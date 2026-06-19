Če živite v manjšem stanovanju, se verjetno soočate s težavo, da vsaka miza ali polica hitro postane prenatrpana. To ustvarja vtis neurejenosti, čeprav je dom morda čist. Rešitev je metoda 'ene površine'. Gre za preprost pristop: namesto da poskušate pospraviti celo stanovanje hkrati, se osredotočite na vzdrževanje reda na točno določenih mestih. Ključno je razumeti, da so mize in pulti najbolj kritične točke. Cilj tega pravila je zmanjšati količino predmetov, ki jih puščamo zunaj, in s tem olajšati vsakodnevno bivanje brez potrebe po večjih generalkah. Meghan Cocchiaro opozarja, da je dovolj le nekaj minut na dan, da pospravimo te ključne površine v našem domu, poroča stran net.hr.

Kaj je pravilo 'ene površine'?

Pravilo temelji na preprosti ideji: površine, ki bodo najverjetneje postale prostori za shranjevanje stvari, naj bodo urejene.

icon-expand Umazana kuhinja FOTO: Shutterstock

Uporabiti ga je mogoče na dva načina. Prvi način vključuje izbiro enega vidnega mesta v vašem domu, kot je kuhinjski otok, jedilna miza ali predalnik, ki naj bo vedno urejen in brez nepotrebnih predmetov. "Površine naravno privlačijo nered, saj nanje odložimo vse - od skodelic za kavo in računov do ključev in torb," pojasnjuje Cocchiaro. Zato priporoča, da si ob koncu dneva vzamete nekaj minut za čiščenje in pospravljanje stvari nazaj na svoje mesto, da izbrana površina ostane čista in funkcionalna. Drugi način, ki ga zagovarja certificirana svetovalka Cathy Orr, pa je, da v sobi določite eno območje, kjer lahko začasno shranite stvari, vse ostalo pa pustite prazno. "Cilj je zmanjšati nered in ustvariti bolj organiziran prostor, ne da bi bilo treba veliko čistiti. Ta metoda se najpogosteje uporablja na kuhinjskih pultih, kopalniških omaricah in nočnih omaricah," pojasnjuje Orr.

"Ko so površine urejene in pregledne, se možgani odzovejo z občutkom miru." - Cathy Orr, certificirana svetovalka za organizacijo.

Psihološki vpliv urejenosti na vsakdanje bivanje

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Metoda deluje zato, ker nas prisili v aktivno razmišljanje o naših stvareh. Namesto da nekaj brez razmišljanja odložite na kuhinjski pult, vam pravilo narekuje, da tistemu predmetu takoj poiščete pravi prostor. To preprečuje verižni učinek nereda, kjer ena pozabljena skodelica hitro pritegne še pošto in ključe. Red na nivoju oči zmanjšuje t.i. vizualni šum, ki je v modernih stanovanjih glavni krivec za občutek utesnjenosti. Strokovnjaki opozarjajo, da urejene površine sprožajo pozitivne odzive v možganih, kar zmanjšuje splošno raven stresa in tesnobe, povezano z bivanjem v neurejenem domu.

icon-expand Nočna polica naj bo urejena FOTO: Shutterstock

Kako obdržati red?

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Da bi vaš dom ostal urejen, upoštevajte te praktične nasvete. Prvič, vsak predmet mora imeti svoj dom – če ne veste, kam z njim, ga morda sploh ne potrebujete. V veži postavite majhno skledo za drobni inventar, na nočni omarici pa obdržite le svetilko in knjigo. Za ostale potrebščine uporabite predale. Če nimate dovolj omar, uporabite zaprte zaboje. Drugič, nikoli ne začnite kupovati košar in škatel, preden ne naredite temeljite selekcije. Red nastane šele, ko iz prostora odstranite stvari, ki jih ne uporabljate več. Uporaba pladnjev je odličen vizualni trik, saj stvari v njih izgledajo kot premišljena dekoracija, ne pa kot pozabljen nered, še poroča net.hr.