Obnova in gradnja

Zamenjava salonitk: Ključ do varnega in zdravega doma

V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila azbestno - cementna kritina najbolj pogosta izbira lastnikov hiš v Sloveniji. Bila je poceni, trpežna in enostavna za montažo. Danes pa vemo, da je bila to ena izmed najbolj nevarnih rešitev, kar jih je kdaj prišlo na naše strehe. Uporaba azbesta je v Sloveniji prepovedana že več kot 20 let, natančneje od leta 2003.