Nekateri materiali so bolj trpežni, kar omogoča, da prenesejo zahtevno in bolj pogosto uporabo v gospodinjstvu z veliko obremenitvijo, medtem ko so drugi bolj cenjeni zaradi elegantnega videza, ki pomaga izboljšati estetiko doma.

Nerjavno jeklo

Prednosti: cenovna dostopnost, vzdržljivost in nezahtevnost za vzdrževanje. Najpogostejša izbira za material kuhinjskega korita je nerjaveče jeklo. To je dobro znano po svoji vodoodpornosti, vzdržljivosti in neobčutljivosti na praske. Hkrati je njegova velika prednost tudi odpornost proti rji in antimikrobne lastnosti. Nerjaveče jeklo je odlična izbira za prav vsako kuhinjo. Je razmeroma enostavno za čiščenje, odporno na vročino, poleg tega pa njegov videz deluje moderno in estetsko ne glede na slog kuhinje. Pomanjkljivost nerjavečega jekla kot materiala za kuhinjsko korito je, da lahko povzroči hrup, ko vanj vržete posodo, lonce, ponve ali pribor. Poleg tega manjšega problema so edina stvar, ki vas mora skrbeti pri nerjavnem jeklu, vodni madeži. Vendar dokler ohranjate pomivalno korito relativno čisto, je nerjavno jeklo najboljša možnost za vašo kuhinjo.

icon-expand Nerjaveče jeklo FOTO: Adobe Stock

Baker

Prednosti: protimikrobne lastnosti in privlačen videz. Ko pomislimo na kuhinjsko korito, baker ni prvi material, ki bi si ga predstavljali. Vendar pa je ta material zaradi antimikrobnih lastnosti za kuhinjsko korito odlična možnost, če vas skrbi čistoča kuhinje. Baker zagotavlja tudi privlačno osrednjo točko, ki pomaga pomivalnemu koritu izstopati v kuhinji. Kljub prednostim njegova visoka cena ne omogoča široke dostopnosti. Čeprav je baker sprva videti odlično, je ranljiv za praske, udrtine in udarce zaradi težkih ali ostrih predmetov, zato morda ni prava izbira za družinski dom z majhnimi otroki.

icon-expand Baker FOTO: Adobe Stock

Porcelan

Prednosti: enostavno čiščenje, malo vzdrževanja, tradicionalni videz. Ta material se že stoletja uporablja za izdelavo umivalnikov, stranišč in posode. Z žganjem keramike pri izjemno visokih temperaturah namreč dobimo trpežen material. Porcelan je cenovno dostopen material, ki ga je enostavno čistiti in je zmerno odporen proti madežem, vročini in praskam. Vendar pa je običajno precej težek, zlasti če ima ojačitev iz jekla ali litega železa.

icon-expand Porcelan FOTO: Adobe Stock

Emajlirano lito železo

Prednosti: odpornost proti madežem, vzdržljivost, vintage slog, možnost rjavenja. Visoka vzdržljivost emajliranega litega železa je razlog za precejšnjo popularnost tega materiala tudi za kuhinjska korita. Lito železo je močan material, ki se ne upogne ali opraska zlahka, vendar je pomembno zagotoviti, da omarica, na katero je postavljeno, prenese njegovo težo. Emajlirana prevleka na litem železu je neporozna in odporna na madeže, kar zagotavlja zaščito litega železa pred vodo, rjo in korozijo. Emajlirano litoželezno kuhinjsko korito najdemo v različnih slogih, še najbolje pa se ujame v vintage ali rahlo podeželski tradicionalni kuhinji. Pomembno je omeniti, da je emajlirana plast, ki ščiti podlago iz litega železa, občutljiva na odkruške ali praske z ostrimi ali težkimi predmeti. Če se to zgodi, bo plast litega železa izpostavljena vodi, kar povzroči rjo in korozijo.

icon-expand Emajlirano lito železo FOTO: Adobe Stock

Kvarčni kompozit

Prednosti: visoka vzdržljivost, toplotna odpornost Če vas skrbi ranljivost emajliranega kuhinjskega korita, je izbira kvarčnega kompozita odlična možnost. Ta material, narejen iz mešanice naravnega kamna in akrilne smole, je cenovno dostopen, a zelo trpežen. Njegov videz daje vtis kuhinjskega korita iz naravnega kamna. Kvarčni kompozit je zelo odporen na vročino, praske in madeže. Material pomaga dušiti zvoke, zato vam ne bo treba skrbeti za hrup, če vam v umivalnik pade lonec ali krožnik. To vrsto umivalnika je tudi razmeroma enostavno čistiti z vodo in blagim milom. Vendar ne pozabite, da dobra odpornost vseeno ne pomeni, da je material neuničljiv.

icon-expand Kvarčev kompozit FOTO: Adobe Stock

Granitni kompozit

Prednosti: nizko vzdrževanje, toplotna odpornost, odpornost na praske in madeže. Granitna kompozitna kuhinjska korita so še ena izmed priljubljenih možnosti. Material je ustvarjen z mešanjem akrilne smole z naravnim kamnom. Natančneje, naravni granit je pomešan z akrilno smolo, pri čemer nastane toplotno odporen material, ki posnema videz naravnega kamna. Granitni kompozit je odporen tudi na praske, razpoke in madeže, zaradi česar je ena od bolj vzdržljivih možnosti. Material tudi duši zvok predmetov, ki padejo v umivalnik, čeprav se občutljiva steklena posoda in posoda ob padcu hitro razbije. Poleg tega je treba pred namestitvijo granitnega kompozitnega kuhinjskega korita zagotoviti, da so omarica in pulti ustrezno ojačani, da se ne upognejo pod težo.

