Redno čiščenje likalnika ne izboljša le njegove učinkovitosti, temveč tudi prepreči poškodbe tkanin in podaljša njegovo življenjsko dobo. Strokovnjaki za gospodinjstvo iz Healthline poudarjajo, da se večina težav z likalniki začne prav zaradi zanemarjenega vzdrževanja in nabiranja usedlin v vodnem rezervoarju.

Sčasoma se v likalniku naberejo vodni kamen, ostanki detergentov in zažgani delci tkanin, ki se prilepijo na likalno ploščo. Po pojasnilih strokovnjakov iz Medical News Today lahko te usedline povzročijo neenakomerno segrevanje in celo prenesejo umazanijo na oblačila. To pomeni, da lahko en sam umazan likalnik uniči več kosov garderobe, še preden sploh opazimo težavo.

Če likalnik pušča madeže, ne drsi gladko po tkanini ali med likanjem oddaja neprijeten vonj, je to jasen znak, da je čas za čiščenje. Po navedbah strokovnjakov iz Good Housekeeping se težave pogosto začnejo postopoma, zato jih uporabniki sprva niti ne opazijo, dokler ne pride do poškodb na oblačilih.

Naravni načini čiščenja likalne plošče

Ena najbolj preprostih metod je uporaba mešanice sode bikarbone in vode. Pasto nanesemo na hladno likalno ploščo, jo nežno podrgnemo z mehko krpo in nato obrišemo do suhega. Kot pojasnjuje Real Simple, je pomembno, da ne uporabljamo grobih gobic, saj lahko poškodujejo površino.

Druga metoda vključuje kis, ki pomaga razgraditi trdovratne obloge. Kis nanesemo na krpo in previdno obrišemo ploščo, vendar se moramo izogibati odprtinam za paro, da ne pride do poškodb notranjih delov.