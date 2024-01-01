V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila azbestno - cementna kritina najbolj pogosta izbira lastnikov hiš v Sloveniji. Bila je poceni, trpežna in enostavna za montažo. Danes pa vemo, da je bila to ena izmed najbolj nevarnih rešitev, kar jih je kdaj prišlo na naše strehe. Uporaba azbesta je v Sloveniji prepovedana že več kot 20 let, natančneje od leta 2003.
Kot lastnik hiše ste zagotovo pozorni na njeno okolico. Vaša trata je skrbno pokošena, okna so pomita, fasada pa čista in brez vidnih sledi časa. Toda morda pozabljate na streho. Čeprav na njej še ni vidnih znakov obrabe, pa to ne pomeni nujno, da ne potrebuje popravila – ali celo menjave.
Kuhinja je navadno eden najbolj obremenjenih prostorov v hiši, zato je pomembno, da je čim bolj prostorna, kar lahko dosežemo tudi s pravo izbiro in nenazadnje ustrezno razporeditvijo elementov. Skrbno izbrana kuhinjska tla so tista, ki lahko kuhinjo naredijo večjo in prostornejšo, kot je v resnici, zato poglejmo, kaj svetujejo strokovnjaki pri nakupu le-teh.
Ko se lotimo prenove tal, se slej kot prej znajdemo pred dilemo: laminat ali vinil? Čeprav sta si na videz podobna, se v praksi razlikujeta po ključnih lastnostih, ki vplivajo na udobje, trajnost in funkcionalnost talne obloge.
Če ste se kdaj lotili barvanja stropa sami, veste, da je to lahko najtežji del tega opravila. Četudi smo stene pobarvali brez težav, se nam pri stropu pogosto 'zatakne', stvar pa hitro postane umazana. Največja težava je ravno kapljanje, saj barva zlahka steče na naš obraz, oblačila in tla. Vendar pa obstaja preprosta domača rešitev, ki to lahko prepreči – pripomoček zanj imate zelo verjetno že v svoji kuhinji.
Balkon predstavlja stik z zunanjostjo, prostor za kavo, počitek ali mini vrt. Toda prav ta del stanovanja je zaradi svoje lege najbolj izpostavljen vremenskim vplivom. Dež, sneg in temperaturna nihanja povzročajo precejšnje obremenitve, zato je odvodnjavanje ključni element pri zasnovi in izvedbi balkona. Če je rešitev neustrezna, lahko pride do poškodb konstrukcije, zamakanja v notranje prostore in posledično tudi do estetskih težav, ki dolgoročno zahtevajo drage sanacije.
Ko se odločate med različnimi možnostmi talnih oblog za kletne prostore, morate upoštevati nekatere specifike tega dela stanovanjske stavbe. Ker je klet pogosto najnižji prostor v hiši, je v času povečane količine dežja najbolj na udaru pred poplavo. Poleg tega je že nasploh bolj kot drugi prostori izpostavljena visoki vlažnosti. To torej pomeni, da morajo biti kakovostne talne obloge v kleti predvsem dobro odporne na vlago in plesen. Če kupujete okolju prijazne kletne talne obloge, potem lahko razmislite o možnostih, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.
Ne glede na razlog za nastanek, razpoke v stenah ali stropih vašega doma nikakor niso prijetne na pogled. Ampak ali obstaja upravičen razlog za preplah, kadar se pojavijo?
Hlapi, ki ostanejo po barvanju notranjih prostorov, so poleg tega, da so neprijetni, tudi škodljivi za zdravje. Vdihavanje le teh ima negativne posledice na zdravje in lahko privede do draženja ali celo dihalne stiske. Povsem normalno je, da ima sveže prepleskana stena vonj, a če ta tudi po daljšem zračenju ne izgine, si lahko pomagate s spodnjimi nasveti.
Ko razmišljate o prenovi doma, je prva stvar, na katero pomislite, koliko vas bo to stalo. Z lastnim delom je strošek seveda mogoče znižati, vendar se je ob tem dobro zavedati, da nas najcenejše rešitve in bližnjice včasih stanejo največ. Da ne bi prišlo do nepredvidenih zapletov, vedno premislite, katera dela lahko zares opravite sami – in katera raje prepustite strokovnjakom.
Trenutno je na trgu pet vrst okenskih okvirjev, ki se razlikujejo glede na material, iz katerega so izdelani. Vsak izmed njih ima seveda svoje prednosti in slabosti. Če se sprašujete, katere izbrati, boste morda to lažje storili potem, ko vam predstavimo prednosti in slabosti štirih izmed njih – steklena vlakna bomo izpustili, saj jih na našem trgu praktično ni mogoče dobiti.
Od ploščic do novih kopalniških armatur in pohištva – prenova kopalnice ni poceni. Nenazadnje se vedno pojavijo še dodatni skriti stroški, ki jih vnaprej niti ni bilo mogoče predvideti. Ne glede na to, kako obsežna je prenova, pa je mogoče z nekaj pametnimi nasveti te precej znižati – pri tem pa ne bo trpel videz ali funkcionalnost kopalnice.