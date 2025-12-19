Večina brisač za kopanje in tuširanje ima blizu enega ali obeh koncev nekakšen trak ali pas. Ta subtilno oblikovni element je več kot le dekorativen – igra namreč ključno vlogo pri povečanju vzdržljivosti, zmogljivosti in splošne estetske privlačnosti brisače. Zaradi tega traku brisača nima le bolj elegantnega videza, ampak ima tudi boljšo vpojnost ter preprečuje cefranje.

Kakovostna brisača namreč ohranja svojo obliko in učinkovitost tudi po večkratnem pranju in uporabi. Dobro izdelan trak mora biti tesno zašit in brezhibno integriran v dizajn brisače. Ohlapni ali tanki trakovi lahko sčasoma oslabijo, kar zmanjša vzdržljivost in celotno življenjsko dobo brisače.