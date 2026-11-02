Ste vedeli, da lahko v zamrzovalniku shranite tudi živila, na katera pogosto pozabimo? Tako boste porabili več hrane, manj zavrgli in prihranili pri nakupih.

1. Mleko lahko zamrznete, vendar pustite prostor v embalaži

Če ste kupili preveč mleka in ga ne boste porabili pred iztekom roka uporabnosti, ga lahko zamrznete. Pri tem uporabite embalažo, primerno za zamrzovanje, in pustite nekaj praznega prostora, saj se tekočina med zamrzovanjem razširi. Britanski portal BBC Good Food opozarja, da lahko zamrzovanje nekoliko spremeni teksturo mleka. Po odmrzovanju ga zato dobro pretresite. Najbolje je, da ga odtajate v hladilniku in porabite v skladu z navodili na embalaži.

2. Jajca zamrznite brez lupine

Jajca lahko zamrznete, vendar jih nikoli ne dajajte v zamrzovalnik v lupini, saj lahko ta zaradi širjenja vsebine poči. Ameriška služba za varnost hrane USDA priporoča, da jajca pred zamrzovanjem ubijete oziroma nežno razžvrkljate ter jih shranite v primerni zaprti posodi. Beljake in rumenjake lahko zamrznete tudi ločeno. Pri rumenjakih je dobro, da jih pred zamrzovanjem rahlo premešate, saj se lahko njihova tekstura spremeni. Na posodo napišite datum zamrzovanja in število jajc. Tako boste pozneje lažje odmerili pravo količino za pecivo, palačinke ali druge jedi.

icon-expand Jajca lahko zamrznete, vendar jih nikoli ne dajajte v zamrzovalnik v lupini. FOTO: Shutterstock

3. Sir je najbolje zamrzniti nariban

Če vam je ostalo veliko sira, ga lahko zamrznete in pozneje uporabite pri pripravi pice, testenin ali gratiniranih jedi. Trde sire, kot sta gavda in edamec, lahko zamrznete v kosu ali naribane. Nariban sir je še posebej praktičen, saj ga lahko po potrebi vzamete iz zamrzovalnika in dodate jedi. Po odmrzovanju je lahko nekoliko bolj drobljiv, zato morda ne bo več najboljša izbira za postrežbo na sirnem krožniku. Kot pojasnjuje BBC Good Food, zamrzovanje vpliva na teksturo nekaterih sirov, zato jih je pogosto najlažje uporabiti v kuhanih jedeh.

4. Kruh zamrznite, še preden postane star

Kruh je eno najpriročnejših živil za zamrzovanje. Če veste, da cele štruce ne boste pojedli pravočasno, jo razrežite na rezine in zamrznite v manjših porcijah. Rezine lahko pozneje vzamete neposredno iz zamrzovalnika in jih odtalite v opekaču, če je naprava za to primerna. Tako vam ni treba odtajati celotnega hlebca. Zamrznete lahko tudi žemljice, rogljičke in drugo pecivo, čeprav se lahko njihova tekstura po odmrzovanju razlikuje. Pomembno je, da jih dobro zaprete v vrečko ali posodo, da se ne izsušijo in ne prevzamejo vonjav drugih živil.

icon-expand Kruh je eno najpriročnejših živil za zamrzovanje. FOTO: Adobe Stock

5. Sveža zelišča shranite v ledenih kockah

Peteršilj, drobnjak, baziliko in druga zelišča lahko zamrznete, če jih ne utegnete porabiti svežih. Najprej jih operite, dobro osušite in drobno sesekljajte. Nato jih razdelite v modelčke za ledene kocke ter prelijte z malo vode ali olja. Ko zamrznejo, kocke prestavite v zaprto vrečko ali posodo. Britanski program za zmanjševanje zavržene hrane Love Food Hate Waste priporoča tak način shranjevanja zelišč, saj omogoča preprosto odmerjanje pri kuhanju. Zamrznjena zelišča so najbolj uporabna v juhah, omakah, enolončnicah in drugih jedeh, kjer videz svežih listov ni najpomembnejši.

6. Kuhan riž lahko shranite za naslednji obrok

Če ste skuhali preveč riža, ga ni treba zavreči. Lahko ga zamrznete v manjših porcijah, vendar je pri tem nujna hitra in pravilna priprava. Britanska agencija za varnost hrane (Food Standards Agency) opozarja, da je treba kuhan riž čim hitreje ohladiti in ga zamrzniti najpozneje v eni uri po kuhanju. Riž razdelite v manjše porcije, da se hitreje ohladi, nato ga shranite v zaprti posodi. Ko ga boste potrebovali, ga odtajajte v hladilniku in pred zaužitjem temeljito segrejte, da je vroč tudi v sredini. Riža ne puščajte več ur na kuhinjskem pultu, saj se lahko v njem razmnožijo bakterije, katerih toksini predstavljajo tveganje za zdravje.

