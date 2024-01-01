Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Gradnja
Obnova in gradnja Arhitektura Ureditev okolice Gradnja od A - Ž
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
Obnova in gradnja

To so možnosti za kopalnico brez ploščic

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Dom

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Triki

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?

Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
DIY

Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?

Zaradi tega se na stenah pogosto pojavi plesen
Dom

Zaradi tega se na stenah pogosto pojavi plesen

Zamenjava salonitk: Ključ do varnega in zdravega doma
Obnova in gradnja

Zamenjava salonitk: Ključ do varnega in zdravega doma

V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila azbestno - cementna kritina najbolj pogosta izbira lastnikov hiš v Sloveniji. Bila je poceni, trpežna in enostavna za montažo. Danes pa vemo, da je bila to ena izmed najbolj nevarnih rešitev, kar jih je kdaj prišlo na naše strehe. Uporaba azbesta je v Sloveniji prepovedana že več kot 20 let, natančneje od leta 2003.

Obnova in gradnja

To so prvi znaki, da je čas za menjavo ali popravilo vaše strehe

Kot lastnik hiše ste zagotovo pozorni na njeno okolico. Vaša trata je skrbno pokošena, okna so pomita, fasada pa čista in brez vidnih sledi časa. Toda morda pozabljate na streho. Čeprav na njej še ni vidnih znakov obrabe, pa to ne pomeni nujno, da ne potrebuje popravila – ali celo menjave.

To so prvi znaki, da je čas za menjavo ali popravilo vaše strehe
Nasveti za izbiro talnih oblog, da bo vaša kuhinja videti večja
Obnova in gradnja

Nasveti za izbiro talnih oblog, da bo vaša kuhinja videti večja

Kuhinja je navadno eden najbolj obremenjenih prostorov v hiši, zato je pomembno, da je čim bolj prostorna, kar lahko dosežemo tudi s pravo izbiro in nenazadnje ustrezno razporeditvijo elementov. Skrbno izbrana kuhinjska tla so tista, ki lahko kuhinjo naredijo večjo in prostornejšo, kot je v resnici, zato poglejmo, kaj svetujejo strokovnjaki pri nakupu le-teh.

Laminat ali vinil: Katera talna obloga je boljša?
Obnova in gradnja

Laminat ali vinil: Katera talna obloga je boljša?

Ko se lotimo prenove tal, se slej kot prej znajdemo pred dilemo: laminat ali vinil? Čeprav sta si na videz podobna, se v praksi razlikujeta po ključnih lastnostih, ki vplivajo na udobje, trajnost in funkcionalnost talne obloge.

Enostaven trik za barvanje stropa brez kapljanja
Obnova in gradnja

Enostaven trik za barvanje stropa brez kapljanja

Če ste se kdaj lotili barvanja stropa sami, veste, da je to lahko najtežji del tega opravila. Četudi smo stene pobarvali brez težav, se nam pri stropu pogosto 'zatakne', stvar pa hitro postane umazana. Največja težava je ravno kapljanje, saj barva zlahka steče na naš obraz, oblačila in tla. Vendar pa obstaja preprosta domača rešitev, ki to lahko prepreči – pripomoček zanj imate zelo verjetno že v svoji kuhinji.

Kako preprečiti zamakanje balkona v deževnem vremenu?
Obnova in gradnja

Kako preprečiti zamakanje balkona v deževnem vremenu?

Balkon predstavlja stik z zunanjostjo, prostor za kavo, počitek ali mini vrt. Toda prav ta del stanovanja je zaradi svoje lege najbolj izpostavljen vremenskim vplivom. Dež, sneg in temperaturna nihanja povzročajo precejšnje obremenitve, zato je odvodnjavanje ključni element pri zasnovi in izvedbi balkona. Če je rešitev neustrezna, lahko pride do poškodb konstrukcije, zamakanja v notranje prostore in posledično tudi do estetskih težav, ki dolgoročno zahtevajo drage sanacije.

Obnova in gradnja

Kakšne talne obloge izbrati za klet?

Ko se odločate med različnimi možnostmi talnih oblog za kletne prostore, morate upoštevati nekatere specifike tega dela stanovanjske stavbe. Ker je klet pogosto najnižji prostor v hiši, je v času povečane količine dežja najbolj na udaru pred poplavo. Poleg tega je že nasploh bolj kot drugi prostori izpostavljena visoki vlažnosti. To torej pomeni, da morajo biti kakovostne talne obloge v kleti predvsem dobro odporne na vlago in plesen. Če kupujete okolju prijazne kletne talne obloge, potem lahko razmislite o možnostih, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Kakšne talne obloge izbrati za klet?
Takšne razpoke v steni so najbolj nevarne
Obnova in gradnja

Takšne razpoke v steni so najbolj nevarne

Ne glede na razlog za nastanek, razpoke v stenah ali stropih vašega doma nikakor niso prijetne na pogled. Ampak ali obstaja upravičen razlog za preplah, kadar se pojavijo?

Kako ublažiti neprijetne vonjave sveže prepleskane stene?
Obnova in gradnja

Kako ublažiti neprijetne vonjave sveže prepleskane stene?

Hlapi, ki ostanejo po barvanju notranjih prostorov, so poleg tega, da so neprijetni, tudi škodljivi za zdravje. Vdihavanje le teh ima negativne posledice na zdravje in lahko privede do draženja ali celo dihalne stiske. Povsem normalno je, da ima sveže prepleskana stena vonj, a če ta tudi po daljšem zračenju ne izgine, si lahko pomagate s spodnjimi nasveti.

Dela, ki jih pri renovaciji z lahkoto opravimo sami
Obnova in gradnja

Dela, ki jih pri renovaciji z lahkoto opravimo sami

Ko razmišljate o prenovi doma, je prva stvar, na katero pomislite, koliko vas bo to stalo. Z lastnim delom je strošek seveda mogoče znižati, vendar se je ob tem dobro zavedati, da nas najcenejše rešitve in bližnjice včasih stanejo največ. Da ne bi prišlo do nepredvidenih zapletov, vedno premislite, katera dela lahko zares opravite sami – in katera raje prepustite strokovnjakom.

Kakšne okenske okvirje izbrati?
Obnova in gradnja

Kakšne okenske okvirje izbrati?

Trenutno je na trgu pet vrst okenskih okvirjev, ki se razlikujejo glede na material, iz katerega so izdelani. Vsak izmed njih ima seveda svoje prednosti in slabosti. Če se sprašujete, katere izbrati, boste morda to lažje storili potem, ko vam predstavimo prednosti in slabosti štirih izmed njih – steklena vlakna bomo izpustili, saj jih na našem trgu praktično ni mogoče dobiti.

Obnova in gradnja

5 nasvetov za čudovito novo kopalnico

Od ploščic do novih kopalniških armatur in pohištva – prenova kopalnice ni poceni. Nenazadnje se vedno pojavijo še dodatni skriti stroški, ki jih vnaprej niti ni bilo mogoče predvideti. Ne glede na to, kako obsežna je prenova, pa je mogoče z nekaj pametnimi nasveti te precej znižati – pri tem pa ne bo trpel videz ali funkcionalnost kopalnice.

5 nasvetov za čudovito novo kopalnico
Arhiv
Anketa
Arhiv
Corten jeklo – kaj menite o tem materialu?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
radič
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437