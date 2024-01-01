Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Nadstrešek - kakšne vrste izbrati za avtomobil?
Gradnja od A-Ž

Nadstrešek - kakšne vrste izbrati za avtomobil?

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Dom

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Triki

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Triki

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Sobne rastline

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi

To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
Nepremičnine

To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu

Ste ravno v procesu nakupa stanovanja ali hiše? Stanovanja, ki vam jih predstavljamo, žal že imajo svoje lastnike, zato vam spodnje vrstice najverjetneje ne bodo olajšale situacije, niti vam ne bodo ponudile kakršnegakoli nasveta. Vseeno pa je tu in tam zanimivo pogledati na drugo stran, kako, ali bolje rečeno, kje živijo tisti, ki lahko za nakup stanovanja sežejo precej globlje v žep kot ostali.

Arhitektura

Milijonski razgled, ki jemlje dih

Prvič po 65 letih je naprodaj ena najbolj ikoničnih hiš v Hollywoodu. Arhitekturni eksperiment, zgrajen leta 1958, ponuja panoramski razgled na Los Angeles, steklene stene, bazen in svetovno slavo, hiša pa je na prodaj za 21,5 milijona evrov.

Milijonski razgled, ki jemlje dih
Prodaja se hiša 'Kremenčkovih', ki je zgrajena v 200 tisoč let stari skali
Arhitektura

Prodaja se hiša 'Kremenčkovih', ki je zgrajena v 200 tisoč let stari skali

Na nepremičninskem trgu se je znašla hiša, ki jo zaradi njenega nenavadnega videza pa tudi zanimive lokacije povezujejo z domom znane filmske družine Kremenčkovih. Če ima ta nepremičnina prav zares kaj opraviti z njimi, presodite sami, zagotovo pa je vila arhitekturni presežek, za katerega bo novi lastnik moral odšteti več kot 850 tisoč evrov.

Barva fasade, ki se prilagaja vremenu, bi lahko bila rešitev za naše podnebje
Okolje

Barva fasade, ki se prilagaja vremenu, bi lahko bila rešitev za naše podnebje

Vsem znano dejstvo je, da svetla barva odbija svetlobo, medtem ko jo temna privlači. Enako velja za stavbe - bele odbijajo toploto in ostanejo hladnejše, medtem ko jo temnejše absorbirajo. To je vidno že iz primerjave tradicionalnih črnih hiš v hladni Skandinaviji ter belih, ki jih najdemo v toplih sredozemskih državah. Toda strokovnjaki zaradi vse bolj nestabilnega podnebja razmišljajo, kateri odtenek bi se najbolje obnesel tam, kjer so poletja vroča, zime pa mrzle in zasnežene?

Prenovljeno stanovanje slovenske arhitektke, ki izgleda kot iz časov Jugoslavije
Interier

Prenovljeno stanovanje slovenske arhitektke, ki izgleda kot iz časov Jugoslavije

Nina Savič je umetnica, restavratorka, arhitektka – ne nujno v tem vrstnem redu, a zagotovo vse troje. Njena prva ljubezen je restavriranje starih luči, sedaj pa se je pogumno lotila tudi prenove staromeščanskega stanovanja v Ljubljani, ki mu je – tako kot smo od nje že vajeni, dodala močan pečat jugoslovanskega stila. Rezultat pa je topel interier z odprto prostorsko zasnovo in velikim poudarkom na trajnosti, ki išče navdih v preteklosti a hkrati pa odgovarja na potrebe sodobnega življenja

Je to vesoljska ladja ali poslovna stavba?
Arhitektura

Je to vesoljska ladja ali poslovna stavba?

Kitajska velja za tehnološko precej napredno državo, kar so znova dokazali nedavno, z odprtjem futuristične stavbe na zahodu kitajske province. Njena zasnova združuje inovacije in tehnološki napredek, videz pa je vse prej kot vsakdanji. Na družbenih omrežjih jo celo opisujejo kot 'portal v prihodnost'.

Arhitektura

Slovensko pokopališče, ki velja za arhitekturni presežek

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je danes podelil Plečnikove nagrade za leto 2025. Dogodek se je odvil v Centru naše prestolnice, Ljubljane, nove nagrajence pa so z bučnim aplavzom nagradili številni arhitekti in drugi, ki jih ta tematika zanima. Med različnim nagrajenci in njihovimi nagrajenimi deli, je še posebej izstopalo pokopališče, katerega izgled je vse prej kot klasičen in tradicionalen.

Slovensko pokopališče, ki velja za arhitekturni presežek
Zato so v tej vasi vse hiše modre
Arhitektura

Zato so v tej vasi vse hiše modre

Na jugu Španije se nahaja vasica, kjer so prav vse hiše modre barve. Toda čeprav je njenim prebivalcem ta barva zagotovo zlezla pod kožo, je razlog za takšno drastično odločitev precej nenavaden in ima opraviti bolj z nostalgijo do otroških risank kot pa s samo ljubeznijo do te barve.

Čudoviti gradovi, v katerih je mogoče prav zares prenočiti
Arhitektura

Čudoviti gradovi, v katerih je mogoče prav zares prenočiti

Gradovi, ki se ponašajo s starodavno arhitekturo in skrbno ohranjeno notranjostjo, so med največjimi primeri veličastnega oblikovanja na svetu. Nekoč so zatočišče nudili vladarjem in njihovim podložnikom, danes pa nekateri izmed njih ponujajo celo prenočišča za popotnike in turiste.

Nekoč cerkve - danes pa čudoviti domovi
Arhitektura

Nekoč cerkve - danes pa čudoviti domovi

Stanovanjska stiska - ali pa želja po zaslužku - je razlog, da ljudje kupujejo precej nenavadne stavbe in jih spreminjajo v dom. Inovativnosti jim pri tem nikakor ne manjka. Poglejte, kako so videti nekdanje cerkve, ki zdaj služijo kot dom.

Slovenija bo morda kmalu dobila še eno futuristično stolpnico
Arhitektura

Slovenija bo morda kmalu dobila še eno futuristično stolpnico

Stolpnice v Ljubljani rastejo kot gobe po dežju, toda ta, ki jo namerava družba Severnica zgraditi v naslednjih dveh letih, bo prekosila prav vse doslej. Ne samo s svojo višino, tudi njen izgled naj bi bil vse prej kot klasičen, lahko bi rekli celo futurističen.

Novice

V Ljubljani zrasla nova največja poslovna stavba v Sloveniji

V Ljubljani na Vilharjevi cesti raste nova največja in najbolj luksuzna poslovna stavba. Po dveh letih od začetka gradnje je ta decembra že dosegla svojo najvišjo točko, s tem pa je bila tudi uspešno zaključena gradnja betonske konstrukcije. Vrata za obiskovalce in najemnike naj bi se odprla že konec tega ali začetek prihodnjega leta.

V Ljubljani zrasla nova največja poslovna stavba v Sloveniji
Arhiv
Anketa
Arhiv
Corten jeklo – kaj menite o tem materialu?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
špinača
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437