V Mitaki na Japonskem najdemo devet barvitih stanovanjskih enot, ki se imenujejo Reversible Destiny Lofts. Ta projekt ni zgrajen le za bivanje, temveč za aktivno urjenje telesa in uma. Za razliko od običajnih stanovanj, kjer so tla ravna in pohištvo na logičnih mestih, so tukajšnji prostori polni ovir, izboklin in nenavadnih barv. Shusaku Arakawa in Madeline Gins sta hotela ustvariti okolje, v katerem se stanovalec nikoli ne more povsem sprostiti. Cilj je jasen: prebuditi vse čute in preprečiti, da bi telo delovalo na avtopilotu. Ta pristop neposredno nasprotuje konceptu sodobnega udobja, ki po mnenju avtorjev škodi našemu zdravju.

Kako je zgodba Helen Keller vplivala na dizajn stanovanjskega kompleksa?

Pri gradnji stanovanj sta se avtorja zgledovala po ameriški avtorici Helen Keller, ki je bila slepa in gluha, a je kljub temu razvila neverjeten čut za svet okoli sebe. Hiša je polna taktilnih informacij – od neravnih površin do različnih materialov, ki se jih dotikamo z nogami in rokami. Vsak premik po stanovanju je nameren, saj morate paziti, kje hodite in kje se držite. To prisili možgane, da nenehno obdelujejo nove podatke o ravnotežju in teksturi. "Telo mora razviti drugačno percepcijo sveta – skozi dotike, vonje in teksture," je bila ena od glavnih misli pri ustvarjanju tega bizarnega, a premišljenega sistema enot, ki ne pozna standardnega pohištva.

Vizionarja Shusaku Arakawa in Madeline Gins sta verjela, da lahko nekonvencionalen dizajn bivalnega okolja fizično prepreči staranje in smrt.

Kako se v neravnih stanovanjih aktivno borimo proti staranju?

Stanovanja so zgrajena tako, da spominjajo na nekakšno orodje za vadbo v naravni velikosti. V njih ni mirnega počitka, kot ga poznamo. Stene so lahko ukrivljene, nekateri predeli tal pa spominjajo na naravni teren v gorah. Arhitekta sta prepričana, da se telo v takšnem okolju preprosto ne more sprostiti na način, ki bi vodil v propadanje. Aktiviranje telesa skozi celoten dan pomeni boljšo cirkulacijo, večjo budnost in v končni fazi počasnejše staranje. Čeprav se morda sliši naporno, je to zavestna odločitev za življenje v gibanju. Za vse, ki bi radi to izkusili sami, se določene enote še danes oddajajo za krajši čas, kar pritegne številne radovedneže in ljubitelje umetnosti.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Reversible Destiny Lofts







