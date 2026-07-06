Drenaža stanovanjskega objekta je bistveni del vzdrževanja doma, ki pomaga ohranjati vašo nepremičnino suho. Naučite se osnov odvajanja vode stran od vaše hiše, vključno s prepoznavanjem težav in namestitvijo odtočnih sistemov, ki pomagajo preprečiti poplave.

icon-expand drenaža okoli hiše FOTO: Shutterstock

Preverite naklon zemljišča, na katerem stoji vaša hiša

Naklon tal okoli hiše naj bo vedno obrnjen tako, da bo voda odtekala stran. Problem nastane, če je dvorišče višje od temeljev hiše, saj se v tem primeru voda in vlaga nabirata okoli stavbe in slej ko prej vdreta v vaše kletne ali pritlične prostore.

Preberi še Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)

Prepričajte se, da so nivoji vseh zunanjih površin pravilno usmerjeni.

Za učinkovito odtekanje vode je pomemben predvsem nivo temeljev hiše glede na dvorišče. Tla bi se morala nagibati stran od vašega doma za najmanj 6 centimetrov na vsake 3 metre. Upoštevanje tega namreč zagotavlja, da bo voda na površini odtekla stran od sten vašega doma in se izlila v odtok ali drugo mesto, kjer ne bo povzročala škode. Če opazite področja, ki ne izpolnjujejo teh standardov, se posvetujte s strokovnjakom, da ugotovite, kaj lahko storite.

Pazite na zamašitve in ovire v bližini odtokov in žlebov.

Da bi se prepričali, da voda zares odteka stran od vašega doma, je pomembno, da spremljate kakršne koli liste, naplavine in druge zamašene materiale, ki bi lahko ovirali njeno pot. To vključuje območja okoli odtokov, kot so klančine, žlebovi in kanalizacijske cevi.

icon-expand drenaža okoli hiše FOTO: Shutterstock

Redno preverjajte, ali je omogočen pretok, in morebitne zamašene predele sproti čistite. Redno vzdrževanje in pregledi vam lahko pomagajo zgodaj zaznati te težave in korektivne ukrepe, preden se zgodi resna škoda.

Preberi še Ali je treba žlebove čistiti tudi pozimi?

Ohranite vzdrževan sistem z rednimi čistili.

Skrb za vaš drenažni sistem je povsem enako pomembna kot skrb za druge dele vašega doma. Na odtekanje vode lahko vplivajo tudi razne žuželke, zato uporabljajte ustrezna čistila in po potrebi tudi sredstva za odganjanje škodljivcev.

Po potrebi raziščite profesionalne odtočne rešitve.

Če imate težave z drenažo ali pa menite, da boste težavo težko rešili sami, razmislite o najemu strokovnjaka. Rešitve s strani profesionalca bodo zagotovo bolj učinkovite, poleg tega pa boste na ta način prejeli nasvete in rešitve za bolj zapletena vprašanja drenaže.

Preberi še Urejanje okolice: kaj vse je treba upoštevati?

Preberi še Asfalt ali tlakovci: Kateri material je pravi za vaše dvorišče?