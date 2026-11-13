Kako Norvežani ogrevajo hiše tudi v najhujšem mrazu?

Norveška je država velikih podnebnih razlik. Ob obali so zime praviloma milejše, medtem ko so lahko v notranjosti države in na severu temperature precej nižje. Hiše morajo zato učinkovito zadrževati toploto, saj bi sicer velik del energije uhajal skozi stene, streho, tla in okna. Norveški pristop temelji na preprostem načelu: najprej je treba preprečiti nepotrebne toplotne izgube, šele nato zagotoviti učinkovito ogrevanje. Dobro izolirana hiša se počasneje ohlaja, porabi manj energije in zagotavlja prijetnejše bivanje tudi ob daljših obdobjih mraza. Pomembno vlogo imajo tudi gradbeni predpisi. Norveški direktorat za kakovost gradnje (Direktoratet for byggkvalitet) v tehničnih zahtevah TEK17 določa merila za energijsko učinkovitost stavb, vključno s toplotnimi lastnostmi sten, strehe, tal in oken ter omejevanjem nenadzorovanega prehajanja zraka skozi ovoj stavbe.

icon-expand Norveška je država velikih podnebnih razlik. FOTO: Adobe Stock

Dobra toplotna izolacija je temelj toplega doma

Ena najpomembnejših značilnosti energijsko učinkovitih norveških hiš je kakovostna izolacija. Ta zmanjšuje prehajanje toplote iz ogrevanih prostorov v hladno okolico. Pri tem ni pomembna le debelina izolacijskega materiala, temveč tudi pravilna vgradnja in neprekinjenost izolacijskega ovoja. Za izolacijo se uporabljajo različni materiali, med njimi mineralna volna, celulozna vlakna in druge ustrezne izolacijske rešitve. Izbira je odvisna od vrste stavbe, sestave konstrukcije, izpostavljenosti vlagi in zahtev glede požarne varnosti. Posebno pozornost je treba nameniti strehi in podstrešju, saj lahko skozi slabo izolirane zgornje dele hiše uhaja veliko toplote. Pomembne so tudi zunanje stene in tla, zlasti v prostorih nad neogrevano kletjo ali neposredno nad hladnim terenom. Norveška državna agencija Enova pri prenovi starejših hiš priporoča, da lastniki ob obnovi fasade ali strehe preverijo tudi stanje obstoječe izolacije. Takšna dela je pogosto smiselno združiti, saj se lahko z enim posegom izboljša več delov toplotnega ovoja.

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Hiša mora biti zrakotesna, vendar ne sme biti brez svežega zraka

Tudi debela plast izolacije ne pomaga dovolj, če skozi špranje okoli oken, vrat, stikov in napeljav nenehno uhaja topel zrak. Hkrati skozi iste odprtine v notranjost prodira hladen zrak, ki povzroča neprijeten prepih in povečuje potrebo po ogrevanju. Zato je pomembna zrakotesnost stavbe. To ne pomeni, da mora biti hiša brez prezračevanja. Nasprotno: svež zrak je nujen za zdravo bivalno okolje, odvajanje vlage in zmanjševanje koncentracije onesnaževal v notranjosti. V energijsko učinkovitih hišah je zato smiselno uporabiti nadzorovano prezračevanje, pri katerem se lahko toplota odpadnega zraka prenese na svež zrak, ki prihaja v stavbo. Tako se zmanjša izguba energije, ne da bi se morali odpovedati redni izmenjavi zraka. Pri starejših hišah je treba biti še posebej previden. Če lastnik naknadno izboljša zrakotesnost, mora preveriti tudi delovanje prezračevanja in zaščito konstrukcije pred vlago. Nepravilna prenova lahko namreč povzroči kondenzacijo in poveča tveganje za nastanek plesni.

