Čeprav so vrečke iz blaga veliko boljše za okolje, Agencija za varnost hrane (FSA) opozarja, da lahko dolgoročna uporaba iste trajnostne vrečke vodi do navzkrižne kontaminacije.

Razlog je v tem, da obstaja velika verjetnost, da bo občutljiva hrana, kot so denimo meso in mlečni izdelki, prišla v stik z notranjostjo vrečke ter jo 'okužila' z nevarnimi mikroorganizmi. Če uporabljate isto vrečko tudi za hrano, ki ji jo uživate surovo, tako tvegate zastrupitev.

Bakterije v vrečkah

Ena izmed opravljenih študij iz leta 2011 je pokazala, da so bile med naključno izbranimi vrečkami za večkratno uporabo bakterije skoraj v vseh. Poleg drugih bakterij so v osmih odstotkih našli zelo nevarno 'Escherichio coli'. Surovo meso lahko vsebuje veliko nevarnih bakterij, vključno z E.coli. Bakterija, ki jo najdemo v črevesju ljudi in živali, lahko povzroči zastrupitev s hrano, resne okužbe in v nekaterih primerih celo smrt. Ko mesni sokovi pridejo v vrečko in le-te ostanejo shranjene v prtljažniku avtomobila dve uri, se število bakterij poveča za 10-krat.

Kakšni so simptomi okužbe?

Nekateri sevi E.coli proizvajajo toksine, ki lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete. Simptomi, ki se ob tem pojavijo, so hudi želodčni krči, bruhanje in driska, ki lahko vsebuje kri. Običajno trajajo do sedem dni, če ni dodatnih zapletov, vendar v določenih primerih lahko pride celo do smrti. Posebej smrtno nevaren zaplet se imenuje hemolitični uremični sindrom (HUS), ki se lahko razvije pri do 10 odstotkih ljudi, okuženih z E.Coli. Gre za resno stanje, povezano z ledvicami, ki lahko v skrajnih primerih privede do odpovedi ledvic.

Je torej edina možnost, da vrečko iz blaga zavržemo?

Dejstvo je, da vsak sev E.coli ni nevaren, kot tudi vsaka bakterija v vaši vrečki ne bo prišla v stik z vašimi usti, vendar omenjeni rezultati kažejo, da lahko vrečke za večkratno uporabo, če jih ne peremo redno, igrajo vlogo pri navzkrižni kontaminacijo hrane. Poleg pranja vrečke je rešitev tudi ta, da zelenjavo ali drugo hrano, ki jo nameravate uživati surovo, vedno dobro splaknete pod tekočo vodo. Strokovnjaki predlagajo sicer, da zelenjavo od mesa ločite že med nakupovanjem.

Higienski ukrepi ne bodo odveč

Preden zavržete vse svoje vrečke in za vedno obupate nad tem, da bi delovali čim bolj trajnostno in okolju prijazno, je tu še nekaj nasvetov, kako najbolje ohraniti svoje vrečke neoporečne. Vrečke, ki so narejene iz bombaža ali drugih materialov, kot je poliester, lahko brez težav operete v pralnem stroju, kot bi običajno oprali te materiale. Priporočamo, da pri pranju uporabite najbolj vročo vodo, ki jo material še lahko prenese, ne da bi se skrčil, ter učinkovit detergent. Kombinacija pralnega sredstva in vroče vode bosta uničila vse neprijetne mikrobe, ki se skrivajo v vrečki.