Prvič po 65 letih je naprodaj ena najbolj ikoničnih hiš v Hollywoodu. Arhitekturni eksperiment, zgrajen leta 1958, ponuja panoramski razgled na Los Angeles, steklene stene, bazen in svetovno slavo, hiša pa je na prodaj za 21,5 milijona evrov.
Na nadvozu Dunajske ceste so namestili novo ograjo iz corten jekla – materiala, ki je namenoma rjav in daje sodoben industrijski videz; nekateri so navdušeni, drugi pa kritični.
Odkrijte 8 najpogostejših napak pri negi vrtne trave pozimi in kako jih preprečiti. Za zdravo zelenico spomladi!
Preverite, zakaj je čiščenje žlebov pozimi nujno, kako preprečiti ledene jezove in poškodbe doma ter sledite varnemu korak-po-korak vodiču za zimsko vzdrževanje.
Veliko lastnikov starejših hiš se šele ob prodaji ali obnovi prvič sreča z izrazom uporabno dovoljenje. Gre za dokument, ki potrjuje, da je stavba zgrajena skladno z gradbenim zakonom in da je varna za uporabo. Vsaka nova hiša mora imeti uporabno dovoljenje, saj se brez njega uradno ne sme uporabljati ali vseliti.
Redno čiščenje žlebov je ključno za preprečevanje škode na hiši. Še posebej jeseni in pozimi lahko nabiranje in zastajanje vode povzroči rast plesni, gnilobe in druge strukturne poškodbe. Ne podcenjujte torej pomena čistih žlebov skozi celo leto in še posebej v tem času.
V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila azbestno - cementna kritina najbolj pogosta izbira lastnikov hiš v Sloveniji. Bila je poceni, trpežna in enostavna za montažo. Danes pa vemo, da je bila to ena izmed najbolj nevarnih rešitev, kar jih je kdaj prišlo na naše strehe. Uporaba azbesta je v Sloveniji prepovedana že več kot 20 let, natančneje od leta 2003.
Med številnimi nasveti, ki jih boste prejeli, ko se pogovarjate o možnosti gradnje novega doma, je ta, da hiše ne smete graditi v zimskih mesecih. Kot velja za večino brezplačnih nasvetov, je tudi vrednost tega precej majhna. Čeprav lahko pride do določenih težav, to ne pomeni, da gradnja pozimi ne more biti izpeljana kakovostno.
Tako kot večina preostalih rastlin se tudi trata jeseni začne pripravljati na obdobje mirovanja. V tem času so njene potrebe in zahteve drugačne kot spomladi in poleti, ko je na vrhuncu rasti. Prav zato je pomembno, da, če želite ohraniti njeno zdravje, poznamo dejavnike, ki ji škodujejo.
V dobi podnebnih sprememb in vse večje ozaveščenosti o vplivu gradbeništva na okolje iščemo alternative tradicionalnim materialom. Ena najbolj obetavnih rešitev je konopljin beton, znan tudi kot hempcrete.
Kot lastnik hiše ste zagotovo pozorni na njeno okolico. Vaša trata je skrbno pokošena, okna so pomita, fasada pa čista in brez vidnih sledi časa. Toda morda pozabljate na streho. Čeprav na njej še ni vidnih znakov obrabe, pa to ne pomeni nujno, da ne potrebuje popravila – ali celo menjave.
Kuhinja je navadno eden najbolj obremenjenih prostorov v hiši, zato je pomembno, da je čim bolj prostorna, kar lahko dosežemo tudi s pravo izbiro in nenazadnje ustrezno razporeditvijo elementov. Skrbno izbrana kuhinjska tla so tista, ki lahko kuhinjo naredijo večjo in prostornejšo, kot je v resnici, zato poglejmo, kaj svetujejo strokovnjaki pri nakupu le-teh.