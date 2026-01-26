Upoštevajte te nasvete, da dosežete neverjetno dišeče perilo.

1. Uporabite sodo bikarbono

icon-expand Soda bikarbona je odlična za odišavljenje vašega perila. FOTO: Shutterstock

Soda bikarbona je odlična za odišavljenje vašega perila. Uporabite jo lahko kot nadomestek pralnega praška ali kot spodbujevalec prijetnega vonja. Soda bikarbona omogoča tudi manjšo porabo detergenta in naredi pranje bolj učinkovito. Natrijev bikarbonat ali soda bikarbona je naravna snov, ki lahko nevtralizira vonjave z uravnavanjem pH vrednosti. Najbolj pomaga pri odstranjevanju kislih vonjav, kot so dim, znoj in bruhanje. Soda bikarbona absorbira tudi olja, ki lahko povzročijo neprijeten vonj. Če želite odstraniti olja, pustite sodo bikarbono na oblačilih ali perilu en dan pred pranjem. Pol skodelice sode bikarbone stresite k perilo v pralnem stroju. Dodajte detergent za pranje in zaženite pralni stroj kot običajno. Če sodo bikarbono uporabljate kot nadomestek detergenta, uporabite večjo količino.

icon-expand V vašem pralnem stroju se lahko razvije tudi plesen, najpogosteje celo na delih stroja, ki sploh niso vidni. FOTO: Adobe Stock

2. Očistite svoj pralni stroj

Morda pa težava sploh ni v vašem perilu, ampak je za neprijeten vonj kriv pralni stroj. Verjeli ali ne, pralni stroj je gojišče bakterij, zato tudi sam potrebuje redno čiščenje. Pogosto ljudje pozabijo tudi na čiščenje odtoka na pralnem stroju. V vašem pralnem stroju se lahko razvije tudi plesen, najpogosteje celo na delih stroja, ki sploh niso vidni. Detergent, mehčalec in vlakna vašega perila se lahko prav tako naberejo v vašem stroju in prispevajo k neprijetnim vonjavam. Da bi se izognili vonju, redno čistite pralni stroj in ga temeljito očistite vsake tri do štiri mesece. Belilo in beli kis sta vaše skrivno orožje, ko gre za boj proti plesni in neprijetnim vonjavam. Pazite le, da obojega nikoli ne zmešate skupaj, saj lahko nastane nevaren klor.

3. Operite manjše količine perila

icon-expand Ne pustite, da mokra oblačila stojijo v pralnem stroju. FOTO: Adobe Stock

Za neprijeten vonj je morda kriva preobremenitev pralnega stroja, kar lahko povzroči, da vaše perilo ni ustrezno očiščeno. V tem primeru poskusite z manjšimi količinami perila.

4. Izberite drug detergent

Pri toliko detergentih na trgu je težko izbrati pravega. Želite formulacijo s prijetnim vonjem, ki lahko odstrani madeže in vam pusti čista oblačila. Tekoči detergenti so najučinkovitejši pri odstranjevanju madežev, zlasti ko gre za odstranjevanje olj z oblačil. Prav tako je z njim lažje odstraniti madeže.

5. Ne pustite, da mokra oblačila stojijo v pralnem stroju