. Dovolj je običajno čiščenje, pri čemer se osredotočimo na mesta, ki so bila neposredno v stiku z lasmi.

icon-expand Kavč je eden izmed predmetov, na katere starši pogosto pozabijo. FOTO: Adobe Stock

Avtosedež: ne pozabite na vzglavni del in šive

Otroci v avtomobilu pogosto naslonijo glavo na vzglavnik avtosedeža, zato je tudi ta lahko med predmeti, ki jim namenimo nekaj pozornosti. Če je otrok avtosedež uporabljal v dveh dneh pred odstranjevanjem uši, ga temeljito posesajte. Posebno pozornost namenite: - vzglavnemu delu, - šivom in robovom, - režam med oblazinjenimi deli, - mestom, kjer se lahko zadržujejo lasje. Prevleko odstranite in operite samo, če to dovoljujejo navodila proizvajalca. Avtosedeža ne namakajte, ne uporabljajte agresivnih čistil in ga ne obdelujte z insekticidnimi razpršili, saj lahko poškodujete materiale ali vplivate na varnostne lastnosti sedeža.

icon-expand Otroci v avtomobilu pogosto naslonijo glavo na vzglavnik avtosedeža. FOTO: Thinkstock

Plišaste igrače in druge otroške igrače: katere je treba očistiti?

Plišaste igrače so pogosto v otroški postelji, na kavču ali celo ob vzglavniku. Če je otrok v zadnjih 48 urah spal z določeno plišasto igračo ali jo pogosto stiskal ob glavo, ji namenite nekaj pozornosti. Možnosti so naslednje: Pralne plišaste igrače: Operite jih pri temperaturi, ki jo dovoljuje proizvajalec. Če material prenese višjo temperaturo, je primerno pranje pri približno 60 stopinjah Celzija. Igrače, ki jih ni mogoče prati: Zaprite jih v neprepustno plastično vrečko in jih pustite na sobni temperaturi od 10 do 14 dni. Plastične in druge trde igrače: Če niso bile v stiku z otrokovimi lasmi, posebna obdelava ni potrebna. Dovolj je običajno čiščenje. Ni treba prati vseh igrač v otroški sobi. Pozornost namenite predvsem tistim, ki so bile v neposrednem stiku z lasmi.

icon-expand Plišaste igrače so pogosto v otroški postelji, na kavču ali celo ob vzglavniku. FOTO: Dreamstime

Glavniki, krtače in dodatki za lase zahtevajo posebno pozornost

Med predmeti, ki jih ne smete spregledati, so glavniki, krtače, elastike, sponke in drugi pripomočki za urejanje las. Ker prihajajo v neposreden stik z lasiščem, jih je treba ustrezno očistiti. Glavnike in krtače operite v vroči vodi, približno 60 stopinj Celzija, če material to dopušča. Upoštevajte tudi navodila proizvajalca, da jih ne poškodujete. Pripomočkov za lase v času odstranjevanja uši ne delite z drugimi družinskimi člani. Prav tako naj otrok ne uporablja tujih glavnikov, krtač, pokrival in lasnih dodatkov.

icon-expand Glavniki, krtače in dodatki za lase zahtevajo posebno pozornost. FOTO: iStockphoto

Ali je treba razkužiti celotno stanovanje?

Ne. Ena najpogostejših napak ob pojavu uši je pretirano čiščenje. Starši včasih operejo skoraj vse tekstilne predmete, razkužujejo površine in iščejo posebna sredstva za zaščito doma. Takšni ukrepi praviloma niso potrebni. Ameriška akademija za pediatrijo (American Academy of Pediatrics) poudarja, da je prenos uši prek predmetov precej manj verjeten kot neposreden stik glave z glavo. Običajno zadostuje ciljno čiščenje predmetov, ki so bili v stiku z otrokovo glavo v 48 urah pred zdravljenjem, ter sesanje oblazinjenega pohištva in preprog. Prav tako ne uporabljajte insekticidnih razpršil, meglic ali sredstev za zaplinjevanje prostorov. Ta niso potrebna za odpravljanje naglavnih uši in lahko predstavljajo tveganje za zdravje, zlasti pri otrocih.

Najpomembnejše je odpravljanje uši na lasišču

Čeprav je čiščenje doma pomembno, ne pozabite, da uši živijo predvsem na človekovem lasišču. Zato je treba največ pozornosti nameniti pravilnemu razuševanju.

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