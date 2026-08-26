Ko se je njena mama znašla v obdobju, ko samostojno življenje ni bilo več tako preprosto kot nekoč, si Grace Dorothy ni želela, da bi se morala preseliti v dom za starejše. Namesto tega je poiskala rešitev, ki bi mami omogočila več varnosti, hkrati pa ohranila občutek zasebnosti in neodvisnosti. Tako se je rodila ideja, ki je pozneje navdušila tudi družbena omrežja.

Od garaže do prijetnega doma

Prostor, ki ga je izbrala za prenovo, na prvi pogled ni obetal veliko. Šlo je za običajno garažo, polno stvari in brez lastnosti, ki bi nakazovale, da bi lahko postala bivalni prostor. Toda prav v tem je videla priložnost. Najprej je bilo treba garažo izprazniti, očistiti in pripraviti na prenovo. Nato je sledilo načrtovanje notranjosti, kjer je bil poudarek predvsem na funkcionalnosti. Cilj ni bil ustvariti razkošnega stanovanja, temveč prijeten in praktičen dom za vsakdanje življenje.

Vse, kar potrebuje za udobno bivanje

icon-expand Prenova garaže v stanovanje ... FOTO: Adobe Stock

V prenovljenem prostoru je nastal spalni del, manjša kuhinja in kotički za vsakodnevne aktivnosti. Posebno pozornost je namenila osvetlitvi, razporeditvi pohištva in dekorativnim detajlom, zaradi katerih prostor deluje topel in domač. Končni rezultat je presenetil številne uporabnike spleta, saj je razlika med nekdanjo garažo in novim stanovanjem skoraj neverjetna.

Preobrazba, ki je osvojila družbena omrežja

Grace je celoten proces prenove delila tudi na družbenih omrežjih. Posnetek, ki prikazuje preobrazbo od zanemarjene garaže do prijetnega mini doma, je hitro postal viralen. Uporabniki so bili navdušeni nad domiselnostjo prenove, še bolj pa nad razlogom, ki je stal za projektom. Številni so zapisali, da jih je zgodba spodbudila k razmisleku o tem, kako bi lahko bolje izkoristili prostore v lastnih domovih. Drugi pa so izpostavili predvsem čustveno noto zgodbe in skrb za družinskega člana.

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Trend, ki postaja vse bolj priljubljen

Prenove garaž v bivalne prostore v zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljene. K temu prispevajo visoke cene nepremičnin, pomanjkanje prostora in želja po večgeneracijskem bivanju. Primer Grace Dorothy pa dokazuje, da lahko tudi prostor, namenjen shranjevanju stvari ali parkiranju avtomobila, dobi povsem novo življenje. V njenem primeru je garaža postala veliko več kot le uspešen projekt prenove. Postala je dom, ki njeni mami omogoča zasebnost, varnost in občutek samostojnosti, hkrati pa ostaja blizu družini.

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