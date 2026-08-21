Justus Reid je s svojim nenavadnim projektom v hrvaškem Zagorju pritegnil pozornost številnih ljudi po Balkanu. Ameriški glasbenik in vplivnež je mesece snemal obnovo zapuščene hiše, ki jo je kupil za 5000 evrov, ter svoje sledilce sproti vključeval v dogajanje. Po skoraj letu dni dela je maja letos obnovo končal, vendar se je zdaj pokazalo, da največji problem ni bila sama prenova. Kot poročata Jutarnji list in Zagorje.com, je zaradi neurejenega pravnega statusa objekta ogrožen njegov obstoj.

Justus Reid je izvedel, da hiša ni ustrezno evidentirana

Reid je v novi objavi pojasnil, zakaj v zadnjem času ni objavljal novih posnetkov obnovljene hiše. Razlog je precej resnejši od običajnega zastoja pri gradbenih delih. Po njegovih besedah je pred nekaj meseci prejel obvestilo pristojnih institucij, iz katerega je izvedel, da objekt ni ustrezno evidentiran oziroma nima urejenega statusa. Američan pravi, da ob nakupu ni vedel, da bi lahko bila dokumentacija težava. Hiša naj bi bila zgrajena pred več kot štirimi desetletji, vendar njen pravni status ni bil urejen tako, kot bi moral biti. Zdaj si prizadeva, da bi ga uredil in preprečil odstranitev hiše.

icon-expand Justus Reid z novo hiško FOTO: Bobo Pixsell

'Poskušam jo rešiti pred rušenjem'

Reid je sledilcem iskreno povedal, da je prav zato za nekaj časa prenehal objavljati napredek pri projektu. Njegova glavna skrb je trenutno reševanje nepremičnine. "Razlog, da vam nekaj časa nisem kazal hiše, je, da jo trenutno poskušam rešiti pred rušenjem," je pojasnil. Ob tem je povedal, da naj bi imelo podobne težave z dokumentacijo tudi več drugih objektov v isti vasi.

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Nova pravila bi mu lahko rešila hišo

Kljub neprijetnim novicam pa vplivnež še ni obupal. Prav nasprotno, meni, da bi mu lahko spremembe hrvaške zakonodaje omogočile ureditev statusa nepremičnine. Po njegovih navedbah nova ureditev omogoča legalizacijo določenih nezakonito zgrajenih objektov, ki so obstajali pred določenim presečnim datumom. Pri tem je pomembna tudi uradna dokumentacija. Hrvaški sabor je aprila 2026 obravnaval spremembe zakona o ravnanju z nezakonito zgrajenimi stavbami. Predlog predvideva odpravo roka za vložitev zahtev za legalizacijo, pri čemer kot eden ključnih pogojev ostaja, da je bila nezakonito zgrajena stavba oziroma njen rekonstruirani del viden na digitalnem ortofoto posnetku, katerega snemanje se je začelo 21. junija 2011. Reid pravi, da je potrebno dokumentacijo že predložil pristojnim institucijam in zdaj čaka na odgovor.

Na odločitev bo morda čakal mesece

Američan ne ve, kako hitro bo postopek končan. Po njegovih besedah bi lahko odgovor prejel v šestih mesecih, enem letu ali še pozneje. Ob tem je posebej poudaril, da ne namerava iskati bližnjic. Povedal je, da nikogar ne bo podkupoval, da bi postopek pospešil ali dobil posebno obravnavo. Zanj je pomembno, da težavo reši po uradni poti. To pomeni, da je usoda hiše, ki je postala eden njegovih najbolj prepoznavnih projektov na Balkanu, trenutno še vedno negotova.

Hiša za 5000 evrov je postala več kot le projekt

Prvotna zgodba je bila precej drugačna. Reid je maja po 11 mesecih in 104 objavljenih nadaljevanjih pokazal končni rezultat prenove. Po poročanju 24ur in drugih regionalnih medijev je zapuščeni objekt postopoma dobil povsem novo podobo. V projekt je vložil bistveno več kot samo začetnih 5000 evrov. Že junija so mediji poročali, da je skupna vrednost njegovega projekta presegla 150.000 evrov, Reid pa je medtem v bližini kupil še več drugih objektov. Eden od njih je tudi manjši objekt oziroma bunker. Zanj je po poročanju Zagorje International odštel 8000 evrov. Objekt nima oken, vode in elektrike, vendar ima eno pomembno prednost – njegova dokumentacija je urejena.

icon-expand POPkast: Justus Reid in novinar Alen Podlesnik. FOTO: 24ur.com

Če bo treba, se bo preselil v bunker

Prav ta objekt bi lahko zdaj postal njegova začasna rešitev. Vplivnež je napovedal, da bo med urejanjem dokumentacije za glavno hišo nadaljeval delo na bunkerju. Če v obnovljeni hiši ne more zakonito živeti, se namerava preseliti v objekt, ki ima urejen naslov. Njegovi načrti so tudi tokrat precej nenavadni. Med drugim želi na stolpu urediti tobogan, ki bi vodil z vrha objekta. Kljub zapletom ostaja previdno optimističen. Priznava, da ga je položaj zaskrbel, vendar poudarja, da ne namerava odnehati.

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