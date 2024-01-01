Ste ravno v procesu nakupa stanovanja ali hiše? Stanovanja, ki vam jih predstavljamo, žal že imajo svoje lastnike, zato vam spodnje vrstice najverjetneje ne bodo olajšale situacije, niti vam ne bodo ponudile kakršnegakoli nasveta. Vseeno pa je tu in tam zanimivo pogledati na drugo stran, kako, ali bolje rečeno, kje živijo tisti, ki lahko za nakup stanovanja sežejo precej globlje v žep kot ostali.
Prvič po 65 letih je naprodaj ena najbolj ikoničnih hiš v Hollywoodu. Arhitekturni eksperiment, zgrajen leta 1958, ponuja panoramski razgled na Los Angeles, steklene stene, bazen in svetovno slavo, hiša pa je na prodaj za 21,5 milijona evrov.
Na nepremičninskem trgu se je znašla hiša, ki jo zaradi njenega nenavadnega videza pa tudi zanimive lokacije povezujejo z domom znane filmske družine Kremenčkovih. Če ima ta nepremičnina prav zares kaj opraviti z njimi, presodite sami, zagotovo pa je vila arhitekturni presežek, za katerega bo novi lastnik moral odšteti več kot 850 tisoč evrov.
Vsem znano dejstvo je, da svetla barva odbija svetlobo, medtem ko jo temna privlači. Enako velja za stavbe - bele odbijajo toploto in ostanejo hladnejše, medtem ko jo temnejše absorbirajo. To je vidno že iz primerjave tradicionalnih črnih hiš v hladni Skandinaviji ter belih, ki jih najdemo v toplih sredozemskih državah. Toda strokovnjaki zaradi vse bolj nestabilnega podnebja razmišljajo, kateri odtenek bi se najbolje obnesel tam, kjer so poletja vroča, zime pa mrzle in zasnežene?
Nina Savič je umetnica, restavratorka, arhitektka – ne nujno v tem vrstnem redu, a zagotovo vse troje. Njena prva ljubezen je restavriranje starih luči, sedaj pa se je pogumno lotila tudi prenove staromeščanskega stanovanja v Ljubljani, ki mu je – tako kot smo od nje že vajeni, dodala močan pečat jugoslovanskega stila. Rezultat pa je topel interier z odprto prostorsko zasnovo in velikim poudarkom na trajnosti, ki išče navdih v preteklosti a hkrati pa odgovarja na potrebe sodobnega življenja
Kitajska velja za tehnološko precej napredno državo, kar so znova dokazali nedavno, z odprtjem futuristične stavbe na zahodu kitajske province. Njena zasnova združuje inovacije in tehnološki napredek, videz pa je vse prej kot vsakdanji. Na družbenih omrežjih jo celo opisujejo kot 'portal v prihodnost'.
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je danes podelil Plečnikove nagrade za leto 2025. Dogodek se je odvil v Centru naše prestolnice, Ljubljane, nove nagrajence pa so z bučnim aplavzom nagradili številni arhitekti in drugi, ki jih ta tematika zanima. Med različnim nagrajenci in njihovimi nagrajenimi deli, je še posebej izstopalo pokopališče, katerega izgled je vse prej kot klasičen in tradicionalen.
Na jugu Španije se nahaja vasica, kjer so prav vse hiše modre barve. Toda čeprav je njenim prebivalcem ta barva zagotovo zlezla pod kožo, je razlog za takšno drastično odločitev precej nenavaden in ima opraviti bolj z nostalgijo do otroških risank kot pa s samo ljubeznijo do te barve.
Gradovi, ki se ponašajo s starodavno arhitekturo in skrbno ohranjeno notranjostjo, so med največjimi primeri veličastnega oblikovanja na svetu. Nekoč so zatočišče nudili vladarjem in njihovim podložnikom, danes pa nekateri izmed njih ponujajo celo prenočišča za popotnike in turiste.
Stanovanjska stiska - ali pa želja po zaslužku - je razlog, da ljudje kupujejo precej nenavadne stavbe in jih spreminjajo v dom. Inovativnosti jim pri tem nikakor ne manjka. Poglejte, kako so videti nekdanje cerkve, ki zdaj služijo kot dom.
Stolpnice v Ljubljani rastejo kot gobe po dežju, toda ta, ki jo namerava družba Severnica zgraditi v naslednjih dveh letih, bo prekosila prav vse doslej. Ne samo s svojo višino, tudi njen izgled naj bi bil vse prej kot klasičen, lahko bi rekli celo futurističen.
V Ljubljani na Vilharjevi cesti raste nova največja in najbolj luksuzna poslovna stavba. Po dveh letih od začetka gradnje je ta decembra že dosegla svojo najvišjo točko, s tem pa je bila tudi uspešno zaključena gradnja betonske konstrukcije. Vrata za obiskovalce in najemnike naj bi se odprla že konec tega ali začetek prihodnjega leta.