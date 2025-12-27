1. Redno čistite površine in talne obloge

Vonj živali se ne zadržuje le na tleh, ampak tudi v tkaninah, preprogah in oblazinjenem pohištvu. Redno sesanje preprog, tal in pohištva pomaga odstraniti dlake in prhljaj, ki zadržujejo vonj. Uporabite sesalnik s filtracijo, ki zajame tudi majhne delce in alergene. Sesajte najmanj nekajkrat na teden. Krtačite in sesajte zavese, kavče in blazine. Redno menjajte filtre sesalnika.

2. Globinsko čiščenje preprog in tkanin

Preproge in oblazinjeno pohištvo hitro vpijajo vonj. Občasno globinsko čiščenje s čistilcem preprog ali parno čiščenje močno pripomore k odstranitvi vonjev, ki jih samo sesanje ne premaga. Če so prevleke odstranljive, jih operite v pralnem stroju z nežnim detergentom, ki je varen za tkanine in živali.

3. Pravilno čiščenje 'nesreč'

Če pes ali mačka kdaj onesnažita površino z uriniranjem ali iztrebki, je pomembno, da to očistite takoj. Površinsko brisanje pogosto ne zadostuje – vonj se globoko vpije v tkanino ali preprogo in ga je treba odstraniti z encimskim čistilom, ki razgradi molekule vonja. Namigi: - Najprej tekočino vpijte s papirnatimi brisačami. - Nato nanesite encimsko čistilo in pustite delovati po navodilih proizvajalca. - Po čiščenju pustite, da se površina popolnoma posuši.

4. Redno pranje postelj in igrač

Postelja vašega psa ali mačke ter njihove igrače hitro vpijajo vonj živali. Da preprečite širjenje neprijetnega vonja, perite njihovo posteljnino vsaj enkrat tedensko. Uporabite blag detergent in po potrebi dodajte ščepec sode bikarbone ali belega kisa, ki nevtralizira vonj.

5. Naravni absorberji vonjav

Nekateri naravni materiali aktivno absorbirajo vonj in so odlični v domu z živalmi: Soda bikarbona: posujte po preprogah, pustite nekaj ur in nato posesajte. Beli kis: razredčen z vodo v razpršilki je učinkovit za čiščenje površin. Aktivno oglje: odprte posodice v prostoru pomagajo vpijati vonj iz zraka. Ti naravni načini pomagajo nevtralizirati vonj, ne le ga prekriti.

6. Izboljšajte prezračevanje prostora

Svež zrak je eden najboljših načinov za odstranitev vonja živali. Redno odpiranje oken in ustrezna ventilacija pomagata izmenjati zrak in odvesti vonjave na prosto. Uporabite lahko tudi ventilatorje ali čistilce zraka s filtrom HEPA, ki odstranjujejo delce iz zraka.

7. Negujte psa ali mačko

Čist in negovan hišni ljubljenček pomeni manj vonja v prostoru. Redno: - kopajte psa ali mačko, kolikor je potrebno glede na pasmo, - krtačite dlako, da odstranite odmrlo dlako in prhljaj, - ohranjajte ustno higieno – slab zadah lahko prispeva k vonju.

8. Pravilna nega mačjega stranišča

Če imate mačko, je vonj iz stranišča pogosto glavni vir neprijetnih vonjav. Čiščenje mačjega stranišča najmanj enkrat dnevno in popolna menjava stelje vsaj tedensko drastično zmanjšata vonj. Izberite steljo z lastnostmi za nadzor vonja, kar dodatno pomaga.