icon-expand Lahko ga zamrznete v manjših porcijah, vendar je pri tem nujna hitra in pravilna priprava. FOTO: Dreamstime

7. Maslo lahko počaka na naslednjo peko

Če ste kupili več masla, kot ga boste porabili, ga lahko zamrznete. Najbolje je, da ga pustite v originalni embalaži in dodatno ovijete, če želite preprečiti vpijanje vonjav iz zamrzovalnika. Maslo je uporabno za poznejšo pripravo peciva, piškotov, omak in drugih jedi. Pred uporabo ga lahko odtajate v hladilniku, pri nekaterih receptih pa ga lahko naribate ali narežete na manjše koščke, ko je še hladno. Tudi pri maslu velja, da je najbolje zamrzniti živilo, ki je še sveže in pravilno shranjeno, ne pa tistega, ki je že postalo žarko.

8. Banane so odlične za smutije in pecivo

Prezrele banane pogosto končajo v košu, čeprav so lahko po zamrzovanju še vedno zelo uporabne. Olupite jih, narežite na kolobarje ali pretlačite in shranite v porcijah. Zamrznjene banane so odlične za smutije, bananin kruh, mafine in druge sladice. Po odmrzovanju postanejo mehkejše, zato niso najbolj primerne, če želite ohraniti njihovo prvotno obliko. Če banane zamrznete na pladnju v eni plasti in jih šele nato prestavite v vrečko, se bodo manj sprijemale. Tako boste lažje vzeli samo toliko sadja, kot ga potrebujete.

icon-expand Banane so odlične za smutije in pecivo. FOTO: Shutterstock

9. Kuhan krompir in pire zamrznite v manjših porcijah

Krompir lahko zamrznete, vendar je rezultat odvisen od načina priprave. Surov krompir se praviloma slabše obnese, saj se lahko po odmrzovanju spremeni njegova tekstura. Boljša izbira je krompirjev pire ali delno kuhan krompir, ki ga boste pozneje uporabili v jedeh. Pire ohladite, razdelite v manjše posode in zamrznite. Pri odmrzovanju se lahko tekstura nekoliko spremeni, zato ga pred postrežbo dobro premešajte in po potrebi dodajte malo mleka ali masla. Če želite zamrzniti surov krompir, ga je treba predhodno ustrezno toplotno obdelati. Za najboljši rezultat upoštevajte navodila za posamezno vrsto krompirja in načrtovano uporabo.

10. Ostanke juh, omak in enolončnic shranite za dneve, ko nimate časa

Juhe, golaž, omake za testenine in številne enolončnice so primerne za zamrzovanje. To je še posebej uporabno, kadar skuhate večjo količino hrane, kot jo lahko pojeste v nekaj dneh. Jed najprej ustrezno ohladite, razdelite v manjše porcije in shranite v posodah, primernih za zamrzovanje. Na vsako napišite ime jedi in datum. Tako boste vedno vedeli, kaj imate na zalogi, in se izognili pozabljenim paketom na dnu zamrzovalnika. Zamrznemo lahko tudi vino, paradižnikovo mezgo, limonin sok, oreščke, testo za piškote in palačinke ter sveže iztisnjen sadni sok. V modelčkih za ledene kocke lahko shranimo tudi preostalo jušno osnovo ali pesto, medtem ko je zamrzovanje odlična rešitev tudi za odvečno smetano, ki jo bomo pozneje uporabili pri kuhanju.

icon-expand Zamrznemo lahko tudi pesto. FOTO: iStockphoto

Kako pravilno zamrzovati živila?

Da bi živila po odmrzovanju ohranila čim boljšo kakovost, upoštevajte nekaj preprostih pravil: - Zamrzujte sveža živila, preden se začnejo kvariti. - Uporabljajte dobro zaprte posode ali vrečke, primerne za zamrzovanje. - Hrano razdelite na manjše porcije, da boste odtajali le toliko, kolikor potrebujete. - Na embalažo napišite vsebino in datum zamrzovanja. - Zamrzovalnik vzdržujte pri približno minus osemnajstih stopinjah Celzija. - Živila praviloma odtajajte v hladilniku, ne na kuhinjskem pultu. - Upoštevajte navodila na embalaži in pri občutljivih živilih poskrbite za ustrezno segrevanje. Zamrzovanje je eden najpreprostejših načinov, da zmanjšamo količino zavržene hrane in bolje izkoristimo nakupe. Največ prihranimo, če živila razdelimo na porcije, jih zamrznemo pravočasno in si zapišemo, kaj imamo na zalogi. Tako bodo tudi ostanki, ki bi sicer končali v smeteh, postali priročna osnova za naslednji obrok.

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