Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Corten jeklo, pogosto imenovano tudi weathering steel (vremensko jeklo), je posebna zlitina jekla, ki je znana po svoji značilni rjavi, oksidirani površini. Material je postal priljubljen v arhitekturi, umetnosti in oblikovanju zaradi svoje edinstvene rje, ki tvori zaščitno patino. Prav ta videz pa močno deli javnost – eni ga obožujejo zaradi naravnih toplih tonov, drugi pa ga vidijo kot zgolj zarjavelo železo.

Kaj je corten jeklo in kako deluje

To ni običajno jeklo, ki bi ga preprosto pustili rjaveti. Gre za posebno zlitino, katere površina ob izpostavljenosti vremenskim vplivom tvori dekorativno in delno zaščitno rjavo plast, ki zmanjšuje nadaljnjo korozijo. Ta patina se sčasoma zgošči in deluje kot naravna zaščita pred poškodbami. Material vsebuje dodatke, kot so baker, krom in nikelj, ki omogočajo nadzorovano vremevanje. Zunanja plast se obnaša kot rja, medtem ko notranjost ostaja precej bolj odporna proti koroziji kot navadno jeklo.

icon-expand Obnova Dunajske ceste v Ljubljani - dotični most je nato dobil novo ograjo iz posebnega jekla. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Zakaj nekateri obožujejo ta material

Estetika z zgodbo Za mnoge oblikovalce in arhitekte je corten jeklo vizualno izrazit, naraven in robusten material. Njegova rjava, zemeljska barva se lepo dopolnjuje z naravnim okoljem, opečnimi fasadami ali betonskimi površinami, zato je priljubljen pri krajinskih projektih in sodobnih fasadah. Minimalno vzdrževanje Material ne potrebuje barvanja ali kemične zaščite, saj patina deluje kot zaščitna plast proti koroziji. To pomeni manj vzdrževanja in nižje stroške skozi čas v primerjavi z običajnim jeklom, ki bi zahteval redno barvanje ali zaščitne premaze. Okoljska naravnost Rustikalni videz tega materiala se pogosto dojema kot bolj "pristen" ali "naraven" v primerjavi s preveč gladkimi ali vsiljivimi modernimi materiali, zato ga nekateri cenijo zaradi tega, kako se vključuje v okolico.

icon-expand Obnovljeni most na Dunajski, ki so ga vandali že poškodovali. FOTO: Aljoša Kravanja

Zakaj corten jeklo deli javnost

Videz rje ali zarjavelosti Glavna točka spora je videz. Medtem ko arhitekti in oblikovalci rjavo patino cenijo kot estetski element, jo mnogi gledalci še vedno dojemajo kot "preprosto rjo", nekaj, kar bi bilo treba prikriti ali zaščititi. Neenakomerna 'obarvanost' Patina se ne razvije enakomerno – barve se lahko razlikujejo glede na izpostavljenost svetlobi, vlažnosti in klimi. Zaradi tega so lahko določeni deli zgradbe ali skulpture videti "neusklajeno", kar je za nekatere moteče. Madeži in umazanija Med rjavenjem pogosto 'izloča' rjave kapljice, ki lahko mažejo okolico, kot so tlakovana dvorišča ali stene. To je eden izmed pogostih razlogov, zakaj je uporaba materiala v določenih okoljih problematična. Tehnični in okoljski dejavniki Corten jeklo je sicer odporen material, vendar ni primeren za vsa podnebja. V okoljih z visoko vlažnostjo, obalnimi solnimi atmosferami ali dolgimi obdobji mokrega vremena se zaščitna plast morda ne bo oblikovala pravilno ali pa se lahko nadaljuje korozija, kar vodi v poslabšanje materiala. Prav tako je material dražji od nekaterih drugih jekel in ni nujno najcenejša izbira, če estetika ni prednost ali če projekt ne zahteva specifičnih arhitekturnih lastnosti.

icon-expand Glavna točka spora je videz. FOTO: Adobe Stock

Sklep: estetika vs. percepcija

To posebno jeklo ostaja polarizirajoč material, ker je estetika zelo subjektivna. Nekateri ga vidijo kot izrazito eleganten in pristno rustikalen material, medtem ko ga drugi dojemajo kot neurejeno rjo ali nedokončano površino. Uporaba materiala mora biti premišljena tako vizualno kot funkcionalno, pri čemer morajo biti naročniki in uporabniki seznanjeni z lastnostmi in omejitvami materiala. Ključne prednosti: - Edinstven rustikalni videz - Naravna zaščitna patina - Ni potrebe po barvanju - Dobro se vključuje v naravno okolje Največji pomisleki: - Videz rje je lahko videti kot poškodba - Madeži zaradi odtekanja rje - Neenakomerna 'obarvanost' - Neprimeren za določena podnebja

