Interier

Prenovljeno stanovanje slovenske arhitektke, ki izgleda kot iz časov Jugoslavije

Nina Savič je umetnica, restavratorka, arhitektka – ne nujno v tem vrstnem redu, a zagotovo vse troje. Njena prva ljubezen je restavriranje starih luči, sedaj pa se je pogumno lotila tudi prenove staromeščanskega stanovanja v Ljubljani, ki mu je – tako kot smo od nje že vajeni, dodala močan pečat jugoslovanskega stila. Rezultat pa je topel interier z odprto prostorsko zasnovo in velikim poudarkom na trajnosti, ki išče navdih v preteklosti a hkrati pa odgovarja na potrebe sodobnega življenja