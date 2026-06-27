Vedno več ljudi zaradi prihranka časa uporablja hitre programe pranja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretirana uporaba tako imenovanega hitrega cikla povzroči neprijeten vonj po vlagi, kopičenje bakterij in celo težave s pralnim strojem. Težava je veliko pogostejša, kot se zdi na prvi pogled.

Zakaj hitri programi niso vedno najboljša izbira

icon-expand Vedno več ljudi zaradi prihranka časa uporablja hitre programe pranja. FOTO: Shutterstock

Hitri programi pranja so postali izredno priljubljeni predvsem zaradi hitrega življenjskega tempa. Večina teh programov traja od 15 do 30 minut, kar je priročno za manj umazano perilo. Toda strokovnjaki za gospodinjske aparate opozarjajo, da takšni cikli pogosto ne odstranijo dovolj umazanije, bakterij in ostankov detergenta. Po navedbah strokovnjakov se pri kratkih programih voda pogosto ne segreje dovolj, da bi učinkovito očistila tkanine in notranjost pralnega stroja. Posledica so lahko neprijetne vonjave in razvoj plesni. Pri stalni uporabi hitrih programov v bobnu in ceveh pralnega stroja se tako hitreje nabirajo ostanki detergenta, maščob in mikroorganizmov.

Neprijeten vonj je prvi opozorilni znak

Ena najpogostejših težav je značilen vonj po vlagi ali zatohlosti, ki se začne širiti iz pralnega stroja in se prenese tudi na oblačila. Do tega pogosto pride zato, ker nizke temperature in kratki cikli ne uničijo mikroorganizmov. Vlažno okolje v pralnem stroju pa predstavlja idealne pogoje za njihovo razmnoževanje. Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto zmotno mislijo, da je vonj povezan z detergentom, čeprav je pravi razlog običajno neustrezno vzdrževanje pralnega stroja in prepogosta uporaba hitrega pranja.

Kako pogosto je priporočljivo uporabljati hitri cikel

Hitri program ni namenjen vsakodnevnemu pranju vsega perila. Kot poroča portal Real Simple, je takšen način pranja primeren predvsem za osvežitev manj umazanih oblačil ali manjših količin perila. Za brisače, posteljnino, športna oblačila in bolj umazana oblačila strokovnjaki priporočajo daljše programe ter višje temperature, saj ti učinkoviteje odstranijo bakterije in umazanijo. Pralni strokovnjaki svetujejo, da vsaj enkrat tedensko uporabimo program z višjo temperaturo, saj s tem očistimo tudi notranjost stroja in preprečimo nastanek neprijetnih vonjav.

icon-expand Vsaj enkrat tedensko uporabimo program z višjo temperaturo. FOTO: Shutterstock

Največja napaka je pretirana uporaba nizkih temperatur

V zadnjih letih je postalo priljubljeno pranje pri nizkih temperaturah zaradi varčevanja z energijo. Čeprav je to okolju prijaznejša izbira, lahko pretirana uporaba hladnega pranja povzroči težave. Po podatkih se pri temperaturah pod 40 stopinj Celzija maščobe, ostanki detergentov in bakterije pogosto ne razgradijo popolnoma. Sčasoma se začnejo nabirati v ceveh, tesnilih in bobnu pralnega stroja. Zaradi tega strokovnjaki priporočajo občasno uporabo programa pri 60 stopinjah Celzija, predvsem za perilo, ki prenese višje temperature.

Kako pravilno vzdrževati pralni stroj

Redno čiščenje pralnega stroja je ključno za njegovo dolgo življenjsko dobo. Strokovnjaki priporočajo: - redno čiščenje tesnil okoli vrat, - praznjenje in spiranje predala za detergent, - občasno uporabo programa za čiščenje bobna, - zračenje pralnega stroja po pranju. Pomembno je tudi, da vrat pralnega stroja po pranju ne zapremo takoj. Tako se notranjost lahko posuši, kar zmanjša možnost razvoja plesni. Portal Appliance Care dodaja, da veliko ljudi uporablja preveč detergenta, kar dodatno pospeši nabiranje ostankov v stroju.

icon-expand Veliko ljudi uporablja preveč detergenta. FOTO: Shutterstock

Kdaj je hitri program vendarle dobra izbira

Kljub opozorilom hitri programi niso nujno slabi. Primerni so predvsem za: - rahlo nošena oblačila, - manjše količine perila, -hitro osvežitev oblačil, - nujno pranje posameznih kosov. Strokovnjaki poudarjajo, da je največja težava predvsem takrat, ko uporabniki hitri cikel uporabljajo izključno za vse vrste perila. Pravilna izbira programa pranja lahko pomembno vpliva tako na čistočo oblačil kot tudi na življenjsko dobo pralnega stroja. Čeprav so hitri programi priročni, strokovnjaki opozarjajo, da ne smejo postati edina izbira. Redno pranje pri višjih temperaturah, čiščenje stroja in pravilna uporaba detergentov lahko preprečijo neprijetne vonjave, razvoj plesni in okvare naprave. Z nekaj preprostimi navadami lahko perilo ostane resnično sveže, pralni stroj pa učinkovito deluje še vrsto let.