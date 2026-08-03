Čista okna lahko v trenutku polepšajo dom, vendar se mnogi srečujejo z isto težavo – ne glede na trud po čiščenju na steklu ostanejo nadležni madeži in sledi. Razlog pogosto ni čistilo, temveč napačen način čiščenja in nekatere vsakodnevne napake, ki jih delamo skoraj vsi.

Čistite okna ob nepravem času dneva

Ena najpogostejših napak je čiščenje oken na močnem soncu. Strokovnjaki za čiščenje iz The Spruce opozarjajo, da se čistilo zaradi toplote prehitro posuši, še preden ga uspemo enakomerno obrisati. Posledica so lise, proge in neenakomeren videz stekla. Najprimernejši čas za čiščenje je ob oblačnem vremenu ali zgodaj zjutraj oziroma proti večeru, ko steklo ni segreto.

icon-expand Ena najpogostejših napak je čiščenje oken na močnem soncu. FOTO: Dreamstime

Uporabljate preveč čistila

Veliko ljudi meni, da več čistila pomeni boljši rezultat, vendar je pogosto ravno nasprotno. Po nasvetih strokovnjakov iz Good Housekeeping prevelika količina čistila na steklu pušča tanek sloj, ki po sušenju ustvari opazne proge. Dovolj je že manjša količina kakovostnega čistila ali mešanice vode in kisa, pomembneje pa je, da ga enakomerno razporedite po površini.

Krpa je umazana ali neprimerna

Če za čiščenje uporabljate stare kuhinjske krpe, papirnate brisače ali obrabljene krpe, lahko na steklu ostanejo vlakna in madeži. Strokovnjaki iz Martha Stewart Living priporočajo uporabo čistih krp iz mikrovlaken, saj učinkovito odstranijo umazanijo, ne puščajo vlaken in bolje vpijajo vlago. Prav tako svetujejo, da krpe med čiščenjem večkrat sperete ali zamenjate, saj umazana krpa le raznaša nečistoče po steklu.

icon-expand krpe med čiščenjem večkrat sperete ali zamenjate. FOTO: Dreamstime

Pozabite očistiti okvirje

Veliko ljudi najprej očisti steklo, nato pa okvirje. Pri tem se prah in umazanija z okvirjev znova preneseta na že očiščeno okno. Po priporočilih portala Better Homes & Gardens je pravilni vrstni red ravno obraten – najprej očistite okvirje in robove, šele nato steklo.

Voda je lahko krivec za madeže

Če živite na območju s trdo vodo, lahko minerali po sušenju pustijo bele lise. To je še posebej opazno pri velikih steklenih površinah. Strokovnjaki svetujejo uporabo destilirane vode ali mešanice z belim kisom, saj ta zmanjša nastanek mineralnih oblog in pripomore k bolj sijočemu videzu stekla.

icon-expand Najboljše rezultate dosežete z gumijastim brisalcem za steklo. FOTO: Dreamstime

Ne obrišete vse vlage

Po podatkih revije Real Simple veliko prog nastane zato, ker na steklu ostane tanka plast vlage. Ta med sušenjem pusti vidne sledi, zlasti če je prostor topel ali sončen. Najboljše rezultate dosežete z gumijastim brisalcem za steklo. Po vsakem potegu ga obrišite s čisto krpo, da umazanije ne prenašate nazaj na steklo.

Manj je pogosto več

Čeprav se zdi, da so za popolnoma čista okna potrebni dragi pripomočki in močna čistila, strokovnjaki poudarjajo, da največjo razliko naredijo pravilna tehnika, primeren čas čiščenja in čisti pripomočki. Ko odpravite najpogostejše napake, bodo okna dlje ostala brez madežev, rezultat pa bo opazno boljši že po prvem čiščenju. Viri: The Spruce, Good Housekeeping, Martha Stewart Living, Better Homes & Gardens, Real Simple