Destiliran beli kis, sestavina, ki ni uporabna le v kuhinji, ampak je tudi nadvse učinkovito naravno čistilo, lahko pomaga odstraniti madeže in vonjave iz volnenega puloverja, hkrati pa poskrbi, da vlakna ostanejo mehka in prožna.

Kako pogosto osvežiti volnen pulover s kisom?

Destiliran beli kis lahko dodate vodi za izpiranje vsakič, ko perete volneni pulover ročno ali v pralnem stroju. Blaga kislina pomaga odstraniti morebitne ostanke detergenta, ki se oprimejo vlaken, zaradi česar ta postane trd in praskajoč. Morebitni ostanki detergenta, ki ostanejo v vlaknih, lahko tudi hitreje pritegnejo umazanijo.

Kis odstranjuje trdovratne madeže

Madeži na osnovi kisline, kot so kri, čaj in kava, lahko zaradi prisotnosti druge kisline, kot je kis, prekinejo molekularno vez z vlakni, tako da jih je mogoče enostavno splakniti.

Kakšen je postopek odstranjevanja madežev s kisom?

Preden pulover operete ročno ali v stroju, nekatere madeže, kot so kava, čaj in kri, očistite z destiliranim belim kisom. Krpo iz mikrovlaken navlažite s kisom in nanesite na madež. Začnite na zunanjem robu madeža in nato nadaljujte proti sredini, da preprečite širjenje. Z nežnim pritiskom ga potapkajte in vmes krpo večkrat prepognite ali zamenjajte. Ko madež izgine, pred pranjem del oblačila, ki je bil umazan, še sperite z vodo.

Kis odstranjuje neprijetne vonjave

Če ima pulover vonj po zatohlem ali znoju, ga pustite namakati v raztopini kisa in vode približno 20 do 30 minut. Kis bo pomagal uničiti mikrobe, ki povzročajo vonj. Oster vonj po kisu se bo lahko za kratek čas oprijel mokrih volnenih vlaken, vendar ga, ko se volna posuši, ne boste več zaznali.

Kako ročno oprati volneni pulover s kisom?

1. Umivalnik ali veliko plastično kad napolnite z vodo, tako da lahko pulover popolnoma potopite vanjo. Dodajte eno čajno žličko nežnega detergenta, ki ne vsebuje nobenih belilnih sredstev in je primeren za pranje volnenih oblačil. 2. Potresite ga po gladini vode, da se bo lažje raztopil. 3. V to raztopino namočite pulover ter ga nežno podrgnite sperite. Pustite, da se namaka 10 minut. Nato nežno podrgnite, da vanj vtrete raztopino.

4. Ko je pulover čist, odlijte ali izpraznite milnico. 5. Umivalnik ali plastično kad ponovno napolnite s čisto hladno vodo in dodajte eno četrtino skodelice destiliranega belega kisa. 6. Ponovite postopek namakanja. Ko ste končali izpiranje, puloverja ne ožemajte, ampak ga preprosto pustite, da se posuši, ali pa ga razgrnjenega zavijte v čisto brisačo.