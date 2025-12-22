Med bolj razširjenimi viralnimi nasveti je metanje pomivalnih tablet v školjko ali v kotliček. Ideja temelji na tem, da močne čistilne snovi iz tablet hitro raztopijo trdovratno umazanijo in vodni kamen. Res je, da lahko alkalne in kisle sestavine delno odstranijo obloge, vendar so te tablete namenjene samo pomivalnemu stroju, ne WC-ju.

Zakaj je to problematično?

Pomivalne tablete vsebujejo agresivne kemikalije, kot so natrijev karbonat, perkarbonat in fosfati, ki lahko poškodujejo gumijasta tesnila v kotličku in povzročijo drobne razpoke v keramiki, kar vodi v puščanje in draga popravila.

Pena ali ostanki tablet se lahko zadržujejo v ozkih odtokih, kar povzroča počasno odtekanje ali neprijetne vonjave.

Tablete nimajo dejanskega razkuževalnega učinka na bakterije v školjki, kot to počnejo namenska čistila za WC.