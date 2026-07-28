Mnogi imajo v shrambi moko, začimbe, olje ali konzerve, ki jim je rok uporabe potekel že pred meseci. Ker gre za živila, ki niso pokvarljiva tako hitro kot mlečni izdelki ali meso, se pogosto poraja vprašanje: ali jih je še varno uporabiti?
Strokovnjaki za varnost hrane poudarjajo, da oznaka "uporabno najmanj do" pogosto pomeni predvsem izgubo kakovosti, ne nujno tudi nevarnost za zdravje. Kljub temu pa obstajajo izjeme, pri katerih tveganja ni smiselno podcenjevati.
Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema Martha Stewart, je pri presoji pomembno ne le datum na embalaži, temveč tudi način shranjevanja, stanje embalaže in videz izdelka. Podobno opozarjajo tudi pri Better Homes & Gardens, kjer poudarjajo, da lahko nekatera živila po pretečenem roku postanejo zdravstveno sporna.
Konzervirana živila: embalaža je pomembnejša od datuma
Čeprav lahko številne konzerve zdržijo precej dlje od označenega roka, strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti zelo pozoren na stanje embalaže.
Po navedbah prehranske strokovnjakinje Chike Ada Okegbe, ki jo povzema Martha Stewart, je treba nemudoma zavreči vse konzerve, ki so napihnjene, poškodovane, močno zarjavele, puščajo ali imajo globoke udrtine.
Takšne poškodbe lahko omogočijo razvoj bakterije Clostridium botulinum, ki proizvaja toksin botulizma – redke, a zelo nevarne bolezni, ki lahko povzroči paralizo in zahteva nujno zdravljenje.
Moka ni večna
Bela moka sicer velja za razmeroma obstojno živilo, vendar lahko zlasti polnozrnata moka zaradi višje vsebnosti maščob sčasoma postane žarka.
Po podatkih Health.com lahko polnozrnata moka izgubi kakovost že po približno šestih mesecih, medtem ko bela moka običajno zdrži do enega leta. Še večjo težavo predstavljata vlaga in morebitna plesen. Če moka razvije neprijeten vonj, spremeni barvo ali vsebuje žuželke, jo je treba zavreči.
Tudi pri portalu The Spruce poudarjajo, da suha živila sicer pogosto preživijo označeni rok, vendar jih je treba redno pregledovati zaradi morebitnih škodljivcev in znakov kvarjenja.
Jedilna olja lahko postanejo žarka
Veliko ljudi meni, da olje zdrži praktično neomejeno dolgo, vendar to ne drži.
Po podatkih Health.com svetloba, toplota in stik z zrakom povzročajo oksidacijo maščob. Posledica je žarkost olja, ki jo prepoznamo po neprijetnem vonju in okusu.
Žarko olje ne povzroči nujno takojšnje zastrupitve, lahko pa vsebuje spojine, ki niso več zaželene za zdravje. Če olje smrdi po starem, barvi ali laku, ga raje ne uporabljajte.
Oreščki in masla iz oreščkov
Tudi oreščki spadajo med živila z višjo vsebnostjo maščob, zato lahko sčasoma postanejo žarki.
Pri Health.com opozarjajo, da je treba masla iz oreščkov zavreči, če opazite plesen ali če razvijejo kemičen, kartonast ali zelo grenak vonj. Podobno velja za oreščke, ki lahko zaradi oksidacije izgubijo okus in svežino.
Začimbe vas verjetno ne bodo zastrupile, a izgubijo moč
Če ste med kuhanjem že kdaj uporabili pet let staro mleto papriko ali origano, ni nujno, da ste storili kaj nevarnega.
Po navedbah Better Homes & Gardens in The Spruce večina suhih začimb po poteku roka ni nevarna za uživanje, vendar postopoma izgublja aromo, barvo in okus. Posledično jedi niso več tako dišeče in okusne kot nekoč.
Če začimbe nimajo več skoraj nobenega vonja, je čas za zamenjavo.
Kdaj živilo zavreči ne glede na rok?
Strokovnjaki za varnost hrane se strinjajo: rok uporabe je le eden izmed pokazateljev.
Živilo zavrzite, če opazite:
- plesen,
- neprijeten ali kisel vonj,
- spremembo barve,
- napihnjeno embalažo,
- sledove škodljivcev,
- puščanje ali poškodbe embalaže.
Tudi BBC Good Food opozarja, da je treba pri ocenjevanju varnosti hrane poleg datuma vedno uporabiti tudi zdravo presojo in preveriti videz, vonj ter pogoje shranjevanja.
Kaj si velja zapomniti?
Pri večini suhih živil iz shrambe pretečen datum še ne pomeni, da so takoj nevarna. Toda pri poškodovanih konzervah, starih oljih, moki z znaki vlage ali plesni ter žarkih oreščkih previdnost ni odveč. Nekaj prihranjenih evrov namreč ni vrednih morebitnih zdravstvenih težav.
Viri: Index, Martha Stewart Living / Yahoo Health, Health.com, The Spruce, Better Homes & Gardens, BBC Good Food
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