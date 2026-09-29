Hiše, zgrajene v 80. letih prejšnjega stoletja, so danes pogosto zanimiva izbira za kupce. Običajno stojijo na večjih parcelah, imajo funkcionalno razporeditev prostorov in kakovostno konstrukcijo. Toda tisto, kar je pred štiridesetimi leti veljalo za dober standard bivanja, danes pogosto ne ustreza več sodobnim potrebam.

Hiša iz 80. let je lahko odlična osnova za sodoben dom, vendar le, če prenovo načrtujete premišljeno. Najdražje napake se namreč največkrat skrivajo prav tam, kjer jih na prvi pogled ne opazimo.

Nove kuhinje ne postavite na prvo mesto

Ob nakupu starejše hiše si številni najprej predstavljajo novo kuhinjo, kopalnico ali talne obloge. Strokovnjaki pa opozarjajo, da bi morali pred estetskimi posegi preveriti stanje strehe, fasade, izolacije in oken, poroča stran Telegraf Biznis. Če v hišo vdira vlaga ali streha pušča, lahko poškoduje tudi povsem novo opremo. Zato je smiselno najprej poskrbeti za zaščito objekta in šele nato za prenovo notranjosti.

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Skriti stroški se največkrat skrivajo v inštalacijah

icon-expand Hiše iz 80. let imajo pogosto trdno konstrukcijo, vendar lahko zastarele inštalacije, slaba izolacija in pomanjkljivo prezračevanje povzročijo visoke stroške prenove. FOTO: Adobe Stock

Veliko hiš iz 80. let ima še vedno prvotne električne in vodovodne napeljave. Te morda na prvi pogled delujejo brezhibno, vendar lahko predstavljajo enega največjih stroškov pri prenovi. Pred začetkom zaključnih del je zato priporočljivo pregledati električno napeljavo, vodovodne in odtočne cevi, ogrevalni sistem ter prezračevanje. Prav ti elementi pomembno vplivajo na udobje in varnost bivanja.

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Odprt tloris ni vedno najboljša rešitev

V zadnjih letih so zelo priljubljeni odprti bivalni prostori, zato se mnogi pri prenovi odločijo za rušenje sten. Toda vsaka stena ni odvečna. Lahko skriva nosilne elemente, električne vode ali prezračevalne kanale, njeno odstranjevanje pa je lahko precej dražje, kot se zdi na začetku. Včasih je dovolj že razširitev prehodov med prostori ali odstranitev manjših predelnih sten.

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Več svetlobe, a premišljeno

Ena največjih pomanjkljivosti starejših hiš je pogosto manj naravne svetlobe. Zato številne prenove vključujejo večja okna, strešna okna ali več steklenih površin. Več dnevne svetlobe lahko izboljša bivalno udobje in zmanjša potrebo po umetni razsvetljavi. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da pretiravanje ni vedno dobra rešitev. Velike steklene površine lahko poleti povzročijo pregrevanje prostorov, zato je treba upoštevati orientacijo hiše in ustrezno senčenje.

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Danes ni izziv le zima

icon-expand Prenova stare hiše - najprej izračunajte, ali se vam nakup sploh splača. FOTO: AdobeStock

Če so nekoč lastniki domov razmišljali predvsem o tem, kako zadržati toploto pozimi, je danes vse več pozornosti namenjene tudi zaščiti pred poletno vročino. Dobra izolacija, zunanja senčila, učinkovito prezračevanje in celo pravilno zasajena drevesa lahko pomembno izboljšajo bivalno udobje.

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Spodaj nekaj člankov, ki smo ga pripravili v sodelovanju z gradbenim strokovnjakom Bojanom Žlebnikom, ki je sicer tudi glavni mojster v oddaji Delovna akcija. Rdeča nit člankov je prav prenova starejših hiš.

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