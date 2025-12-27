Izbira stenskih oblog je vznemirljiv del prenove kopalnice in pomemben element, ki ga morate izbrati. Če v svoji kopalnici iz takšnega ali drugačnega razloga po stenah in tleh ne želite ploščic, obstaja kar nekaj alternativ – od naravnih materialov, kot sta les in pluta, do umetnih materialov iz plastike in raznih ometov. Ploščice so trpežne, vodoodporne in se ob nenadnem padcu ali dvigu temperature ne zlomijo ali zvijejo, zato so odlična izbira za kopalnice. Vendar pa polaganje ali menjava ploščic ni poceni in je resen poseg v prostor. Prenova kopalnice brez odstranjevanja starih ploščic in s tem izogibanje dragim posegom je sedaj možna. Trg danes ponuja različne inovativne rešitve, ki prehitevajo tradicionalne ploščice tako po zmogljivosti kot po estetiki. Dobra novica pa je ta, da za večino izmed inovativnih talnih in stenskih oblog, v primeru, da gre za prenovo, prejšnjih sploh ni treba odstraniti.

icon-expand Trg ponuja različne inovativne rešitve, ki prehitevajo tradicionalne ploščice tako po zmogljivosti kot po estetiki. FOTO: Adobe Stock

Kakšne prednosti nudijo kopalnice brez fug?

Obstaja nekaj dobrih razlogov za oblikovanje kopalniških tal in sten brez ploščic. Če ni ploščic, to pomeni, da ni niti fug, ki bi zahtevale redno čiščenje proti nastanku plesni in razbarvanosti. To prihrani čas in denar. Brezhiben videz tal ali sten brez fug ustvarja prijetnejši, čist in moderen videz. Nova kopalnica brez ploščic tudi daje občutek večje prostornosti. Nakup in montaža alternativnih materialov sta lahko cenejša, čeprav ne vedno. To je sicer odvisno tudi od tega, kakšne materiale izberemo in ali gre za prenovo ali za popolnoma novo kopalnico. Večino materialov je mogoče nanesti neposredno na stare talne ali stenske obloge, kar prihrani čas in denar, potreben za razbijanje. Kakšne možnosti torej imamo?

Mikrocementne obloge

Mikrocement je dekorativni premaz, ki je v zadnjih letih naredil revolucijo pri prenovah kopalnic. Gre za vzdržljiv material, sestavljen iz cementa ter mešanice smole in pigmentov, ki se lahko položi neposredno na obstoječe ploščice. Ta prednost je eden izmed razlogov za priljubljenost tega materiala, saj zaradi odsotnosti umazanih, prašnih in glasnih gradbenih del kopalnica lahko med prenovo ostane vsaj delno uporabna. Toda uporaba tega materiala v enem najpogosteje uporabljanih prostorov v katerem koli domu prinaša veliko več koristi. Vsestranskost, ki je ne more ponuditi veliko materialov in ki osvoji s svojim čudovitim videzom, pa sta še dva dodatna razloga v prid temu materialu. Obnese se kot talna in stenska obloga, pa tudi za izdelavo polic ali samega kopalniškega pohištva.

icon-expand Mikrocement je dekorativni premaz, ki je v zadnjih letih naredil revolucijo pri prenovah kopalnic. FOTO: Adobe Stock

Tadelakt

Tadelakt je omet na osnovi apna, obdelan tako, da tvori vzdržljivo, vodotesno površino. Tadelakt, včasih imenovan tudi maroški omet, je tradicionalni material, ki izvira iz regije Marakeš v Maroku in se lahko uporablja kot elegantna stenska obloga in alternativa ploščicam v kopalnici. Z njim lahko ustvarite trdno, vodotesno površino, ki je brezšivna, brez fugirnih linij in je odporna na plesen, kar morda pojasnjuje, zakaj je postal tako priljubljen v sodobnih, minimalističnih domovih. Izdelan je na osnovi apna in ga je mogoče dobiti v različnih odtenkih, kar pomeni, da lahko z njim ustvarite barvite površine, ki ne potrebujejo dodatnega nanosa barve. Tadelakt ima subtilen, a razkošen sijaj, ki ustvari zaključek, ki spominja na naravni kamen.

Vinil

Vinilne talne obloge so vrsta sintetičnih talnih oblog, ki nudijo velike prednosti in so izjemno prilagodljive. Na pogled delujejo zelo podobno kot tla iz linoleja. Dobro se obnesejo tudi v prostorih z veliko vlažnostjo, kot sta kuhinja in kopalnica. Sestavljen je iz polivinilklorida (PVC) skupaj z mešanico nekaj drugih spojin, da zagotovi ustrezno želeno trdoto in hkrati ostane prožen. Ko iščete alternativo za svojo kopalnico, se vinil v večini primerov izkaže še bolje kot ploščice. Ne le, da je privlačen na pogled, mnoge prepriča tudi njegova cenovna dostopnost. Na voljo je v široki paleti stilov, dizajnov in barv, ki se lahko ujemajo z vsakim dekorjem kopalnice. Vinil je tudi odporen na madeže in vodo, nasploh je zelo vzdržljiv in ima razmeroma dolgo življenjsko dobo.

icon-expand Vinil se v večini primerov izkaže še bolje kot ploščice. FOTO: Adobe Stock

Vodoodporne barve

Če se sprašujete, ali je stene kopalnice mogoče samo pobarvati, je odgovor vsekakor pritrdilen. Vendar to seveda pomeni, da boste morali uporabiti vodoodbojno barvo, primerno za kopalnico. Kljub temu še vedno obstajajo določeni pomisleki glede življenjske dobe takšne kopalnice. Prednost je vsekakor preprosto nanašanje, vse delo pa lahko opravimo sami in tako ne potrebujemo strokovnjaka. To je najboljša možnost za hidroizolacijo in hitro osvežitev kopalnice, kadar je proračun omejen. Dodatna prednost je tudi preprosto čiščenje. Zaradi svoje sijajne površine lahko vodoodporne pobarvane površine obrišete kar z mokro krpo in čistilom.

icon-expand Prednost kopalnice brez ploščic je med drugim preprostejše čiščenje. FOTO: Shutterstock