Mnogi imajo v shrambi moko, začimbe, olje ali konzerve, ki jim je rok uporabe potekel že pred meseci. Ker gre za živila, ki niso pokvarljiva tako hitro kot mlečni izdelki ali meso, se pogosto poraja vprašanje: ali jih je še varno uporabiti?

Strokovnjaki za varnost hrane poudarjajo, da oznaka "uporabno najmanj do" pogosto pomeni predvsem izgubo kakovosti, ne nujno tudi nevarnost za zdravje. Kljub temu pa obstajajo izjeme, pri katerih tveganja ni smiselno podcenjevati.

Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema Martha Stewart, je pri presoji pomembno ne le datum na embalaži, temveč tudi način shranjevanja, stanje embalaže in videz izdelka. Podobno opozarjajo tudi pri Better Homes & Gardens, kjer poudarjajo, da lahko nekatera živila po pretečenem roku postanejo zdravstveno sporna.

Konzervirana živila: embalaža je pomembnejša od datuma

Čeprav lahko številne konzerve zdržijo precej dlje od označenega roka, strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti zelo pozoren na stanje embalaže.

Po navedbah prehranske strokovnjakinje Chike Ada Okegbe, ki jo povzema Martha Stewart, je treba nemudoma zavreči vse konzerve, ki so napihnjene, poškodovane, močno zarjavele, puščajo ali imajo globoke udrtine.

Takšne poškodbe lahko omogočijo razvoj bakterije Clostridium botulinum, ki proizvaja toksin botulizma – redke, a zelo nevarne bolezni, ki lahko povzroči paralizo in zahteva nujno zdravljenje.