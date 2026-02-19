Od sterilne modernosti do retro ikone
Da je retro slog ponovno v modi, potrjujejo tudi številni tuji mediji, ki opažajo porast zanimanja za t. i. "mid-century modern estetiko" – slog, ki zaznamuje 50. in 60. leta prejšnjega stoletja. Prav na ta trend sta stavila tudi 30-letna farmacevtka Dana Jenkins in njen partner Colin Davis, vodja varnostnega operativnega centra, ki živita v ameriški zvezni državi Georgia.
Kot poroča Profimedia, je par štirisobno hišo kupil za 50.000 dolarjev (približno 42.000 evrov). Čeprav je prejšnji lastnik že odpravil tehnične težave, je bila notranjost popolnoma modernizirana in minimalistična in brez sledu barvite preteklosti. Namesto da bi nadaljevala z modernimi posegi, sta se odločila za povsem nasprotno pot: hišo sta želela vrniti v njeno izvorno podobo iz 60. let.
"Hiša mora ostati zvesta svojemu času"
Colin poudarja, da sta vedno verjela, da hiše ne gre spreminjati v nekaj, kar nikoli ni bila. Uporaba materialov in pohištva, ki ne ustrezajo arhitekturi obdobja, v katerem je bila hiša zgrajena, se jima je zdela neprimerna. 30-letnik je pojasnil, da oba že dolgo občudujeta oblikovalski slog sredine prejšnjega stoletja, zato sta ob nakupu nepremičnine iskala prav tak značaj.
Ker je na trgu malo ohranjenih hiš s pristnimi oblikovalskimi elementi iz tistega časa, sta v tej prepoznala velik potencial. Njun cilj ni bil zgolj prenova, temveč poklon izvirni identiteti doma.
Ikonični kosi in detajli iz 60. let
Prenova ni bila zgolj kozmetična. Par je skrbno zbiral avtentične ali slogovno ustrezne kose pohištva in elektronike. V dnevno sobo sta tako postavila:
-ikonični televizor Panasonic TR-005 The Orbitel, znan po svoji futuristični obliki in stereo konzolo GE C443,
- retro oranžno sedežno garnituro, kupljeno rabljeno prek spleta,
- kamin v slogu "MALM fireplace",
- originalno zofo Craft Associates 2404-S, ki sta jo kupila na avkciji in poudari značaj prostora.
V pritličju sta se odločila za preprosto, a premišljeno opremo, medtem ko je zgornja dnevna soba postala pravi razstavni prostor njunih najdragocenejših najdb.
Drzna poteza, ki se je obrestovala
Čeprav sta šla proti tipičnim nepremičninskim smernicam, ki pogosto favorizirajo nevtralne in sodobne prenove, se je njuna odločitev izkazala za zadetek v polno. Hiša, ki je prej delovala sterilno in brez zgodbe, je postala avtentičen retro biser.
Po ocenah je vrednost nepremičnine po prenovi narasla za več kot 200.000 evrov. Tisto, kar je bil sprva osebni projekt iz ljubezni do oblikovanja, se je spremenilo v finančno izjemno uspešno potezo.
Retro kot investicija prihodnosti?
Primer ameriškega para kaže, da je lahko premišljena in slogovno dosledna prenova več kot le estetska odločitev. Ko se spoštljivo ohranja zgodovina prostora in se sledi jasno začrtani viziji, lahko takšna poteza pomeni tudi občutno povečanje vrednosti nepremičnine.
Retro očitno ni le nostalgičen trend – v pravih rokah je lahko tudi zelo dobičkonosen poslovni model.
