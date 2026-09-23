Ko iz omare zaveje po zatohlem ali celo po plesni, večina ljudi najprej pomisli na starejša oblačila. A težava je pogosto drugje. Krivec je lahko odvečna vlaga, ki se nabira v zaprtem prostoru in ustvarja idealne pogoje za razvoj plesni. To je še posebej pogosto jeseni in pozimi, ko manj zračimo prostore, opozarjajo strokovnjaki za dom.

Plesen v omarah ni le neprijetna zaradi vonja. Lahko poškoduje tkanine, usnje, obutev in celo lesene površine. Če težave ne opazite pravočasno, lahko na oblačilih nastanejo madeži, ki jih je težko odstraniti.

Zakaj se vlaga tako rada nabira v omarah?

Omare so praviloma zaprti prostori z omejenim pretokom zraka. Če vanje pospravite tudi nekoliko vlažna oblačila ali če je v prostoru povišana zračna vlaga, se lahko na hladnejših delih omare začne nabirati kondenz. Po navedbah britanskega Expressa in strokovnjakov za preprečevanje plesni prav takšno okolje omogoča hitro razmnoževanje plesni in glivic. Težavo pogosto spremlja značilen zatohel vonj, ki se nato prenese tudi na oblačila, poroča stran net.hr.

Domač trik z rižem in eteričnim oljem

icon-expand Zatohli vonj v omari je pogosto prvi znak, da se v njej nabira odvečna vlaga. FOTO: Shutterstock

Namesto dragih razvlaževalnikov zraka lahko pri manjših težavah pomaga preprost domač pripomoček iz dveh sestavin. Prva je surov riž. Riževa zrna namreč vpijajo vlago iz okolice in pomagajo zmanjševati količino vlage v zaprtem prostoru. Druga sestavina je eterično olje, ki poleg prijetnega vonja pri nekaterih vrstah prispeva tudi k omejevanju razvoja plesni. Najpogosteje priporočajo eterična olja sivke, limone, pomaranče, cedre, čajevca ali evkaliptusa. Poleg svežega vonja poskrbijo tudi za prijetnejši občutek v omari.

Kako pripraviti naravni razvlaževalnik? V manjšo stekleno posodo ali bombažno vrečko nasujte približno skodelico surovega riža. Dodajte od 15 do 20 kapljic izbranega eteričnega olja in dobro premešajte. Posodico nato postavite na polico ali v kot omare. Če uporabljate steklen kozarec, ga pustite odprtega oziroma ga pokrijte z zračno tkanino, da bo zrak lahko krožil. Ko riž postane vlažen ali ko vonj eteričnega olja oslabi, ga zamenjajte z novo mešanico.

icon-expand Redno zračenje omare ostaja eden najboljših načinov za preprečevanje plesni. FOTO: Shutterstock

Brez preventive ne bo šlo

Takšna rešitev lahko pomaga pri manjših težavah z vlago, vendar ne odpravi osnovnega vzroka. Če je vlaga v prostoru stalno previsoka, bo treba poskrbeti za boljše prezračevanje ali uporabiti učinkovitejše načine razvlaževanja. Strokovnjaki priporočajo, da omaro redno odprete in prezračite, med oblačili pustite dovolj prostora za kroženje zraka ter vanjo nikoli ne pospravljate oblačil, ki niso popolnoma suha. Prav ti preprosti ukrepi lahko dolgoročno preprečijo nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

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