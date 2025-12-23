Ena najbolj prepoznavnih modernističnih hiš v Los Angelesu Stahl House, znana tudi kot Case Study House številka 22, je naprodaj prvič po 65 letih. Hiša, ki stoji v osrčju razkošne soseske Hollywood Hills, je prava arhitekturna ikona in kulturni spomenik.
Kot navaja oglas, ki je objavljen na portalu Top 10 Real Estates, cena te kultne nepremičnine znaša 25 milijonov dolarjev oziroma 21,5 milijona evrov, nakup te nepremičnine pa je edinstvena priložnost za vse ljubitelje arhitekture in luksuznega bivanja.
Eksperimentalni arhitekturni projekt
Zgrajena je bila leta 1958 kot del eksperimentalnega projekta revije Arts and Architecture, ki je iskal sodobne rešitve za povojni stanovanjski boom. Avtor zasnove je priznani arhitekt Pierre Koenig, ki je ustvaril dom z osupljivimi steklenimi stenami, odprtim tlorisom in dih jemajočimi razgledi.
Namreč, hiša ima kar 270-stopinjski panoramski pogled na Los Angeles, vključno s pogledom na znameniti napis Hollywood. Obsega 204 kvadratne metre luksuzne bivalne površine, krasi jo elegantni interier v toplih rjavih in bež tonih, osrednji prostor ima kamin, za sprostitev pa je na voljo velik bazen, ki se zliva z mestno kuliso.
- FOTO: Profimedia
Stahl House je zaslovela po legendarni fotografiji Juliusa Shulmana, ki prikazuje dve ženski ob stekleni steni z mestom v ozadju. Kar nekaj filmskih scen je bilo posnetih v tej hiši, med temi so serije in filmi Galaxy Quest, Columbo in Nurse Betty.
Sosedje so zvezdniki Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Halle Berry in Taylor Swift.
VIR: Jam Press
