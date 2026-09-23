Ko iz omare zaveje po zatohlem ali celo po plesni, večina ljudi najprej pomisli na starejša oblačila. A težava je pogosto drugje. Krivec je lahko odvečna vlaga, ki se nabira v zaprtem prostoru in ustvarja idealne pogoje za razvoj plesni. To je še posebej pogosto jeseni in pozimi, ko manj zračimo prostore, opozarjajo strokovnjaki za dom.
Zakaj se vlaga tako rada nabira v omarah?
Omare so praviloma zaprti prostori z omejenim pretokom zraka. Če vanje pospravite tudi nekoliko vlažna oblačila ali če je v prostoru povišana zračna vlaga, se lahko na hladnejših delih omare začne nabirati kondenz. Po navedbah britanskega Expressa in strokovnjakov za preprečevanje plesni prav takšno okolje omogoča hitro razmnoževanje plesni in glivic. Težavo pogosto spremlja značilen zatohel vonj, ki se nato prenese tudi na oblačila, poroča stran net.hr.
Domač trik z rižem in eteričnim oljem
Namesto dragih razvlaževalnikov zraka lahko pri manjših težavah pomaga preprost domač pripomoček iz dveh sestavin.
Prva je surov riž. Riževa zrna namreč vpijajo vlago iz okolice in pomagajo zmanjševati količino vlage v zaprtem prostoru.
Druga sestavina je eterično olje, ki poleg prijetnega vonja pri nekaterih vrstah prispeva tudi k omejevanju razvoja plesni. Najpogosteje priporočajo eterična olja sivke, limone, pomaranče, cedre, čajevca ali evkaliptusa. Poleg svežega vonja poskrbijo tudi za prijetnejši občutek v omari.
Brez preventive ne bo šlo
Takšna rešitev lahko pomaga pri manjših težavah z vlago, vendar ne odpravi osnovnega vzroka. Če je vlaga v prostoru stalno previsoka, bo treba poskrbeti za boljše prezračevanje ali uporabiti učinkovitejše načine razvlaževanja. Strokovnjaki priporočajo, da omaro redno odprete in prezračite, med oblačili pustite dovolj prostora za kroženje zraka ter vanjo nikoli ne pospravljate oblačil, ki niso popolnoma suha. Prav ti preprosti ukrepi lahko dolgoročno preprečijo nastanek plesni in neprijetnih vonjav.
Vir: net.hr
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