Ena najbolj prepoznavnih modernističnih hiš v Los Angelesu Stahl House, znana tudi kot Case Study House številka 22, je naprodaj prvič po 65 letih. Hiša, ki stoji v osrčju razkošne soseske Hollywood Hills, je prava arhitekturna ikona in kulturni spomenik.

Kot navaja oglas, ki je objavljen na portalu Top 10 Real Estates, cena te kultne nepremičnine znaša 25 milijonov dolarjev oziroma 21,5 milijona evrov, nakup te nepremičnine pa je edinstvena priložnost za vse ljubitelje arhitekture in luksuznega bivanja.