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Toplotne črpalke so pomemben del norveškega načina ogrevanja

Norvežani se pri ogrevanju ne zanašajo samo na izolacijo. Pomemben del sistema predstavljajo tudi toplotne črpalke, ki iz okolice pridobivajo toploto in jo prenašajo v notranjost stavbe. Po podatkih norveškega statističnega urada Statistics Norway je imelo leta 2022 toplotno črpalko 41 odstotkov gospodinjstev. Pri samostojnih hišah je bil delež še večji, saj je toplotno črpalko uporabljalo približno 65 odstotkov gospodinjstev v tej vrsti stavb. Razširjenost takšnih naprav je razumljiva: toplotna črpalka lahko za enoto porabljene električne energije zagotovi več enot toplote, saj velik del energije pridobi iz zunanjega zraka, zemlje ali vode. Njena dejanska učinkovitost je odvisna od vrste naprave, zunanje temperature, pravilne namestitve in načina uporabe. Po podatkih portala Norwegian Energy je bilo v državi nameščenih že več kot milijon toplotnih črpalk. Leta 2024 so te proizvedle približno 21,9 teravatne ure toplote ob porabi 9,5 teravatne ure električne energije. Kljub temu toplotna črpalka ni edina možnost. V številnih norveških domovih se uporabljajo tudi električni grelniki in peči na drva, ponekod pa daljinsko ogrevanje. Najprimernejša rešitev je odvisna od stavbe, lokalnih razmer in razpoložljivih virov energije.

icon-expand Toplotne črpalke so pomemben del norveškega načina ogrevanja. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko od Norvežanov prevzamemo pri gradnji ali prenovi doma?

Veliko norveških načel je uporabnih tudi v Sloveniji, kjer so lahko zime v hladnejših krajih prav tako zahtevne. Najprej je smiselno preveriti, kje stavba izgublja največ toplote. To so lahko slabo izolirana streha, starejša okna, netesni stiki ali neizolirana tla. Pri starejših hišah lahko pomaga strokovni pregled, s katerim se ugotovijo najpomembnejše pomanjkljivosti. Nato je treba izbrati ukrepe, ki se med seboj dopolnjujejo. Nova okna ne bodo odpravila toplotnih izgub skozi slabo izolirano streho, toplotna črpalka pa ne bo izkoristila vseh svojih prednosti, če stavba še vedno izgublja velike količine toplote. Pri prenovi zato velja razmisliti o naslednjih ukrepih: Izolacija strehe in zunanjih sten: zmanjšuje izgube toplote in izboljša temperaturno udobje. Tesnjenje netesnih mest: pomaga omejiti prepih in nenadzorovano uhajanje toplega zraka. Učinkovita okna in vrata: zmanjšujejo toplotne izgube ter lahko izboljšajo udobje ob hladnih zunanjih površinah. Ustrezno prezračevanje: zagotavlja svež zrak in pomaga obvladovati vlago. Pravilno izbrano ogrevanje: toplotna črpalka ali drug primeren sistem lahko zmanjša porabo energije, če je prilagojen potrebam stavbe. Pri vseh posegih je treba upoštevati tudi sestavo obstoječe konstrukcije. Predvsem pri starejših hišah je priporočljivo, da načrt prenove pripravi strokovnjak, saj lahko neustrezno dodajanje izolacije spremeni prehajanje vlage skozi stene.

Manjša poraba energije se začne pri hiši, ki dobro zadržuje toploto

Norveški zgled kaže, da prijetno toplega doma ne zagotavlja zgolj močnejše ogrevanje. Ključna je kombinacija kakovostne izolacije, premišljene gradnje, nadzorovanega prezračevanja in učinkovitega vira toplote. Najbolj smiselno je zato najprej zmanjšati toplotne izgube, šele nato izbrati ali nadgraditi ogrevalni sistem. Tako lahko dom postane udobnejši, temperatura v prostorih enakomernejša, poraba energije pa manjša. To je pristop, ki je uporaben tako na Norveškem kot pri nas.

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