Zakaj je redno čiščenje kuhinjskega robota pomembno?

Stoječi mešalniki oziroma kuhinjski roboti so izdelani tako, da zdržijo leta uporabe, vendar jim lahko nepravilno čiščenje skrajša življenjsko dobo. Ostanki moke, masla, smetane ali testa se lahko sčasoma strdijo in vplivajo na delovanje gibljivih delov. Pri čiščenju kuhinjskih aparatov je pomembno, da se ne osredotočamo samo na posodo in metlice. Prav skriti deli pogosto postanejo prostor, kjer se nabirajo ostanki hrane. Revija Food & Wine pri nasvetih za vzdrževanje stoječih mešalnikov opozarja, da uporabniki pogosto očistijo le najbolj vidne dele, medtem ko pozabijo na območja okoli priključkov za nastavke in spodnji del glave aparata, kjer se lahko nabirajo drobni delci hrane.

icon-expand Kuhinjski robot je eden najbolj uporabnih pomočnikov v kuhinji. FOTO: Adobe Stock

Pred čiščenjem vedno naredite ta korak

Preden začnete čistiti kuhinjski robot, ga vedno izključite iz električnega omrežja. To je osnovni korak, ki ga mnogi preskočijo, predvsem kadar želijo hitro obrisati manjšo umazanijo. Odstranite posodo, metlice, kavlje za testo in druge nastavke. Tako boste lažje dostopali do vseh površin in preprečili, da bi voda ali čistilo prišla v notranjost naprave. Izkušeni uporabniki vedo, da je bolje aparat očistiti takoj po uporabi. Ko se testo ali maščoba posušita, je odstranjevanje precej težje, pogosto pa je potrebnega tudi več drgnjenja.

Posodo in nastavke očistite ločeno

Najbolj uporabljeni deli kuhinjskega robota so običajno najlažji za čiščenje. Kovinske ali steklene posode operite s toplo vodo in blagim detergentom, pri tem pa se izogibajte agresivnim čistilom, ki lahko poškodujejo površino. Metlice in kavlje za testo je najbolje očistiti takoj po končani pripravi hrane. Pri ostankih testa pomaga, če jih nekaj minut namočite v topli vodi, saj se zmehčani ostanki odstranijo precej lažje. Po priporočilih proizvajalcev kuhinjskih aparatov, med njimi tudi navodilih podjetja KitchenAid, je treba pri čiščenju paziti predvsem na dele, ki vsebujejo mehanske spoje, saj ti niso namenjeni dolgotrajnemu namakanju.

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Skriti kotički kuhinjskega robota, kjer se skriva največ umazanije

Največkrat spregledani deli niso v posodi, ampak na samem ohišju aparata. Posebno pozornost namenite: - območju okoli mesta, kjer se pritrdijo nastavki; - spodnjemu delu gibljive glave; - režam med kovinskimi deli; - stikalu za hitrost; - prostoru med glavo in stojalom aparata. Prav tam se pogosto nabirajo drobci moke, sladkorja in maščobe. Pri rednem čiščenju zadostuje mehka vlažna krpa, pri trdovratnejših ostankih pa lahko uporabite mehko krtačko. Strokovnjaki s portala Serious Eats pri čiščenju kuhinjske opreme priporočajo uporabo ločenih pripomočkov za težko dostopna mesta, saj lahko majhna krtača odstrani umazanijo, ki je z običajno krpo ne dosežemo.

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Kako očistiti notranjost okoli nastavkov

Del, kjer se nastavki pritrdijo na aparat, je eden najbolj problematičnih. Med uporabo lahko tja zaidejo majhni koščki testa ali maščoba. Za čiščenje: - odstranite nastavek; - območje obrišite z rahlo vlažno krpo; - za manjše reže uporabite mehko ščetko ali vatirano palčko; - vse skupaj obrišite do suhega. Pomembno je, da v odprtine ne zlivamo vode, saj lahko poškodujemo notranje mehanske dele.

icon-expand Ena najpogostejših napak je, da se celoten aparat postavi pod tekočo vodo. FOTO: Adobe Stock

Česa pri čiščenju kuhinjskega robota ne smemo početi

Ena najpogostejših napak je, da uporabniki celoten aparat postavijo pod tekočo vodo. Kuhinjski robot ni zasnovan za takšno čiščenje. Izogibajte se tudi: - grobim gobicam, ki lahko opraskajo površino; - močnim kemičnim čistilom; - namakanju celotnega aparata; - čiščenju, ko je naprava še priključena. Portal The Spruce Eats pri nasvetih za nego kuhinjskih aparatov posebej poudarja, da je pri električnih napravah pomembno preprečiti vdor vlage v notranje dele, saj lahko to vpliva na varnost in delovanje.

Kako pogosto je treba očistiti kuhinjski robot?

Pogostost čiščenja je odvisna od uporabe. Če robot uporabljate vsak dan, je priporočljivo, da ga po vsaki uporabi obrišete in očistite nastavke. Enkrat na nekaj tednov pa si vzemite nekaj več časa za temeljitejše čiščenje: - odstranite vse nastavke; - preverite skrite reže; - očistite stikala in zunanje površine; - odstranite morebitne stare ostanke hrane. Pri napravah, ki se uporabljajo za pripravo testa, je to še posebej pomembno, saj se moka v kombinaciji z vlago hitro spremeni v trdovratne obloge. Dobro vzdrževan kuhinjski robot ne bo le lepše videti, ampak bo tudi dlje zanesljivo deloval. Največja razlika je pogosto v majhnih navadah – nekaj minut čiščenja po uporabi lahko prepreči veliko več dela pozneje. Ko enkrat postane čiščenje del rutine, aparat ostane pripravljen na naslednjo peko brez neprijetnih vonjav, skritih ostankov in nepotrebnega drgnjenja.

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