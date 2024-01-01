Slovenija se na evropski ravni po lastništvu hiš uvršča v sam vrh. Nič nenavadnega ni, da v hiši prebivajo skupaj s starši tudi otroci, kasneje partnerji in kmalu tudi novi naraščaj. Sami pa veste, kako je z različnimi generacijami. Drugačni pogledi in zamisli kmalu pripeljejo do želje po spremembah v prostoru, ki je bil v osnovi prilagojen prvotnim prebivalcem. Tako lahko hiša kmalu postane premajhna, mogoče so same sobe slabo zasnovane in preveč razdrobljene, dnevni prostor je premajhen, morebiti želimo dodati sobo za delo, rekreacijo ali pa enostavno razgibati tloris. Tako se pogosto odločimo povečati osnovni tloris hiše s prizidkom.
Laminat je vrsta talne obloge, za katero se odloča večina ljudi – predvsem zaradi cene in lažjega načina polaganja. Osnovna sestavina laminata je vlaknena plošča – HDF, ki mu daje trdnost in gostoto. Vrhnja plast laminata je vinila – dekor, ki je lepljen na osnovno ploščo. Med seboj se razlikujejo po debelini, razredih obrabe in seveda vrstah, kjer se še najbolj razlikujejo po barvah. O tem in še več smo govorili s prvim možem Delovne akcije, Bojanom Žlebnikom. Če na novo polagate laminat ali pa se zanj še odločate, si preberite in poglejte, kaj nam je zaupal.
Pri projektiranju starejših enodružinskih objektov je bil vedno načrtovan tudi prostor za shranjevanje enega ali več jeklenih konjičkov, ki so bili po navadi skrbno varovani znotraj garaže. Danes ni več tako, saj se ljudje množično odločajo za gradnjo nadstrešnic. Ta avtomobil prav tako ščiti pred vremenskimi nevšečnostmi, stroški gradnje pa so precej nižji kot pri garaži. In med čim lahko izbiramo, če se tudi sami odločimo za gradnjo?
Ko se odločamo za gradnjo lastne hiše in ko odločitev zanjo dejansko pade, moramo čez dolgotrajni proces in čez kar nekaj dokumentov, preden se gradnje dejansko lahko lotimo. A še prej se moramo navadno odločiti, kakšno hišo si sploh želimo.
Med vsemi ogrevalnimi sistemi, ki so trenutno na voljo, veliko strokovnjakov kot najkvalitetnejšo in dolgoročno najbolj varčno rešitev priporoča toplotno črpalko. A tudi pri toplotnih črpalkah je možnosti več, ponudnikov ravno tako, zato se nikar ne prenaglite z nakupom ampak se posvetujte s strokovnjakom. Preden pa sprejmete končno odločitev, morate vedeti kaj toplotna črpalka pravzaprav je, kako deluje, ali se vam nakup izplača in na kaj vse morate biti še pozorni.
IR panel je naprava, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih za dodatno ogrevanje prostorov. Predstavljajo sodobno obliko ogrevanja in omogočajo nastavljanje želene temperature v dotičnih prostorih. Nekateri trdijo, da tudi nižje stroške ogrevanja. Poglejmo si nekaj več o njih.
Ko govorimo o koreniti prenovi hiše ali stanovanja, se pojavi tudi vprašanje o širitvah oziroma prerazporeditvah prostorov, kar vključuje stenske preboje ali celo rušenje posameznih sten. V katere grajene dele stavbe pa sploh lahko posegamo, da bo tudi po teh objekt še vedno potresno varen in naše bivanje v njem ne bo ogroženo?
Kdaj se odločimo le za sanacijo ostrešja in kdaj za rekonstrukcijo? Kaj potrebujemo in na kaj moramo biti pozorni?
Želja vsakega posameznika je, da bi si ustvaril dom, ki bi bil topel in domač. Želimo si prostor pod soncem, ki bi bil samo naš, v njem pa bi se počutili varne in sprejete. Ko opremljamo svoje novo stanovanje ali se odločimo za renovacijo starega, smo vedno soočeni s številnimi odločitvami, kako in kaj izbrati. Med eno od bolj zahtevnih stvari sodi izbira poda. Kakšna tla izbrati za naš dom? Najpogostejša izbira je tista med laminatom in parketom.
CLT je kratica za cross laminated timber, ki v prevodu pomeni križno lepljene lesene plošče. Gre za enega najnovejših, hkrati pa enega najhitrejših načinov gradnje hiš pri nas in po svetu. Če ste do sedaj verjeli, da je material, kot je les, primeren zgolj za počitniške objekte, vrtne lope in podobne objekte, vam predstavljamo, kot strokovnjaki radi rečejo, gradnjo prihodnosti.
Ko se odločamo za gradnjo hiše, imamo navadno v glavi veliko vprašanj. Seveda najprej razmišljamo o lokaciji, vseh potrebnih dokumentih, naših zmožnostih, navsezadnje pa je za skoraj vsakega človeka ključno vprašanje, kakšno hišo si želimo.
Za okna pravimo, da so naše 'ogledalo v svet'. Vsi si želimo, da so čista, urejena, tudi lepa. A premalokrat bolj kot na videz (čeprav je ta zelo pomemben) pomislimo, da imajo okna še eno pomembno vlogo – tako kot pravilna in kakovostna izolacija tudi okna vplivajo na toplotni izkoristek, zato je pomembno, da izberemo prava za svoj dom.